Cảnh sát Việt Nam triệt phá đường dây phim lậu lớn nhất thế giới

Thông tin từ Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) cho biết, mới đây, Liên minh Sáng tạo và Giải trí (ACE) với các thành viên quản lý bao gồm: Netflix, Apple TV+, Amazon và Walt Disney Studios đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, triệt phá đường dây phim lậu lớn nhất thế giới - Fmovies - cùng các web liên kết.

Theo ACE, tổ chức vi phạm bản quyền có trụ sở tại Hà Nội này và loạt web vệ tinh vi phạm bản quyền khét tiếng khác nhau như: Bflixz, Flixtorz, Movies7, Myflixer và Aniwave đã thu hút hơn 6,7 tỷ lượt truy cập từ tháng 1/2023-6/2024.

Với gần 374 triệu lượt truy cập mỗi tháng, tổ chức này là một mắt xích vi phạm bản quyền lớn nhất thế giới. Vidsrc.to, một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ video nổi tiếng được điều hành bởi cùng những nghi phạm này, cũng đã bị triệt phá, ảnh hưởng đến hàng trăm trang web vi phạm bản quyền khác.

Fmovies đã được liệt kê trong danh sách "thị trường tai tiếng" của USTR từ 2017-2023 (Ảnh: Chụp màn hình).

Ông Charles Rivkin - Chủ tịch của ACE - gọi việc triệt phá Fmovies là "một chiến thắng vang dội cho các diễn viên, ê-kíp, biên kịch, đạo diễn, hãng phim, và cộng đồng sáng tạo trên toàn thế giới".

"Với sự lãnh đạo của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội và sự hợp tác của ACE, chúng tôi đang chống lại hoạt động tội phạm, bảo vệ an toàn cho khán giả, giảm thiểu rủi ro cho hàng chục triệu người tiêu dùng, và bảo vệ quyền lợi cũng như sinh kế của những người sáng tạo", ông Charles Rivkin nói.

Còn bà Larissa Knapp - Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Bảo vệ Nội dung của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) - cũng cho rằng: "Việc triệt phá Fmovies là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của những người sáng tạo trên khắp thế giới.

Chúng tôi mong chờ những nỗ lực hợp tác tiếp theo với các cơ quan chức năng Việt Nam, Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ và chương trình Điều tra Tội phạm Máy tính và Sở hữu trí tuệ Quốc tế (ICHIP) của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để đưa các đối tượng phạm tội ra trước công lý".

Bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) - khẳng định, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là yếu tố quan trọng cho sự thành công của ngành công nghiệp này.

VFDA đồng thời đánh giả cao nỗ lực của ACE, hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam, trong việc đấu tranh chống lại các hoạt động vi phạm của nhóm điều hành Fmovies.

"Chúng tôi tin rằng, cột mốc này sẽ đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam", bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

Fmovies được ACE mô tả là nền tảng chia sẻ nội dung về phim, chương trình truyền hình lậu lớn nhất. Hệ thống này được xây dựng từ 2016.

Vào thời kỳ đỉnh cao năm 2023, đây là trang web phổ biến thứ 280 trên toàn cầu ở tất cả các danh mục trang web và là trang web phổ biến thứ 11 trong danh mục TV, Phim và Phát trực tuyến. Mỹ là thị trường có lượng truy cập lớn nhất vào dịch vụ này.

Theo dữ liệu thống kê của SimilarWeb, Fmovies đã được liệt kê trong danh sách "thị trường tai tiếng" của USTR từ 2017-2023.