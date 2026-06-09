Ca sĩ gợi cảm Katy Perry e ấp bên bạn trai, cựu Thủ tướng Justin Trudeau

Ngày 9/6, cả hai tham dự buổi ra mắt toàn cầu bộ phim tài liệu Katy Perry: The Lifetimes - Live from Paris. Sự xuất hiện chung của Katy Perry và Justin Trudeau nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, trong bối cảnh những đồn đoán về mối quan hệ giữa họ đã kéo dài gần một năm qua.

Tại sự kiện, Katy Perry lựa chọn thiết kế váy trắng mang phong cách cổ điển, trong khi Justin Trudeau diện tuxedo lịch lãm. Hai người cùng tạo dáng trước ống kính và nhiều lần trao đổi ánh nhìn, nụ cười thân thiện. Một số khoảnh khắc thân mật của họ cũng được các nhiếp ảnh gia ghi lại trên thảm đỏ.

Katy Perry đẹp đôi bên ông Justin Trudeau tại sự kiện Liên hoan phim Tribeca 2026 ở New York (Ảnh: Hello!).

Tin đồn hẹn hò giữa Katy Perry và Justin Trudeau xuất hiện từ tháng 7/2025 khi cả hai được bắt gặp đi chơi cùng nhau tại Montreal (Canada). Thời điểm đó, truyền thông quốc tế còn ghi nhận việc ông Trudeau đưa con gái Ella-Grace tới tham dự một đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn Lifetimes của nữ ca sĩ.

Sau đó, cặp đôi nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện công khai. Hồi tháng 10 năm ngoái, họ được chụp ảnh nắm tay tại một bữa tiệc sinh nhật của Katy Perry ở Paris (Pháp).

Đến tháng 12/2025, những hình ảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản được chia sẻ trên mạng xã hội tiếp tục khiến công chúng quan tâm đến mối quan hệ của hai người.

Theo Us Weekly, Katy Perry đã giới thiệu con gái của mình với các con riêng của Justin Trudeau. Nguồn tin thân cận cho biết cả hai gia đình đều có những tương tác tích cực và dành thiện cảm cho nhau.

Katy Perry và ông Justin Trudeau được cho là hẹn hò hơn 1 năm qua (Ảnh: People).

Một số nguồn tin cũng cho biết bạn bè và người thân của Justin Trudeau ủng hộ mối quan hệ này. Theo các tiết lộ từ người quen của cựu Thủ tướng Canada, ông đánh giá cao sự thông minh, năng lượng tích cực cũng như khả năng truyền cảm hứng của nữ ca sĩ người Mỹ.

Mối quan hệ được cho là đến vào thời điểm cả hai đều trải qua những thay đổi đáng kể trong cuộc sống cá nhân.

Với Justin Trudeau, đây là giai đoạn chuyển tiếp sau khi rời chính trường, khép lại gần một thập kỷ giữ cương vị Thủ tướng Canada. Trong khi đó, Katy Perry được cho là đã kết thúc mối quan hệ kéo dài nhiều năm với nam diễn viên Orlando Bloom vào giữa năm 2025. Hai người có chung 1 con gái.

Về phía Justin Trudeau, ông và vợ cũ Sophie Grégoire thông báo chia tay vào năm 2023 sau 18 năm chung sống. Cả hai có 3 người con và vẫn duy trì mối quan hệ tích cực trong việc chăm sóc gia đình sau ly hôn.

Katy Perry (SN 1984) là một trong những ngôi sao nhạc pop nổi bật của thập niên 2010 với nhiều ca khúc thành công như Firework, Roar, Dark Horse hay Hot N Cold. Trong khi đó, Justin Trudeau (SN 1971) là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng tại Canada, từng giữ cương vị Thủ tướng trước khi rời nhiệm sở vào năm 2025.

Dù cả hai chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về chuyện tình cảm, việc liên tục xuất hiện cùng nhau trong thời gian qua khiến Katy Perry và Justin Trudeau trở thành một trong những cặp đôi được truyền thông quốc tế quan tâm hiện nay.