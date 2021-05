BTS phá kỷ lục chính mình với MV mới "Butter"

Dân trí Nhóm nhạc nam xứ Hàn - BTS vừa chính thức trở lại với MV "Butter" sau 6 tháng nghỉ ngơi. Ca khúc này nhanh chóng lập kỷ lục của chính nhóm và Kpop.

Hôm nay 21/5, BTS đã chính thức tung MV Butter, hơn 6 tháng sau Life Goes On. Ca khúc Butter được BTS phát hành 100% là tiếng Anh. Butter là một bản nhạc dance pop vui nhộn và thu hút người xem với khung hình trắng đen huyền bí mở đầu cùng khả năng vũ đạo tuyệt vời của nhóm.

Khi công chiếu, MV Butter đã đạt gần 4 triệu người xem. Con số này giúp nhóm BTS phá kỷ lục của chính mình trước đó với bản hit Dynamite và Life Goes On. MV Dynamite của BTS từng đạt mốc hơn 2,9 triệu người xem tại thời điểm công chiếu và MV Life Goes On của nhóm đạt 3,1 triệu lượt xem công chiếu.

Hiện, sau 6 tiếng ra mắt, MV Butter đã đạt hơn 48 triệu lượt người xem trên YouTube và hứa hẹn sẽ gặt hái thành tích tốt hơn trong thời gian tới. MV mới của nhóm BTS đang là chủ đề bàn tán trên hầu hết các mạng xã hội và diễn đàn âm nhạc thế giới.

Ngày 21/5, nhóm BTS ra mắt MV mới mang tên Butter.

BTS là nhóm nhạc Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V và Jungkook. Từ khi thành lập năm 2013, BTS đã trở thành ngôi sao trên toàn cầu và dưới sự vận hành của công ty giải trí Big Hit Entertainment.

Tạp chí Forbes của Hàn Quốc đã lựa chọn BTS là ngôi sao giải trí có ảnh hưởng nhất vào năm 2018 và 2020. 7 chàng trai cũng xếp thứ 43 trong bảng xếp hạng 100 nhân vật giải trí kiếm bộn tiền nhất trong năm của tạp chí Forbes năm 2019.

Tính tới năm 2019, nhóm nhạc đình đám này đã mang về cho công ty của mình hơn 4,65 tỉ USD mỗi năm và thu hút khách du lịch của hơn 13 quốc gia trên thế giới tới Hàn Quốc. Nhóm được xem là nhân tố quan trọng giúp ngành du lịch nước này kiếm được 19 tỉ USD trong năm 2018.

Năm 2020, tạp chí Time đã lựa chọn nhóm nhạc xứ Hàn BTS là Ngôi sao giải trí của năm 2020, ghi nhận những nỗ lực và sự nổi tiếng của nhóm nhạc nam xứ kim chi.

MV "Butter" của nhóm nhạc nam BTS

Mi Vân

Theo Pop