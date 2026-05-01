Britney Spears chính thức bị truy tố vì lái xe trong tình trạng say xỉn

Theo truyền thông Mỹ, Britney Spears bị cáo buộc điều khiển phương tiện khi chịu tác động kết hợp của đồ uống có cồn và ít nhất một loại chất kích thích. Tuy nhiên, các tài liệu ban đầu không nêu rõ loại chất cụ thể cũng như mức độ sử dụng.

Britney Spears sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 5 tới (Ảnh: Getty).

Vụ việc được cho là xảy ra vào đầu tháng 3, khi nữ ca sĩ bị lực lượng tuần tra giao thông chặn lại trên một tuyến cao tốc tại bang California (Mỹ). Theo thông tin ban đầu, chiếc xe do Britney Spears điều khiển bị phát hiện chạy với tốc độ cao và có dấu hiệu lạng lách. Sau đó, cô đã thực hiện các bài kiểm tra tại chỗ và được đưa đến cơ sở y tế để xét nghiệm nồng độ cồn trước khi bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Một ngày sau, Britney Spears được cho tại ngoại. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển tới công tố viên để xem xét xử lý theo quy định. Đại diện của nữ ca sĩ khi đó lên tiếng cho rằng hành vi này là “không thể chấp nhận”, đồng thời khẳng định Britney sẽ tuân thủ các yêu cầu pháp lý và xem đây như một cơ hội để thay đổi.

Đáng chú ý, chỉ hơn 1 tháng sau sự việc, Britney Spears được xác nhận đã tự nguyện tham gia một chương trình điều trị tại cơ sở chuyên biệt. Theo người đại diện, quá trình này dự kiến kéo dài khoảng 5 tuần và tập trung vào việc cải thiện sức khỏe tinh thần.

“Đây là quyết định cá nhân của cô ấy. Điều này không chỉ liên quan đến một yếu tố cụ thể mà là quá trình để Britney ưu tiên sức khỏe tinh thần và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống”, người đại diện chia sẻ.

Britney Spears trải qua cuộc sống khó khăn về tinh thần trong những năm gần đây (Ảnh: IG).

Các nguồn tin thân cận cho biết gia đình của Britney Spears hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Đặc biệt, 2 con trai của nữ ca sĩ - Sean Preston Federline và Jayden James Federline - được cho là đang ở bên cạnh, trở thành nguồn động lực quan trọng giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong trường hợp vụ việc được đưa ra xét xử, các chuyên gia pháp lý nhận định nữ ca sĩ có thể đối mặt với hình thức xử lý nhẹ nếu không có tiền sử vi phạm nghiêm trọng, không gây tai nạn và mức độ vi phạm không cao. Các biện pháp có thể bao gồm quản chế, tham gia lớp giáo dục về an toàn giao thông và nộp phạt theo quy định.

Ngày 1/5, giới săn tin đã ghi lại hình ảnh của Britney Spears tại Los Angeles (Mỹ), sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện. Đây là hình ảnh đầu tiên của ngôi sao nhạc pop kể từ khi rời trại cai nghiện vào tối 29/4.

Trong ảnh, ngôi sao âm nhạc ngồi ở ghế phụ, đeo kính râm và để tóc xõa tự nhiên, được tài xế chở đi quanh khu vực Westlake Village và Calabasas. Một nguồn tin thân cận với Spears chia sẻ rằng nữ ca sĩ đang rất tích cực sau khi rời trung tâm cai nghiện.

“Cô ấy khỏe mạnh, vui vẻ, cảm thấy háo hức bắt đầu lại từ đầu. Việc cai nghiện là cơ hội tuyệt vời để cô ấy lấy lại cân bằng. Britney đang hướng tới một tương lai tươi sáng”, người này nói.

Hình ảnh đầu tiên của Britney Spears kể từ khi rời trại cai nghiện vào ngày 29/4 (Ảnh: Backgrid).

Britney Spears (SN 1981) được xem là biểu tượng của nhạc pop toàn cầu. Bắt đầu sự nghiệp từ chương trình The Mickey Mouse Club, cô nhanh chóng vươn lên thành siêu sao vào cuối thập niên 1990 với những ca khúc đình đám như ...Baby One More Time, Toxic, Gimme More hay I'm a Slave 4 U.

Trong giai đoạn đỉnh cao, Britney Spears không chỉ thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc mà còn trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng. Nhiều album của cô đạt chứng nhận bạch kim, trong đó có hai album kim cương là ...Baby One More Time và Oops!... I Did It Again.

Tuy nhiên, song song với thành công là hàng loạt biến cố cá nhân. Sau cuộc ly hôn với vũ công Kevin Federline vào năm 2007, Britney Spears liên tiếp vướng vào các bê bối, từ hành vi mất kiểm soát đến những sự cố gây chấn động truyền thông. Đỉnh điểm là việc cô mất quyền nuôi con và phải chịu sự giám hộ pháp lý kéo dài từ năm 2008 đến 2021 dưới sự quản lý của cha - ông Jamie Spears.

Hai con trai trở thành nguồn động viên tinh thần lớn của Britney Spears thời gian gần đây (Ảnh: ET).

Giai đoạn bị giám hộ được xem là một trong những thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc đời Britney Spears. Sau nhiều năm đấu tranh pháp lý và nhận được sự ủng hộ từ công chúng thông qua phong trào #FreeBritney (giải phóng Britney), quyền giám hộ chính thức chấm dứt vào năm 2021, mở ra hy vọng cho một chương mới trong cuộc sống của nữ ca sĩ.

Trong những năm gần đây, Britney Spears gần như rút khỏi hoạt động âm nhạc, chỉ tham gia một số dự án hợp tác nhỏ. Album phòng thu gần nhất của cô phát hành vào năm 2016. Dù không còn hoạt động sôi nổi, cô vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong văn hóa đại chúng.

Tờ People nhận định, sự kiện lần này cho thấy nỗ lực tìm lại sự ổn định của Britney Spears vẫn còn nhiều thử thách. Tuy nhiên, việc cô chủ động tham gia điều trị và nhận được sự ủng hộ từ gia đình được xem là tín hiệu tích cực.