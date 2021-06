Cảm động trước nghị lực sống phi thường của hoa hậu bị bỏng 85% cơ thể

Dân trí Cựu hoa hậu người Úc - Carol Mayer từng bị bỏng 85% cơ thể và phải mang vết sẹo vĩnh viễn khắp người. Song, cô đã biến những vết sẹo đó thành những thông điệp ý nghĩa và mạnh mẽ.

Carol Mayer (54 tuổi) từng đăng quang hoa khôi thành phố Bắc Aspley, Australia và tham gia cuộc thi Hoa hậu Australia. Với nhan sắc rực rỡ cùng dáng vóc cân đối, cô trở thành gương mặt gây chú ý tại cuộc thi và là người mẫu nổi tiếng.

Năm 2000, một trận hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra và Carol Mayer - khi ấy 33 tuổi, đã bị bỏng đến 85% cơ thể. Từ một người phụ nữ khỏe mạnh và xinh đẹp, Carol chật vật thoát cơn thập tử nhất sinh trong suốt tám tuần điều trị tích cực.

Carol Mayer từng là hoa hậu của Úc trước khi vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra.

Dù tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn, Carol vẫn thấy mình may mắn bởi cậu con trai 18 tháng tuổi của cô không bị thương. Sau khi vượt qua cửa tử, cô bắt đầu đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.

Gương mặt bị hủy hoại, cô không thể tiếp tục công việc người mẫu. Người đẹp lo lắng cho tương lai của con trai và chính mình bên cạnh những đau đớn về thể xác mà vụ hỏa hoạn để lại trên khắp cơ thể cô.

Từ một người phụ nữ xinh đẹp, Carol phải sống chung với những vết sẹo chằng chịt khắp người. Ngoài ra, cô phải trải qua gần 9 tháng trị liệu để hồi phục.

Carol Mayer sở hữu ngoại hình cân đối, gương mặt xinh đẹp ưa nhìn.

Cô có một cậu con trai đáng yêu và kháu khỉnh.

Trong gần 21 năm biến mất khỏi làng giải trí, Carol phải tiến hành gần 100 ca phẫu thuật để phục hồi. Đến năm 2011, cô đồng ý trở lại trong một bộ ảnh cùng nhiếp ảnh gia Brian Cassey. Bức hình chụp Carol đã giúp Brian giành nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Bài báo về Carol cũng ngay lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng về cuộc sống hiện tại của một biểu tượng nhan sắc.

Brian sau đó ngỏ lời thực hiện thêm một bộ ảnh với Carol nhưng cô từ chối bởi cô không muốn tiếp tục phô những vết sẹo chằng chịt. Sau nhiều lần từ chối, tới năm 2020, cựu hoa hậu đồng ý thực hiện một bộ ảnh nude phơi bày cơ thể bỏng 85%.

Vụ tai nạn năm 2000 khiến cô bị hủy hoại 85% cơ thể, đầy sẹo khắp cơ thể.

Những bức ảnh đã hé lộ cuộc sống và tâm tư của cựu hoa hậu khi phải chung sống với hình hài không lành lặn suốt 20 năm qua. Bộ ảnh mang tên The Skin I'm In (Làn da tôi mang) ngay lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng khi được hé lộ và nhận được nhiều giải thưởng trong đó có giải thưởng Portrait of Humanity 2020.

Bộ ảnh phơi bày toàn bộ nỗi đau thể xác và tinh thần của một người phụ nữ từng được xem là biểu tượng nhan sắc, vượt lên những mặc cảm chính mình để động viên những người phụ nữ khác tiếp tục tự tin sống và vượt qua nỗi đau. Người hâm mộ cũng cảm phục nghị lực sống phi thường của cô.

"Với những vết bỏng, mọi người đều phải trải qua những khó khăn về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng nếu bạn có ý chí chiến đấu mạnh mẽ thì bạn sẽ vượt qua chúng. Tôi sẽ không để chúng đánh bại tôi và khi Brian liên lạc với tôi, tôi chỉ nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để ai đó thấy được khía cạnh chân thực nhất của mình", Carol nói.

Carol Mayer đã biến những nỗi đau thể xác thành một thông điệp ý nghĩa về nghị lực sống. Năm 2020, cô thực hiện một bộ ảnh nude tuyệt đẹp và mang đầy ý nghĩa.

Carol cũng thừa nhận rằng, đã phải mất khá nhiều thời gian và cả nghị lực, cô mới chấp nhận được những vết sẹo trên cơ thể mình và chung sống với chúng.

"Tôi đang bộc lộ bản thân cho mọi người thấy, nhưng chúng mang mục đích tốt. Điều này sẽ giúp mọi người nhận ra ba điều quý giá. Thứ nhất, cuộc sống của bạn có thể thay đổi khủng khiếp chỉ trong tích tắc.

Thứ hai, bạn phải cần có một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Cuối cùng, bạn phải học cách chấp nhận và tiến lên phía trước trong tâm thế ngẩng cao đầu", cựu hoa hậu nhắn nhủ thông điệp thôi thúc cô thực hiện bộ ảnh khỏa thân.

Nhiếp ảnh gia Brian Cassey cho biết, điều ông ấn tượng nhất trong buổi chụp hình với cựu hoa hậu chính là đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô, thứ duy nhất không bị tàn phá và bị ảnh hưởng bởi trận hỏa hoạn 21 năm trước.

Carol Mayer thấy mình may mắn vì vẫn có thể lao động, truyền tải thông điệp ý nghĩa tới mọi người.

"Điều đầu tiên tôi nhận thấy về Carol là đôi mắt xanh đáng kinh ngạc của cô ấy và chúng trở thành tâm điểm của những hình ảnh đầu tiên", Brian nói.

Nhiếp ảnh gia tài năng người Anh nhấn mạnh: "Cô ấy muốn truyền tải một thông điệp tới những người phụ nữ đang ở trong tình cảnh tương tự rằng, bạn không cô đơn và bạn thực sự có thể làm bất cứ điều gì".

21 năm qua, Carol đã biến những nỗi đau từ tai nạn kinh hoàng thành động lực sống mạnh mẽ, kiến tạo một cuộc sống mới. "Tôi đang tập trung vào những gì mình nên làm và không nên làm. Tôi hạnh phúc với những gì mình cho đi và vẫn còn nung nấu nhiều điều tốt đẹp muốn thực hiện", cô chia sẻ.

Cựu hoa hậu Carol Mayer hạnh phúc bên con trai, người may mắn thoát chết trong vụ hỏa hoạn 20 năm trước.

Carol Mayer muốn lan tỏa câu chuyện của mình tới mọi người.

