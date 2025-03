Ca sĩ 9X sáng tác bài hát và thể hiện vai nữ tướng Lê Chân

Mới đây, TP Hải Phòng đã tổ chức khai mạc Lễ hội Nữ tướng Lê Chân năm 2025 và đón nhận bảo vật quốc gia "Bộ kim phẩm đền Nghè".

Tại lễ hội, lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia "Bộ kim phẩm đền Nghè" cho TP Hải Phòng.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao của nhân dân TP Hải Phòng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản này cho muôn đời sau.

Bảo vật gồm 22 hiện vật bằng vàng, độc nhất, được cung tiến vào đền Nghè để tri ân Nữ tướng Lê Chân.

Gemma Nguyễn tái hiện hình tượng nữ tướng Lê Chân trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại sự kiện, đêm nghệ thuật Nữ tướng Lê Chân - Thành Hoàng đất Cảng nhận được sự đón nhận nhiệt tình của khán giả.

Chương trình được dàn dựng công phu, đặc sắc, tái hiện về mảnh đất, con người Hải Phòng từ quá khứ, hiện tại và hướng đến tương lai.

Trong đêm nhạc, ca sĩ Gemma Nguyễn đã ghi dấu ấn khi trở thành người đầu tiên đảm nhận vai nữ tướng Lê Chân trong các tác phẩm âm nhạc mang âm hưởng sử thi.

Gemma Nguyễn cũng là người sáng tác 3 ca khúc: Miền đất hứa, Nữ chủ An Biên và Nữ tướng Lê Chân - Thành Hoàng đất Cảng kể về công đức to lớn của nữ tướng Lê Chân - người có công khai hoang, lập ấp, dựng vùng An Biên xưa - thành phố Hải Phòng ngày nay.

Cả 3 ca khúc đều được cô phối hợp sáng tác cùng với nhạc sĩ Trần Trung. Đây là những ca khúc mang đậm văn hóa Việt Nam kết hợp với những yếu tố âm nhạc hiện đại, tạo nên một không gian nghệ thuật độc đáo.

Gemma Nguyễn cũng đã đưa nhạc opera - dòng nhạc mà cô đã được học tại Ý - vào các tác phẩm.

Cô mong muốn kết hợp kỹ thuật hát opera truyền thống với chất dân ca sử thi Việt Nam, từ đó tạo ra một "làn gió mới" cho dòng nhạc này.

"Lê Chân là một nữ tướng nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, là hình mẫu của sự mạnh mẽ, trí tuệ và dũng cảm. Khi được hóa thân vào nhân vật này, tôi thấy rất xúc động và tự hào.

Tôi luôn tin rằng, giới trẻ sẽ luôn biết ơn và ghi nhận những công lao to lớn của những nhân vật lịch sử để dựng xây đất nước to đẹp hơn...", Gemma Nguyễn tâm sự.

Các tiết mục trong đêm nhạc "Nữ tướng Lê Chân - Thành Hoàng đất Cảng" được khán giả yêu thích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).