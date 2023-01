BST Chill Inside Out của NTK Võ Công Khanh kết hợp cùng Bia Saigon Chill

Chill Inside Out là bộ sưu tập đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa Bia Saigon Chill và nhà thiết kế Võ Công Khanh (Ảnh: Bia Saigon Chill).

Chill Inside Out là bộ sưu tập (BST) đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa Bia Saigon Chill và nhà thiết kế (NTK) Võ Công Khanh. Trong lần ra mắt tại nhà hát TPHCM vào ngày 13/11/2022, 12 bộ trang phục mở màn của bộ sưu tập đã tạo được sức hút với giới mộ điệu thời trang vì những thiết kế lấy cảm hứng từ tinh thần "chill" sảng khoái, lựa chọn sắc xanh làm chủ đạo.

Các mẫu thiết kế được trình diễn khác lạ theo chiều dọc - vertical catwalk, từ trần cao của nhà hát lớn xuống thảm đỏ cá tính của bia Saigon Chill. Hoa hậu Thế giới Việt Nam Mai Phương, ca sĩ ST Sơn Thạch đã có màn thể hiện ấn tượng, khi toát lên phong cách thời trang năng động, lôi cuốn, truyền tải tinh thần phóng khoáng của BST.

Những màn trình diễn có điểm nhấn mới lạ giúp The Chill Fest được lòng giới trẻ (Ảnh: Bia Saigon Chill).

Bộ sưu tập Chill Inside Out tiếp tục trình diễn trong chuỗi sự kiện "The Chill Fest: Runway to new year" diễn ra tại 4 thành phố là Nha Trang, Hà Nội, Vũng Tàu, Quy Nhơn. Ban tổ chức cho biết, những màn trình diễn là điểm nhấn mới lạ giúp The Chill Fest vốn đã được yêu mến lại được lòng giới trẻ hơn.

BST Chill Inside Out được trình diễn tại sự kiện The Chill Fest ngày 31/12/2022 thu hút nhiều tín đồ thời trang tham gia (Ảnh: Bia Saigon Chill).

Giới mộ điệu thời trang đã dành cho BST nhiều lời khen. Trên mạng xã hội, một số bạn trẻ cho rằng, những thiết kế rất gần gũi, trẻ trung nhưng không kém phần độc đáo.

"Đi xem The Chill Fest Hà Nội về quá ấn tượng với những thiết kế trong bộ sưu tập Chill Inside Out luôn", Diệu Thanh nhận xét.

Đăng Khoa cũng để lại bình luận: "Đến với The Chill Fest lần thứ 2 rồi nhưng mình vẫn bị bất ngờ vì sự đầu tư của chương trình, nhất là ở phần trình diễn BST Chill Inside Out. Nhóm bạn mình ai cũng hào hứng với phần này".

Nhà thiết kế Võ Công Khanh cho biết: "Tôi luôn tâm niệm, thời trang không chỉ để mặc mà còn chứa đựng những thông điệp thời đại và phản ánh xu hướng văn hóa đại chúng. Chính vì thế, tôi rất vui khi được hợp tác với Bia Saigon Chill, mang tinh thần tươi mới, sảng khoái vào trong những tác phẩm của mình. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ người trẻ luôn khát khao, không ngừng vươn lên với chất riêng, cá tính nổi bật. Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập đều đề cao nét thanh xuân, năng động, thời thượng và truyền cảm hứng cho một thế hệ nhiệt huyết".

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ người trẻ luôn khát khao, không ngừng vươn lên với chất riêng, cá tính nổi bật (Ảnh: Bia Saigon Chill).

Theo ban tổ chức, mùa xuân này, Bia Saigon Chill sẽ tổ chức các minigame thời trang thú vị về bộ lookbook vừa ra mắt. Người hâm mộ có thể theo dõi fanpage Bia Saigon Chill và tham gia trò chơi để không bỏ lỡ những bất ngờ dành riêng cho các tín đồ "chill".