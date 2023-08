Ca sĩ người Australia Dean Lewis biểu diễn tại Đại học RMIT Việt Nam

Ca sĩ Dean Lewis đã có buổi biểu diễn tại Đại học RMIT Việt Nam vào tối ngày 23/8/2023 (Ảnh: RMIT).

Dean Lewis từng đạt giải thưởng của Hiệp hội Công nghiệp thu âm Australia (ARIA) và là ca sĩ, nhạc sĩ người Australia với số lượt nghe trực tuyến thuộc top nhiều nhất thế giới (hơn 10 tỷ lượt). Anh cũng là một trong những nghệ sĩ Australia được yêu thích nhất trên TikTok năm 2022.

Dean Lewis đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên "The Future is Bright" (Tương lai tươi sáng) với nhiều đêm diễn cháy vé tại các sân vận động ở Australia, New Zealand và châu Âu, và suất diễn chính tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza ở Paris.

Buổi nhạc tại cơ sở Nam Sài Gòn, Đại học RMIT, được thông báo bất ngờ trước chuyến lưu diễn của Dean Lewis ở châu Á, với các điểm dừng chân tại Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Hong Kong và Thượng Hải (Trung Quốc). Đây là lần đầu tiên anh biểu diễn tại Việt Nam.

Dean Lewis được biết đến với những bản hit như Be Alright, Waves và How Do I Say Goodbye (Ảnh: RMIT).

"Từ nhỏ tôi đã muốn du ngoạn khắp nơi trên thế giới và thật may mắn khi giờ đây tôi được làm điều đó với tư cách là một nghệ sĩ. Vì vậy, khi nhận được lời mời đến Việt Nam để biểu diễn riêng cho sinh viên RMIT, tôi đã đồng ý", Dean Lewis cho biết.

Nghệ sĩ người Australia chia sẻ thêm, dù biểu diễn ở các sân vận động lớn hay những địa điểm hoành tráng có đem lại cảm giác hưng phấn đến đâu đi chăng nữa, anh vẫn yêu thích những buổi diễn thân mật. "Khán giả tại RMIT đã chào đón tôi nồng hậu. Thật vui khi được gặp gỡ và kết nối với mọi người tại đây", Dean Lewis nói.

Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, Giáo sư Claire Macken cho biết, đây là cơ hội để kết nối một nghệ sĩ nổi tiếng của Australia với các bạn trẻ Việt Nam thông qua ngôn ngữ chung là âm nhạc.

"Chúng tôi tự hào là trường đại học quốc tế hàng đầu ở Đông Nam Á, mang đến những trải nghiệm đẳng cấp thế giới cho sinh viên mà buổi biểu diễn này là một ví dụ. Càng đặc biệt hơn khi buổi biểu diễn được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Australia - Việt Nam", vị giáo sư chia sẻ.

Hơn 2.000 khán giả tham gia buổi biểu diễn của Dean Lewis tại Đại học RMIT (Ảnh: RMIT).

Bên cạnh các bản hit từng đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc như Be Alright, How Do I Say Goodbye, Waves và Half a Man, Dean Lewis còn biểu diễn đĩa đơn mới nhất của anh - "In a Perfect World" với bạn Nguyễn Tri Thức, sinh viên ngành Khoa học ứng dụng (Hàng không) tại RMIT Việt Nam đồng thời là một thí sinh trong cuộc thi Vietnam Idol năm 2023.

Bài hát gốc là bản song ca của Dean Lewis với ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ từng được đề cử giải Grammy Julia Michaels. Trước buổi biểu diễn trực tiếp, một buổi thử giọng trên quy mô toàn trường đã được tổ chức nhằm chọn ra một sinh viên song ca với Dean Lewis. Trong video ứng tuyển, Thức đã viết một đoạn lời mới để đưa dấu ấn của riêng mình vào bài hát và giành được cơ hội biểu diễn cùng Dean Lewis.

Dean Lewis biểu diễn tại Đại học RMIT Việt Nam

Dean Lewis cũng tham gia một buổi trò chuyện trực tiếp với khán giả là sinh viên RMIT vào ngày 22/8/2023. Tại đây, anh đã chia sẻ về quá trình sáng tạo của bản thân, trải nghiệm cá nhân với sức khỏe tâm thần, và cách anh đối phó với nỗi đau mất mát và mạng xã hội.

Nghệ sĩ người Australia cho biết sắp tới sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại Mỹ với hơn 30 buổi diễn từ tháng 9 đến tháng 11/2023.

Thông tin về Dean Lewis:

- 7 ca khúc nhận chứng nhận đĩa bạch kim (hơn 100.000 bản cho mỗi ca khúc)

- Hơn 10 tỷ lượt nghe các bản hit

- 17,6 triệu người nghe hằng tháng trên Spotify

- 1,07 tỷ lượt xem trên YouTube