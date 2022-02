Cái kết bất ngờ của mỹ nhân lựa chọn tha thứ cho chồng ngoại tình

Hôn nhân sóng gió của Lee Min Jung và Lee Byung Heon

Lee Byung Heon và Lee Min Jung về chung một nhà vào năm 2013 và trở thành cặp đôi quyền lực, được yêu thích bậc nhất showbiz Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, họ lập tức đối mặt với sóng gió khi một cô gái trẻ trong làng giải trí Hàn bất ngờ tố cáo Lee Byung Heon gạ gẫm và lừa dối vợ.

Sau đó, nam diễn viên được minh oan và cô gái kia bị phạt vì tội vu khống, tống tiền. Dù vậy, vụ việc cũng khiến hình ảnh và hôn nhân của Lee Byung Heon lung lay. Nam diễn viên nổi tiếng lên tiếng xin lỗi vợ và khẳng định quyết tâm bảo vệ hôn nhân.

Cuộc hôn nhân của Lee Min Jung và Lee Byung Heon khi đó phải đối mặt với sóng gió. Lee Min Jung từ chối sự tiếp cận của truyền thông, ra nước ngoài để tĩnh tâm và suy nghĩ về mọi chuyện. Cuối cùng, cô chọn lựa tha thứ cho chồng, cùng anh tiếp tục xây dựng cuộc sống hôn nhân. Cặp đôi xác nhận "tin vui" Lee Min Jung mang bầu vào năm 2014 và sinh con trai đầu lòng vào năm 2015.

Lee Min Jung từng lựa chọn từ bỏ sự nghiệp đang lên để kết hôn với Lee Byung Heon (Ảnh: Elle).

Sự xuất hiện của con trai và những nỗ lực từ cả hai phía giúp họ hàn gắn hôn nhân và vết thương lòng của Lee Min Jung. Sau sóng gió hôn nhân, Lee Min Jung chia sẻ về chồng cô: "Tôi nghĩ bản thân sẽ không thể tìm thấy một tình yêu nào khác giống như anh ấy".

Hậu cú sốc hôn nhân đầu tiên, Lee Min Jung tiếp tục cùng Lee Byung Heon xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Họ nắm tay xuất hiện trong nhiều sự kiện, công khai bày tỏ tình cảm và khẳng định sự vững mạnh của hôn nhân.

Sự nghiệp của Lee Byung Heon ngày càng phát triển nhờ sự động viên, tin tưởng của vợ. Anh hiện là ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng trên thế giới khi góp mặt trong nhiều siêu phẩm của Hollywood như G.I. Joe: The Rise of Cobra, The Magnificent Seven, Terminator: Genisys…

Lee Min Jung từng chịu áp lực khi lựa chọn người đàn ông đào hoa như Lee Byung Heon làm chồng và đối mặt với sóng gió ngoại tình sau đám cưới (Ảnh: Pinterest)

Trước khi tiến tới hôn nhân với Lee Min Jung, Lee Byung Heon là ngôi sao đào hoa của showbiz Hàn Quốc khi từng công khai hò hẹn với Song Hye Kyo, dính tin đồn tình cảm với Kim Tae Hee hay "người đẹp khóc" Choi Ji Woo.

Trong đó, chuyện tình với Song Hye Kyo tiêu tốn khá nhiều giấy mực truyền thông. Song Hye Kyo nảy sinh tình cảm với Lee Byung Heon trong quá trình thực hiện bộ phim All In (Một cho tất cả). Lee Byung Heon từng nói những câu ngọt ngào có cánh khiến Song Hye Kyo phải tan chảy như: "Song Hye Kyo là thiên thần của tôi. Tôi muốn kết hôn với cô ấy".

Vượt qua khoảng cách 11 tuổi, họ trở thành cặp đôi đáng ngưỡng mộ của làng giải trí châu Á vào thời điểm đó. Song Hye Kyo lúc đó mới 22 tuổi và thực sự tin tưởng vào bạn trai. Cô thậm chí còn nghĩ tới chuyện lập gia đình, từ bỏ sự nghiệp vì Lee Byung Heon.

Song, chỉ sau một năm bên nhau, cặp đôi chia tay và Song Hye Kyo từng có những tháng ngày kiệt quệ, đau khổ vì kết thúc mối tình này.

Lee Byung Heon từng có mối tình một năm với Song Hye Kyo (Ảnh: News).

Sau này, khi Lee Min Jung trở thành vợ của Lee Byung Heon, cô không ít lần bị đặt lên bàn cân so sánh với Song Hye Kyo. Nữ diễn viên Vườn sao băng cho biết, việc lựa chọn Lee Byung Heon là bạn đời chưa bao giờ dễ dàng nhưng cô luôn hạnh phúc với lựa chọn của chính mình.

Lee Min Jung từng ghi điểm với người hâm mộ khi tham gia bộ phim truyền hình Vườn sao băng. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô đột ngột quyết định kết hôn vào năm 2013 rồi sinh con.

Sau khi lập gia đình, cô ít tham gia các hoạt động của làng giải trí và dừng đóng phim để chăm sóc gia đình. Trên trang cá nhân, mỹ nhân 40 tuổi không ít lần đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên "ông xã".

Chấp nhận tha thứ cho chồng sau sóng gió ngoại tình, Lee Min Jung hiện có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc (Ảnh: News).

Cô thường chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên ông xã và khẳng định Lee Byung Heon là lựa chọn đúng đắn (Ảnh: Instagram).

Lee Min Jung (thứ hai từ trái sang) xuất hiện cùng con trai và vài người bạn (Ảnh: Instagram).

Mắc Covid-19, vợ chồng Lee Min Jung và Lee Byung Heon đón Valentine theo cách đặc biệt

Ngày 9/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cặp vợ chồng quyền lực của làng giải trí xứ Hàn - Lee Byung Hun và Lee Min Jung đều mắc Covid-19. Nam tài tử nhận kết quả dương tính vào ngày 7/2 còn vợ anh nhận kết quả nhiễm Covid-19 ngay sau đó.

Ngay sau khi có kết quả dương tính, vợ chồng Lee Byung Heon và Lee Min Jung nghiêm túc thực hiện việc cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế. Được biết, Lee Byung Hun đã tiêm đủ 3 mũi vaccine nhưng vẫn nhiễm bệnh sau đợt nghỉ Tết.

Hiện, tất cả lịch trình quay phim Our Blues mà anh góp mặt bị tạm dừng. Sau khi vợ chồng Lee Byung Heon và Lee Min Jung xác nhận nhiễm bệnh, họ nhận được lời hỏi thăm, động viên của người hâm mộ cũng như đồng nghiệp.

Lee Min Jung và Lee Byung Heon đều mắc Covid-19 và phải cách ly điều trị (Ảnh: Getty).

Việc phải cách ly và trị bệnh vào đúng thời điểm ngày lễ tình nhân không ngăn cản Lee Byung Heon bày tỏ tình cảm với "bà xã" Lee Min Jung. Trên trang cá nhân, Lee Min Jung khoe món quà Valentine từ "ông xã" trong ngày lễ tình yêu đặc biệt trên trang cá nhân.

Ngày 16/2 cũng là sinh nhật của Lee Min Jung. Do vậy, Lee Byung Heon không chỉ gửi tặng sô cô la mà còn tặng vợ một chiếc bánh kem gắn đầy hoa với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Min Jung". Sự chu đáo của Lee Byung Heon dành cho "bà xã" khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Được biết, làn sóng Covid-19 mới đang tấn công làng giải trí Hàn Quốc. Trong những ngày qua, nhiều ngôi sao của showbiz xứ Hàn như 10 ca sĩ thần tượng của YG Entertainment, Tablo (Epik High), Park So Dam, Wonpil (DAY6)... đã xác nhận nhiễm bệnh do sự lây lan của biến thể Omicron. Tuy nhiên, các nghệ sĩ luôn tỏ thái độ tích cực khi đón nhận bệnh tật và không quên nhắn nhủ người hâm mộ giữ gìn sức khỏe.

Dù phải cách ly và điều trị Covid-19, Lee Byung Heon vẫn chuẩn bị quà Valentine cho "bà xã" (Ảnh: Instagram).

Ngày 16/2 là sinh nhật Lee Min Jung, Lee Byung Heon cũng gửi bánh sinh nhật mừng vợ đón tuổi 40 (Ảnh: Instagram).