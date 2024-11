Binz và Quang Hùng MasterD sẽ biểu diễn tại 8WONDER Winter 2024

Trước đó, 8WONDER Winter 2024 đã nhận được sự quan tâm của khán giả khi xác nhận nhóm nhạc Imagine Dragons góp mặt trong đêm nhạc hội cùng dàn sao Việt: Soobin, Chi Pu, HIEUTHUHAI, HURRYKNG và MANBO.

Đây là món quà giáng sinh 8WONDER dành tặng cho khán giả. Binz là gương mặt đại diện của nhà tài trợ kim cương, Sabeco. Quang Hùng MasterD là nghệ sĩ đồng hành cùng nhà tài trợ vàng, XanhSM. Cả hai hứa hẹn mang đến sân khấu 8WONDER Winter 2024 những màn trình diễn đặc sắc.

Quang Hùng MasterD biểu diễn ca khúc mới trên sân khấu 8WONDER

Thời gian gần đây, Quang Hùng MasterD là cái tên quen thuộc trên các bảng xếp hạng âm nhạc với loạt ca khúc nổi bật như: Thủy triều, Tình đầu quá chén, Trói em lại, Catch me if you can…, thu hút hàng triệu lượt nghe. Giọng hát live (trực tiếp), tài năng sáng tác ấn tượng, gu thời trang cá tính cùng khả năng làm chủ sân khấu đã giúp anh ghi điểm trong lòng người hâm mộ không chỉ trong nước mà còn vươn ra khu vực, nhất là tại đất nước "xứ chùa vàng" Thái Lan.

Sự góp mặt của Quang Hùng MasterD trên sân khấu 8WONDER Winter khuấy động bầu không khí lễ hội và làm mãn nhãn khán giả. 8WONDER Winter là sân khấu trình diễn đầu tiên của ca khúc Ngày trong xanh - sáng tác mới nhất của Quang Hùng MasterD kết hợp XanhSM - vừa ra mắt ngày 20/11.

Ca khúc Ngày trong xanh - sáng tác mới nhất của Quang Hùng MasterD kết hợp XanhSM sẽ được biểu diễn trên sân khấu 8WONDER Winter 2024 (Ảnh: BTC).

Với giai điệu bắt tai, lôi cuốn cùng ca từ mới lạ, Ngày trong xanh được nhiều người yêu âm nhạc kỳ vọng sớm trở thành tác phẩm âm nhạc nổi bật tương tự các sáng tác trước đó của Quang Hùng MasterD.

Khuấy động không khí đêm nhạc hội với những bản rap của Binz

Là một trong những cái tên nổi bật trong làng rap Việt, sự xuất hiện của Binz trong dàn nghệ sĩ của siêu nhạc hội 8WONDER Winter khiến cộng đồng khán giả nhạc rap thêm hào hứng. Là nam rapper đa tài, Binz xây dựng phong cách âm nhạc với chất riêng, mang nhiều sắc thái. Khán giả kỳ vọng Binz mang đến phần trình diễn đầy bất ngờ và phấn khích trong lần xuất hiện đầu tiên tại 8WONDER Winter.

Binz xây dựng phong cách âm nhạc với chất riêng, mang nhiều sắc thái (Ảnh: BTC).

Nhiều khán giả mong đợi nam rapper mang tới siêu nhạc hội với những bản rap nổi tiếng như: Bigcityboi, Don't Break My Heart, Gene, Hit me up, Ok, Deep sea, Sao cũng được, So far… Các khán giả theo dõi Binz tại chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" còn hy vọng nam rapper lần nữa biểu diễn kỹ năng chơi guitar điện ngay trên sân khấu siêu nhạc hội 8WONDER Winter.