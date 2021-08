"Bông hồng lai" xinh đẹp của làng giải trí Hàn Quốc

Dân trí Jeon Somi, người đẹp sinh năm 2001, sở hữu ngoại hình hoàn hảo với tỷ lệ cơ thể "vàng", vòng eo con kiến cùng đôi chân dài thẳng tắp, đang là cái tên "đình đám" tại Hàn Quốc.

Jeon Somi mang ba dòng máu Hàn Quốc, Canada và Hàn Lan. Vẻ đẹp lai chính là đặc điểm giúp cô nổi bật nhưng cũng chính vì điều này khiến tuổi thơ của Jeon Semi phải chịu sự bắt nạt của bạn học.

Nữ ca sĩ Hàn Quốc - Jeon Somi mang ba dòng máu Hàn Quốc, Canada và Hàn Lan.

Jeon Somi lần đầu xuất hiện vào năm 2015 khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế của nhà đài Mnet phối hợp với công ty giải trí JYP. Dù không giành thứ hạng cao nhưng đây chính là bàn đạp giúp cô bước chân vào làng giải trí.

Năm 2016, Somi tiếp tục tham gia một chương trình truyền hình thực tế có tên là Produce 101 mùa đầu tiên và giành ngôi vị cao nhất rồi gia nhập nhóm nhạc dự án I.O.I.

Sau khi I.O.I tan rã, cô tiếp tục tham gia một dự án nhỏ mang tên Unnies' Slam Dunk, tích cực với các hoạt động trong làng giải trí để khẳng định vị thế và tài năng của mình.

Jeon Somi bầu bĩnh, đáng yêu khi còn là một cô bé.

Jeon Somi bắt đầu bước chân vào làng giải trí khi tham dự một cuộc thi tìm kiếm tài năng vào năm 2015.

Người đẹp lai quyết định kết thúc hợp đồng với công ty giải trí JYP Entertainment và gia nhập tập đoàn The Black Label, rồi chính thức trở thành nữ ca sĩ solo từ tháng 6/2019. Cô ra mắt khán giả hâm mộ đĩa đơn mang tên Birthday và tạo được hiệu ứng tốt.

Từ khi về đầu quân cho The The Black Label, có nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc và gu thời trang của Jeon Somi đều thăng hạng. Nữ ca sĩ thần tượng từng tiết lộ, cô đã giảm 10 kg để có được ngoại hình lột xác. Từ cân nặng 58 kg, hiện tại Jeon Semi chỉ nặng 48 kg, sở hữu thân hình săn chắc, rắn rỏi nhờ việc tập luyện Pilates, yoga và gym chăm chỉ.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động ca hát và biểu diễn tại Hàn Quốc bị hủy bỏ khá nhiều. Jeon Somi cũng bị ảnh hưởng nhưng đĩa đơn mang tên What You Waiting For của "bông hồng lai" vẫn được khán giả chào đón và thành công ngoài sức mong đợi.

Jeon Somi đáng yêu khi mới tham gia làng giải trí.

Gương mặt hoàn hảo với sự pha trộn của ba dòng máu.

Tháng 8/2020, Jeon Somi đã giành cúp vàng đầu tiên trong lĩnh vực âm nhạc cho ca khúc What You Waiting For tại chương trình M Countdown của Mnet. Tháng 7 vừa rồi, sau gần một năm nghỉ ngơi, Jeon Somi đã khiến fan "nức lòng" khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Dumb Dumb, một bản nhạc dance sôi động. và được đầu tư chuyên nghiệp.

Đầu tháng 8/2021, clip chính thức của Dumb Dumb được giới thiệu với khán giả. Với hơn 10 triệu lượt xem chỉ trong vòng 24 tiếng kể từ khi ca khúc này được tung lên Youtube, Dumb Dumb đang trở thành một trong những ca khúc Kpop nổi nhất mùa hè năm nay. Hiện tại, MV này đang đạt hơn 55 triệu lượt người xem trên Youtube.

Hai năm gần đây, người đẹp lai nỗ lực giảm cân để thay đổi ngoại hình. Cô hiện chỉ nặng 47 kg và cao 172 cm.

Việc giảm cân, thay đổi màu tóc, gu thời trang khiến Jeon Somi trở nên quyến rũ.

Trong MV, thần thái sang trọng và quyến rũ của Jeon Somi được phát huy trọn vẹn. Jeon Somi nổi bật cùng mái tóc vàng xoăn nhẹ nhàng và vóc dáng thon thả vừa nữ tính, vừa mạnh mẽ.

Còn trong đợt quảng bá ca khúc mới Dumb Dumb, Jeon Somi gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn và đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn đáng ao ước.

Thậm chí, nhiều ngôi sao của Hàn Quốc như Choi Yeo Jeong, Kim Se Jeong… cũng phải dành lời khen cho nữ ca sĩ sinh năm 2001 bởi dáng vóc "không thể chê được", giống như một cô "búp bê sống".

Jeon Somi tiết lộ, hiện cô chỉ còn nặng 47 kg và cao 172 cm. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, khả năng vũ đạo tốt, làm chủ sân khấu điêu luyện, nữ ca sĩ thế hệ 10X của Hàn Quốc còn có khả năng sáng tác và chơi nhạc cụ.

Mỹ nhân lai hiện hoạt động như một nữ nghệ sĩ solo và trình làng sản phẩm âm nhạc mới mang tên Dumb Dumb hồi tháng 7/2021.

Jeon Somi được khen đẹp như một cô búp bê sống với gương mặt hoàn hảo, thân hình quyến rũ, săn chắc.

Jeon Somi chia sẻ, từ khi về đầu quân cho The Black Label, cô được phát huy hết khả năng và sự sáng tạo nhờ được cộng tác với các tên tuổi hàng đầu.

"Ở đây, chúng tôi có những nhà sản xuất, nhạc sĩ, những người giàu sức sáng tạo. Tôi đã trưởng thành rất nhiều cả trong công việc và cuộc sống bằng cách học hỏi các đàn anh đàn chị đáng kính. Nhưng con đường sự nghiệp của tôi còn dài và còn rất nhiều điều tôi phải làm. Tôi sẽ nỗ lực học tập", ngôi sao trẻ nói trong ngày ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

"Bông hồng lai" của làng nhạc xứ Hàn cũng thổ lộ thêm rằng: "Tôi sẽ không buộc mình trong một phong cách nhất định. Tôi đang thử những "màu sắc" khác nhau. Hi vọng, tôi có thể trình làng những phong cách khác nhau trong thời gian tới. Hơn là mang một màu sắc nhất định, tôi muốn mình tỏa sáng rực rỡ và đa dạng như một chiếc cầu vồng".

Để có được dáng vóc như hiện tại, cô phải tập luyện chăm chỉ và đổ mồ hôi trên phòng tập.

"Bông hồng lai" Jeon Somi hứa hẹn, cô sẽ thử sức với nhiều màu sắc khác nhau để liên tục làm mới mình trong âm nhạc.

"Bông hồng lai" Jeon Somi xinh đẹp trong "Dumb Dumb"

Mi Vân

Theo The Star/Korea Herald