Ca sĩ Hoàng Mỹ An tốt nghiệp ngôi trường danh giá trên đất Mỹ

Ca sĩ Hoàng Mỹ An vừa chia sẻ hình ảnh Lễ tốt nghiệp Đại học Nam California (University of Southern California viết tắt là USC) chuyên ngành Công nghiệp Âm nhạc với số điểm gần như tuyệt đối: 3.95/4.0 GPA.

Dù lịch diễn dày đặc nhưng Mỹ An vẫn duy trì được số điểm tốt và tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường như các buổi từ thiện, tham gia câu lạc bộ và tổ chức biểu diễn.

Hoàng Mỹ An vừa tốt nghiệp Đại học Nam California chuyên ngành Công nghiệp Âm nhạc với số điểm gần như tuyệt đối (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bảng điểm được Mỹ An chia sẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có mặt cùng con gái tại Lễ tốt nghiệp sáng 13/5, doanh nhân Thanh Thúy - mẹ nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Tôi đồng hành cùng con đến trường, đi biểu diễn từ những năm tháng còn thơ dại đến khi con trưởng thành.

Tận mắt chứng kiến con vất vả lao động nghệ thuật và học tập không ngơi nghỉ, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì con ngoan, ý thức học tập, hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, nhưng lo cho sức khỏe của con, con thường xuyên bị áp lực bài vở và lịch diễn cũng khá nhiều.

Nhưng từ bé, Mỹ An đã luôn cố gắng phấn đấu vươn lên. Mầm xanh ấy nay thành cây lớn đón ánh nắng mặt trời. Mẹ sẽ luôn đồng hành cùng Mỹ An sau khi tốt nghiệp đại học và bước tiếp với niềm đam mê nghệ thuật".

Dù từng sống cuộc sống của một "tiểu thư" nhưng khi sang Mỹ, Mỹ An tự lập và luôn cố gắng vượt qua thử thách trong cuộc sống, công việc, cũng như học tập. Với ý chí cầu tiến và làm việc không ngừng nghỉ, cô đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại và được mọi người yêu mến.

Gia đình tới chúc mừng Hoàng Mỹ An (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để có được thành tích học tập nổi bật, suốt thời sinh viên, Mỹ An luôn mang theo bên mình một cuốn sổ ghi chép rõ từng mốc thời gian cần làm gì. An cũng đánh dấu mục tiêu từng tháng. Từ đó, An có thể tập trung 100% thời gian, tâm sức vào những việc mình đang làm.

Mỹ An cho biết: "Một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất thời sinh viên của tôi là khi làm nhà sản xuất cho chương trình Vietnamese Culture Night (tạm dịch: Đêm văn hóa Việt Nam) tại trường USC. Thời gian đó là lúc tôi mệt nhất nhưng rất vui. Ngày nào tôi cũng thức khuya đến 1-2h sáng để tập chương trình và dậy sớm đi học.

Chương trình sinh viên nên không có kinh phí nhiều, tôi đã đặt mua trang phục ở Việt Nam cho các bạn múa và tự tay sửa đồ, cho ê-kíp mượn đạo cụ, tự học làm đạo diễn ánh sáng, đạo diễn âm nhạc".

Sau khi tốt nghiệp đại học, Mỹ An cho biết, cô sẽ toàn tâm toàn ý hoạt động nghệ thuật và thỏa sức sáng tạo. Cô mong khán giả sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ chặng đường sắp tới của mình.

Hoàng Mỹ An là Á quân "Thử thách cùng bước nhảy" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sinh năm 1996, Hoàng Mỹ An là kiện tướng dancesport năm 15 tuổi, là Á quân "Thử thách cùng bước nhảy" năm 17 tuổi. Hoàng Mỹ An là học trò của ca sĩ Đình Bảo - cựu thành viên nhóm nhạc AC&M.

Thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp nhảy múa tại Việt Nam như những đàn anh, đàn chị đi trước, cô sang Mỹ định cư. Năm 19 tuổi, cô được trung tâm Thúy Nga mời làm ca sĩ độc quyền. Cuộc sống của cô bước sang một trang mới nơi đất khách quê người.

Theo Đình Bảo, Hoàng Mỹ An có thái độ tích cực với công việc, chăm chỉ rèn luyện nên từ khi qua Mỹ đến hiện tại, chất giọng của cô đã tiến bộ rõ rệt.

Hiện tại cô hoạt động chủ yếu ở hải ngoại. Cô đi lưu diễn khắp các tiểu bang nước Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Singapore,...