Ca sĩ giành giải Grammy liếm "sao" trên đại lộ Danh vọng

Ngày 31/3, nhóm nhạc rock kỳ cựu Red Hot Chili Peppers chính thức được nhận một ngôi sao trên đại lộ Danh vọng ở Hollywood, Mỹ.

Trong buổi lễ gắn "sao" trên đại lộ Danh vọng, các thành viên của Red Hot Chili Peppers gồm Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith và John Frusciante đã có mặt đông đủ. Họ nhận ngôi sao số 2717 trên đại lộ nổi tiếng này.

Red Hot Chili Peppers được lưu tên trên đại lộ Danh vọng (Video: TMZ).

Sau khi ngôi sao mang tên nhóm Red Hot Chili Peppers được công bố, ca sĩ chính của nhóm Anthony Kiedis đã không giấu được sự phấn khích. Anh đã quỳ xuống và liếm ngôi sao mang tên nhóm nhạc của mình.

Phát biểu trong buổi lễ, Frusciante, tay guitar của nhóm Red Hot Chili Peppers nhớ lại lần đầu tiên chuyển đến Hollywood vào năm 1987 khi anh còn là một thiếu niên. Frusciante nói: "Tôi biết con phố này từ trong ra ngoài và con phố này cũng quen với tôi. Con phố này luôn là một phần trong cuộc đời tôi và tôi thực sự biết ơn vì giờ đây chúng tôi có thể trở thành một phần của nó. Cảm ơn tất cả khán giả trên thế giới, những người yêu âm nhạc của chúng tôi".

Anthony Kiedis phấn khích với ngôi sao mang tên Red Hot Chili Peppers (Ảnh: Getty Images).

Anthony Kiedis thì nói: "Với tôi, đây không phải là câu chuyện của các cá nhân. Tôi yêu tất cả các thành viên trong ban nhạc của mình. Họ tài năng một cách đáng kinh ngạc. Khi chúng tôi đến với nhau, mọi thứ tuyệt vời hơn nhiều so với việc chúng tôi là những cá nhân riêng lẻ.

Khi chúng tôi kết hợp với nhau, chúng tôi có thể làm điều gì đó mà chúng tôi yêu thích và kết nối với cả thế giới. Chúng tôi từng chơi nhạc tại các quán bar trên khắp con phố này và giúp mọi người nhảy múa. Chúng tôi gắn bó với nhau như một đội và trên danh nghĩa một ban nhạc, chúng tôi có thể khiến mọi người cảm thấy vui vẻ".

Red Hot Chili Peppers được lưu tên trên đại lộ Danh vọng ở Mỹ (Ảnh: Getty Images).

Red Hot Chili Peppers là một ban nhạc rock của Mỹ được thành lập tại Los Angeles vào năm 1983. Âm nhạc của họ là sự kết hợp giữa alternative rock, funk, punk rock và psychedelic rock. Ban nhạc bao gồm ca sĩ chính Anthony Kiedis, Flea - người chơi guitar bass, tay trống Chad Smith và nghệ sĩ guitar John Frusciante.

Với hơn 100 triệu đĩa được bán ra trên toàn thế giới, Red Hot Chili Peppers là một trong những ban nhạc có đĩa hát bán chạy nhất mọi thời đại. Họ là ban nhạc thành công nhất trong lịch sử của dòng nhạc alternative rock với nhiều kỷ lục đĩa đơn giành ngôi vị quán quân nhất.

Red Hot Chili Peppers từng giành được 6 giải Grammy, nhận được 28 đề cử cho giải Video âm nhạc của MTV và được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll năm 2012.

Anthony Kiedis, giọng ca chính của nhóm năm nay đã tròn 60 tuổi. Anh đam mê ca hát từ khi còn trẻ. Anthony từng học đại học California (Mỹ) nhưng bỏ học vào năm thứ hai để theo đuổi đam mê ca hát. Anthony Kiedis cũng có nhiều năm nghiện ma túy nhưng anh tuyên bố đã cai nghiện thành công vào năm 2000.

Red Hot Chili Peppers từng phát hành 12 album bán chạy với nhiều ca khúc được giới phê bình đánh giá cao. Các album Blood Sugar Sex Magik, Californication và By the Way lọt Top 500 album hay nhất mọi thời đại do tạp chí âm nhạc uy tín Rolling Stone bình chọn.

Album thứ 7 của Red Hot Chili Peppers mang tên Californication phát hành vào năm 1999 là album thành công nhất về mặt thương mại của nhóm với 16 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới.

Hồi tháng 2 vừa qua, Red Hot Chili Peppers phát hành album thứ 12 của nhóm mang tên Unlimited Love. Đĩa đơn đầu tiên trích từ album này Black Summer phát hành vào ngày 4/2 trở thành đĩa đơn quán quân thứ 14 của nhóm nhạc trên bảng xếp hạng Billboard.