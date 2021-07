"Búp bê màn ảnh" Trung Quốc lộ ảnh khác lạ thời chưa nổi tiếng

Dân trí Trương Dư Hi được xem là một trong những mỹ nhân 9x sở hữu gương mặt đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Tuy nhiên, loạt ảnh quá khứ mới công bố của cô đang khiến fan bàn tán xôn xao.

Trương Dư Hi, sinh năm 1993, bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ năm 2009 và đang thuộc sự quản lý của công ty Hoan Thụy Thế Kỷ. Cô xuất thân là hot girl mạng xã hội rồi thử sức trong vai trò người mẫu, diễn viên.

Trương Dư Hi là "búp bê màn ảnh" của làng giải trí Trung Quốc nhờ vẻ ngoài hoàn hảo.

Dù là diễn viên tay ngang nhưng Trương Dư Hi được truyền thông Trung Quốc đánh giá khá cao về diễn xuất và cố gắng trong công việc. Trương Dư Hi được đánh giá là diễn viên đi lên bằng thực lực, tạo dựng tên tuổi qua các vai diễn và tác phẩm, thay vì dùng chiêu trò gây chú ý.

Mỹ nhân 9x nổi tiếng qua những bộ phim như Nàng công chúa tôi yêu, Chàng hoàng tử tôi yêu, Dành dành nở hoa, Như Ý truyện, Uẩn sắc quá nồng (Đẹp trai là số 1)... Trong năm 2021, Trương Dư Hi có 3 dự án phim truyền hình được mong đợi là Mộng tỉnh Trường An, Gió nam hiểu lòng ta và Love at night.

Trương Dư Hi xuất thân là hot girl mạng xã hội trước khi trở thành diễn viên và người mẫu.

Ngoài vai trò diễn viên, người đẹp sinh năm 1993 còn nổi tiếng trong giới thời trang khi là bà chủ một nhãn hàng khá nổi tiếng ở Trung Quốc hiện nay. Gu thời trang vừa gợi cảm, vừa cá tính của cô cũng tạo thành xu hướng trong giới trẻ.

Trương Dư Hi được fan nhận xét là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp độc lạ và vô cùng cuốn hút. Thậm chí, truyền thông Trung Quốc còn gọi cô là "búp bê màn ảnh" vì vẻ ngoài quá hoàn hảo.

Gương mặt V-line, sống mũi cao và thon gọn, đôi mắt to, khuôn miệng chúm chím, vóc dáng gợi cảm với vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài tạo nên vẻ đẹp hoàn hảo và cuốn hút cho mỹ nhân 9x.

Trương Dư Hi còn là một biểu tượng thời trang của giới trẻ Trung Quốc.

Tuy nhiên, mới đây, những hình ảnh từ thời xưa cũ của người đẹp bất ngờ bị phát tán trên mạng, làm dấy lên nghi án Trương Dư Hi từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong loạt ảnh cũ, mỹ nhân 9x sở hữu gương mặt to, phần mũi thô, mất cân đối với gương mặt. Cô bị nghi ngờ từng cắt bọng mắt, thu hẹp cánh mũi... để khiến tổng thể gương mặt thanh tú hơn. Trương Dư Hi chưa bao giờ lên tiếng về nghi vấn chỉnh sửa nhan sắc.

Chính nhờ vẻ ngoài hoàn hảo nên Trương Dư Hi từng lọt vào mắt xanh của thiếu gia tỷ đô Vương Tư Thông. Thiếu gia sinh năm 1988 là con trai của một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm - chủ tịch tập đoàn Vạn Đạt và sở hữu giá trị tài sản khoảng 14 tỷ USD. Song, hiện tại, hai người đã chia tay.

Loạt ảnh thời chưa nổi tiếng của Trương Dư Hi đang gây chú ý cộng đồng mạng.

So với vẻ ngoài hoàn hảo hiện tại, Trương Dư Hi của quá khứ sở hữu khuôn mũi lớn, gương mặt kém thon thả, bọng mắt to...

Trương Dư Hi im lặng trước tin đồn cô từng chỉnh sửa sắc đẹp.

"Búp bê màn ảnh" Trương Dư Hi làm người mẫu thời trang

Mỹ nhân 9x nổi tiếng nhờ vẻ ngoài hoàn mỹ và thanh tú.

