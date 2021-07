Cảm động hình ảnh So Ji Sub tới viếng mộ tài tử "Bản Tình Ca Mùa Đông"

Dân trí Đã 11 năm trôi qua nhưng So Ji Sub cùng một số người bạn chưa bao giờ quên ngày mất của người bạn thân, tài tử Park Yong Ha.

11 năm trước, Park Yong Ha đã tự vẫn tại nhà riêng. Sự ra đi đột ngột của Park Yong Ha đã khiến khán giả khắp Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… bất ngờ và xót xa. Tang lễ của anh có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí. Ai cũng không cầm được nước mắt và tiếc thương một nghệ sĩ trẻ đa tài.

Park Yong Ha qua đời vào ngày 30/6/2010. Anh tự vẫn tại nhà riêng khi mới 33 tuổi.

Có thông tin cho rằng, Park Yong Ha là nạn nhân của chứng trầm cảm lâu ngày và từng cố gắng che giấu những đau buồn, lo lắng về tài chính trong suốt một thời gian dài. Cuộc sống cô đơn, nhiều áp lực và không có người chia sẻ đã khiến Park Yong Ha nghĩ quẩn, lựa chọn cái chết khi mới 33 tuổi.

Park Yong Ha từng tâm sự trong một chương trình truyền hình không lâu trước ngày qua đời: "Tôi đã nhận được nhiều tình yêu thương của mọi người, nhưng cũng có lúc cảm thấy không được ai quan tâm. Chuyện đó tái diễn nhiều lần nên tôi thường có cảm giác cô độc. Tôi hay buồn bã không có lý do".

Park Yong Ha từng là nạn nhân của căn bệnh trầm cảm.

Người đứng ra lo liệu đám tang cho Park Yong Ha vào năm 2010 là tài tử So Ji Sub. Khi Park Yong Ha còn sống, hai nam diễn viên có tình bạn rất thân thiết và đáng ngưỡng mộ. Họ cùng đồng hành bên nhau từ khi lập nghiệp cho tới lúc thành công. Hình ảnh So Ji Sub khóc hết nước mắt trong đám tang người bạn thân khiến công chúng không khỏi nhói lòng.

11 năm đã trôi qua kể từ ngày Park Yong Ha qua đời, không còn quá nhiều người nhớ đến tài tử Park Yong Ha nhưng riêng So Ji Sub, anh không bao giờ quên được người bạn thân thiết. So Ji Sub vẫn giữ thói quen tới viếng mộ người bạn vào những ngày 30/6 hàng năm.

Tối 30/6, So Ji Sub - người bạn thân của Park Yong Ha đã ra mộ viếng, đặt vòng hoa và cùng trò chuyện với người bạn đoản mệnh.

So Ji Sub giữ thói quen ra thăm mộ Park Yong Ha vào ngày 30/6 hàng năm suốt 11 năm nay.

Tối 30/6, một người bạn đã đăng tải hình ảnh So Ji Sub tới viếng mộ Park Yong Ha. Trong ảnh, sao Giày Thủy Tinh lặng lẽ ngồi trước mộ người bạn thân đoản mệnh. Anh mặc chiếc áo có in dòng chữ "good times, bad friends" (tạm dịch là "Vui nhé, bạn xấu") như trách cứ Park Yong Ha bỏ bạn bè đi quá sớm.

Cũng trong tối qua 30/6, Jaejoong của nhóm JYJ cũng đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh đến thăm mộ Park Yong Ha cùng những lời cảm động: "Một người không thể quên dù đã 11 năm trôi qua. Một người mà mình sẽ không bao giờ quên trong suốt quãng đời còn lại".

Park Yong Ha, sinh năm 1977, từng là nam thần xứ Hàn được hâm mộ rộng khắp châu Á nhờ thành công của bộ phim truyền hình nổi tiếng Bản Tình Ca Mùa Đông. Anh còn là một nam ca sĩ có chất giọng ngọt ngào trong các bản ballad được yêu thích tại cả Hàn Quốc và Nhật Bản.

So Ji Sub đứng ra tổ chức và khóc nức nở trong tang lễ của Park Yong Ha, năm 2010.

Park Yong Ha còn được mến mộ bởi khuôn mặt hiền lành, nụ cười rạng rỡ, khí chất ấm áp. Anh từng là hoàng tử trong mộng của hàng vạn cô gái lúc bấy giờ.

Trước khi qua đời ở tuổi 33, Park Yong Ha mới chỉ công khai một mối tình duy nhất, đó là với nữ ca sĩ Eugene (S.E.S). Nam diễn viên đoản mệnh từng thừa nhận, anh chia tay với Eugene vì áp lực và sự tò mò quá mức của công chúng.

Tháng 1/2021, đoàn làm phim Bản Tình Ca Mùa Đông đã chia sẻ kế hoạch thực hiện phần 2 của phim sau gần 20 năm sau khi phim được phát sóng và tạo cơn sốt tại châu Á.

Park Yong Ha là một phần không thể thiếu của bộ phim, góp phần làm nên những thước phim lãng mạn, ngọt ngào về tình yêu thanh xuân cùng Bae Yong Joon, Choi Ji Woo, Park Sol Mi. Nhiều khán giả đã dành sự tưởng nhớ và nhắc đến Park Yong Ha khi kế hoạch là phần hai của phim được hé lộ.

Tài tử đoản mệnh Park Yong Ha là một phần không thể thiếu, góp phần làm nên thành công cho bộ phim truyền hình "Bản Tình Ca Mùa Đông".

Giọng hát ngọt ngào của tài tử đoản mệnh Park Yong Ha

Mi Vân

Theo Naver/Newsen