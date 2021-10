BTV Long Vũ kể thời "chỉ có một chiếc quần jeans, 5 năm không giặt"

Dân trí "Tôi chỉ có một chiếc quần jeans và 5 năm không giặt", BTV Long Vũ hài hước kể về một thời sinh viên "giông bão". Theo BTV Long Vũ, sinh viên những năm 80-90 có hai đặc điểm cơ bản là gầy và bẩn.

BTV Long Vũ, Anh Tuấn vừa lên sóng cùng với những người bạn thân thiết trong cộng đồng yêu nhạc The Beatles với vai trò khách mời của Cuộc hẹn cuối tuần.

Những chàng thanh niên trẻ trung của 30 năm trước đến từ ban nhạc Desire, Beatles Xây dựng, Đại bàng trắng khuấy động sân khấu của chương trình với chùm ca khúc nổi tiếng trên các sân khấu âm nhạc sinh viên thời đó.

Những thành viên đến từ ban nhạc Desire, Beatles Xây dựng, Đại bàng trắng cùng hội ngộ.

Đan xen các phần trình bày là cuộc "tán gẫu" bất tận của những người bạn thân thiết nhiều năm về thời thanh niên đầy ắp kỷ niệm, ký ức "bụi bặm" của các sinh viên, trào lưu âm nhạc học đường những năm 80-90, sự tiếp nối của nhiều dòng nhạc xưa trong đời sống âm nhạc hiện đại hay điểm chung kết nối họ bên cạnh tình yêu mãnh liệt với The Beatles.

Ban nhạc huyền thoại The Beatles (Ảnh: Round Hill Music).

Cuộc sống sinh viên được BTV Long Vũ chia sẻ khiến nhiều người nhớ lại một thời tuổi trẻ. Theo BTV Long Vũ, sinh viên thời ấy có hai đặc điểm cơ bản là gầy và bẩn. "Tôi chỉ có một chiếc quần jeans và 5 năm không giặt", BTV Long Vũ hài hước kể, hơn nữa còn luôn "đồng hành" với thuốc D.E.P (một loại thuốc trị ghẻ)...

BTV Long Vũ còn nhớ về tụ điểm được các sinh viên đồng lứa yêu thích là Trung tâm Phương pháp câu lạc bộ tại 16 Lê Thái Tổ. Nhóm nhạc của anh từng có cơ hội biểu diễn trên sân khấu này.

"Tối đó, khán giả đông quá, BTC cắt điện nhưng nhóm quyết định rút điện đánh đàn gỗ chay và khán giả thì "điên" luôn, nhóm cứ hát còn không cần biết có điện hay không", Long Vũ kể lại.

BTV Long Vũ nhớ lại một thời tuổi trẻ.

Đáng chú ý, hai ông bố Long Vũ và Anh Tuấn chia sẻ về sở thích nghe nhạc và chơi đàn của các con tình cờ có điểm chung với mình.

BTV Anh Tuấn nhớ lại: "Thực ra, khi tôi đi theo các anh trong nhóm nhạc và nghe một loại nhạc hoàn toàn khác thứ mình học thì bố tôi rất buồn. Bố là người chơi nhạc cổ điển nên luôn muốn con toàn tâm toàn ý với nó.

Nhưng đến khi chuyển tiếp thế hệ, tôi không hướng con tôi đi theo âm nhạc. Chúng tự nhiên đến với nhạc và vào một ngày, chúng gửi cho bố một đoạn video đánh piano ca khúc nổi tiếng của The Beatles".

Long Vũ liên tục "đá xoáy" Anh Tuấn trên sóng truyền hình.

Nghe BTV Anh Tuấn chia sẻ, BTV Long Vũ tranh thủ "đá xoáy": "Tôi tóm lại câu chuyện của anh Tuấn. Bố anh Tuấn là Tiến sĩ Vũ Hướng, từng là Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Bác Hướng hướng anh Tuấn đi theo một hướng nhưng anh Tuấn lại đi hướng khác".

Âm nhạc cũng là phần thử thách các khách mời trong mini game của BTV Huyền Trang "Mù Tạt".

Hai đội của BTV Long Vũ - BTV Anh Tuấn đã mang đến một không khí sôi động, gợi nhớ lại các ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhiều ban nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước các thập kỷ trước.

Long Vũ "đá xoáy" MC Anh Tuấn: "Tôi nói với anh Tuấn thế này nhé, anh rất giỏi về âm nhạc lẽ ra chỗ này anh phải thuộc, còn nếu là hình Manchester, Liverpool... tôi đọc được hết tên đội hình", BTV Long Vũ tiếp tục "cà khịa" BTV Anh Tuấn khi anh không nhớ hết tên các thành viên trong nhóm nhạc Backstreet Boys. Màn trêu chọc của Long Vũ khiến mọi người không thể nhịn cười.

Tiếp tục phát huy sở trường "nghệ sĩ đa năng", anh Da nâu Việt Hoàng xuất hiện với một bộ tóc dài ấn tượng, tự tin hòa giọng cùng các khách mời trong tiết mục Let it be.

Long Vũ thử đội tóc giả (ảnh chụp màn hình).

BTV Long Vũ có màn mượn tóc giả của anh Da nâu để đội thử và được mọi người khen "Quá hợp luôn", "Anh nên suy nghĩ về việc để kiểu tóc này trong tương lai".

Phương Nhung

Ảnh: VTV