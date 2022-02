Brooke Shields tái xuất trẻ đẹp đáng kinh ngạc ở tuổi 57

Diễn viên - Người mẫu U60 nổi tiếng nước Mỹ Brooke Shields vừa chia sẻ lên trang Instagram cá nhân những hình ảnh mới nhất của mình. Brooke Shields tái xuất trong chiến dịch quảng cáo của một nhãn hiệu thời trang có tiếng và trong bộ ảnh này, Brooke Shields trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ ở tuổi 57.

Brooke Shields tươi tắn dự sự kiện (Video: ForTalentCom).

Brooke Shields cho biết, cô đã chuẩn bị kỹ càng trước buổi chụp hình quảng cáo để đảm bảo có được hình thể đẹp nhất. "Tôi tập thể dục rất chăm chỉ với huấn luyện viên cá nhân của mình. Chúng tôi đã tập luyện đều đặn từ lúc 5 giờ sáng. Tôi không uống rượu nên việc thức dậy vào buổi sáng sẽ dễ dàng hơn. Tôi đã nỗ lực hết sức với suy nghĩ: "Nếu những bức ảnh này cũng làm bạn không hài lòng thì bạn sẽ tự làm khó chính mình".

Ở tuổi 57, Brooke Shields vẫn xinh đẹp và quyến rũ khi làm người mẫu thời trang. Cô chia sẻ, cô không muốn chỉnh sửa ảnh vì muốn những bức ảnh quảng cáo là hình ảnh trung thực về cô.

Brooke Shields trẻ đẹp ở tuổi 57 (Ảnh: Instagram).

"Tôi đánh giá cao bộ ảnh quảng cáo này. Thật vinh dự khi ở độ tuổi của tôi và được quảng cáo cho một nhãn hiệu đồ Jeans. Ở tuổi của tôi và vẫn có những công việc như thế này giống như một đặc ân".

"Điều quan trọng hơn, tôi muốn mọi người nhận thấy đây là cơ thể thật sự của tôi và vì thế tôi không muốn chỉnh sửa ảnh. Tôi luôn nói với mọi người rằng: "Tốt hơn hết, bạn nên giữ những hình ảnh trung thực" và chúng tôi đã làm như vậy".

Là một trong những biểu tượng nhan sắc ở Hollywood, Brooke Shields chia sẻ, hiện tại, cô đang mở lòng và vui vẻ chấp nhận sự thật là mình đang già đi. "Có rất nhiều quan niệm sai lầm về phụ nữ, thời gian và sự quyến rũ. Việc mọi người chấp nhận cơ thể của mình thường là những suy nghĩ đến muộn. Hiện tại, tôi cảm thấy cơ thể tôi thực sự thuộc về tôi, còn ngày trẻ tôi không nghĩ được nhiều như vậy".

"Nhiều người nghĩ rằng phụ nữ không thể sinh con nữa dường như không còn quan trọng với thế giới nhưng tôi nghĩ, điều cốt yếu là chúng ta cần phải tự tin với bản thân của mình. Tự tin là bí quyết giúp phụ nữ trở nên quyến rũ. Tôi vẫn liên tục học cách yêu bản thân. Đó không phải là một việc dễ dàng. Xã hội này không tạo điều kiện dễ dàng cho chúng tôi, mạng xã hội cũng vậy".

Brooke Shields nổi tiếng từ ngày còn đi học (Ảnh: Instagram).

Brooke gần đây đã ra mắt một chương trình chăm sóc bản thân mang tên Beginning Is Now, được thiết kế cho phụ nữ trên 40 tuổi và cô đã chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân khi bước qua tuổi 40. Người đẹp nói, sau 40 tuổi, cô thực sự cảm thấy mình trưởng thành hơn trong khi nhiều người nói rằng cô sẽ mất sự nghiệp khi bước qua tuổi tứ tuần. "Cá nhân tôi nghĩ rằng sau 40 tuổi là chúng ta đang có một khởi đầu mới. Tôi cảm thấy như tôi đang bắt đầu cuộc sống theo một cách mới".

Brooke Shields rực rỡ, tươi trẻ trên thảm đỏ (Video: Social News XYZ).

Brooke Shields sinh tại Manhattan, New York, Mỹ trong một gia đình khá giả. Mẹ cô là nữ diễn viên kiêm người mẫu Teri Shields còn bố cô là doanh nhân Frank Shields. Shields từng học đại học Princeton ở Mỹ và lấy bằng cử nhân chuyên ngành văn học Pháp. Ngay sau khi Shields tốt nghiệp đại học, bảng điểm giỏi xuất sắc trong 4 năm học của cô đã được chia sẻ trên tạp chí Life vào tháng 7 năm 1987. Dựa trên bảng điểm đó, tờ The New York Times đã xuất bản một bài báo nói rằng trường Princeton đã tạo ra những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, toàn diện.

Brooke Shields khởi nghiệp là một người mẫu. Năm 1980, Shields, khi đó mới 14 tuổi là người mẫu trẻ nhất được lên bìa tạp chí Vogue. Cũng trong năm đó, Shields xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo cho đồ Jeans của Calvin Klein. Đến năm 16 tuổi, Shields đã trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất ở Hollywood nhờ sự nghiệp phát triển trong cả hai vai trò người mẫu và diễn viên. Tạp chí Time từng đưa tin vào ngày 9 tháng 2 năm 1981 rằng, mức lương một ngày của Brooke Shields với tư cách là một người mẫu là 10.000 USD.

Vai diễn điện ảnh quan trọng đầu tiên của Shields là vai nữ chính trong bộ phim Louis Malle's Pretty Baby (1978) còn bộ phim nổi tiếng nhất của cô là The Blue Lagoon (1980). Từ thập niên 80 tới nay, Brooke Shields vẫn đóng phim đều đặn, cả phim điện ảnh và phim truyền hình.

Shields đã kết hôn hai lần. Từ năm 1997 đến năm 1999, cô kết hôn với vận động viên quần vợt nổi tiếng Andre Agassi. Sau khi ly hôn Agassi, cô kết hôn với nhà biên kịch truyền hình Chris Henchy vào năm 2001. Cặp đôi có với nhau hai cô con gái và hiện họ chung sống hạnh phúc ở "khu nhà giàu" Greenwich Village, Manhattan, New York, Mỹ.