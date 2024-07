Bóc giá bộ sưu tập đồng hồ tiền tỷ, nạm kim cương của Cristiano Ronaldo

Trong buổi ra mắt chính thức sau khi chuyển đến câu lạc bộ Al Nassr, CR7 đeo trên tay chiếc Jacob and Co. Caviar Flying Tourbillon Tzavorites bằng vàng trắng, trị giá 780.000 USD (gần 20 tỷ đồng). Mặt đồng hồ được nạm hoàn toàn vô hình với hơn 130 viên đá quý cắt kiểu baguette. Lớp nạm vô hình cực kỳ khó để hoàn thiện, bởi không có kim loại đỡ nào được nhìn thấy dưới viên đá. Điều này khiến kim cương trông to hơn (Ảnh: IFL Watches).