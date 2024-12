Bộ Y tế Thái Lan công bố nguyên nhân nữ ca sĩ qua đời sau khi đi massage

Nữ ca sĩ qua đời do viêm tủy sống

Trước đó, có thông tin cho rằng nguyên nhân cái chết của nữ ca sĩ nhạc đồng quê - Ping Chayada - bắt nguồn từ việc massage xoay cổ tại một cơ sở massage ở tỉnh Udon Thani.

Ông Somsak cho biết đã nhận được báo cáo đầy đủ. Theo đó, nạn nhân đã có triệu chứng đau nhức kéo dài từ ngày 5/10 và đã đến bệnh viện vào ngày 28/10. Trong khoảng thời gian này, cô đã nhập viện và xuất viện nhiều lần, thực hiện chụp X-quang và MRI.

Ca sĩ Ping Chayada được khẳng định qua đời do viêm tủy sống (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan khẳng định kết quả kiểm tra cho thấy cái chết của nữ ca sĩ không liên quan đến massage Thái truyền thống. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn tạo sự công bằng cho các bên.

Ông Somsak nói thêm rằng, từ ngày 6/11 đến 11/11, Ping Chayada được điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Udon Thani. Bác sĩ phát hiện cô bị yếu tay và chân nên tiến hành chụp MRI bổ sung và xác nhận rằng không có gãy hoặc trật xương cổ.

Khi thực hiện xét nghiệm dịch tủy sống, các bác sĩ kết luận cô mắc bệnh viêm tủy sống. Sau đó, cô được điều trị bằng thuốc và các triệu chứng đã cải thiện, bác sĩ cho cô về nhà nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, sau một tuần, cô tiếp tục xuất hiện triệu chứng co giật cơ thể. Đến ngày 22/11, tình trạng co giật nghiêm trọng hơn, cơ thể cô cũng yếu dần, phải nhập viện điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Udon Thani. Ping Chayada sau đó bị sốc do nhiễm trùng huyết và qua đời vào ngày 8/12.

Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Somsak Thepsuthin (Ảnh: Thai PBS).

Khi được hỏi làm thế nào để củng cố niềm tin của công chúng đối với dịch vụ massage, đặc biệt khi sự việc này liên quan đến chính sách y học cổ truyền Thái Lan, ông Somsak khẳng định: "Hãy yên tâm vì kết quả chụp MRI đã xác nhận rõ ràng và là minh chứng của việc sử dụng công nghệ hiện đại. Mong người dân an tâm".

Trước đó, ông Somsak Kreechai - Phó Cục trưởng Cục Y học cổ truyền và thay thế (Bộ Y tế Thái Lan) - cho biết cơ sở massage được đề cập đã qua kiểm tra và tuân thủ đúng luật. Các kỹ thuật viên massage tại đây cũng có chứng nhận hợp pháp.

30.000 cơ sở massage trên khắp Thái Lan

Đại diện Cục Y học cổ truyền và thay thế cũng nhấn mạnh rằng vào ngày 12/12/2019, UNESCO đã công nhận "massage Thái" là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Cục này đang tập trung nâng cao tiêu chuẩn của loại hình dịch vụ này.

Trong đó, massage Thái được chia thành hai loại hình gồm massage thư giãn (150 giờ đào tạo) và massage điều trị (330-1.300 giờ đào tạo). Kỹ thuật viên cũng được chia thành 3 nhóm chính gồm kỹ thuật viên massage thư giãn, trợ lý y sĩ y học cổ truyền và y sĩ y học cổ truyền.

Theo ông Somsak Kreechai, trên cả nước Thái Lan hiện có khoảng 30.000 cơ sở massage thư giãn (không thuộc nhóm điều trị) và hơn 200.000 người đã được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn 150 giờ. Nhóm này chỉ massage những trường hợp thư giãn, đau nhức thông thường.

Đại diện Cục Y học cổ truyền và thay thế cho biết massage Thái có 6 điều cấm kỵ lớn, bao gồm: Không massage vùng có khối u ác tính; không massage cho người bị sốt trên 38,5⁰C; tránh vùng cơ thể đang viêm, sưng, đỏ hoặc nóng; không massage cho người có vấn đề đông máu; không áp dụng với xương gãy, nứt, hoặc rạn chưa hồi phục; tránh massage cho người bị bệnh da liễu truyền nhiễm.

Ngoài ra, đơn vị này cũng đưa ra lưu ý không massage ngay sau khi vừa ăn no trong vòng 30 phút, đặc biệt những nhóm người cần cân nhắc khi massage bao gồm: Phụ nữ mang thai; người mắc các bệnh lý nền như tiểu đường, huyết áp cao; người có bộ phận giả sau phẫu thuật xương; người bị loãng xương hoặc xương mỏng.

Massage Thái đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể (Ảnh: Bangkok Post).

Ông Thewan Thaneerat, Phó Cục trưởng Cục Y học cổ truyền và thay thế, cho biết massage Thái là một phương pháp chăm sóc sức khỏe dựa trên kiến thức về các đường năng lượng trong cơ thể, giúp thư giãn cơ bắp và giảm đau nhức.

Trong khi đó, Phó Cục trưởng Cục Hỗ trợ Dịch vụ Y tế - ông Phanuwat Panket - cho rằng để nhận diện được cơ sở massage uy tín cần có đủ yêu cầu bao gồm giấy phép hoạt động, biểu tượng tiêu chuẩn của Cục Hỗ trợ Dịch vụ Y tế và giấy phép quản lý cơ sở dịch vụ y tế.

Ông Phanuwat Panket cũng lưu ý, người dân có thể kiểm tra tính hợp pháp của giấy phép bằng cách quét mã QR trên giấy phép để đối chiếu thông tin. Ngoài ra, danh sách các cơ sở massage và kỹ thuật viên đã được đăng ký hợp pháp có thể tra cứu trên trang web của Cục Hỗ trợ Dịch vụ Y tế.