Bị nghi ngờ mang bầu lần 3, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh nói gì?

Tối qua, 11/9, tham gia chương trình "Sao Mai hội tụ", Sao Mai 2022 vòng chung kết toàn quốc tại Hải Phòng được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3, sự xuất hiện của Nguyễn Ngọc Anh khiến khán giả nghi ngờ cô mang bầu lần 3.

Chương trình quy tụ các ca sĩ thành danh từ Sao Mai. Nguyễn Ngọc Anh từng giành giải Nhì Sao Mai dòng nhạc nhẹ 2005, Top 5 chung cuộc Sao Mai điểm hẹn 2006.

Hình ảnh khiến Nguyễn Ngọc Anh bị hiểu nhầm đang mang bầu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cô đã bứt phá, vươn lên trở thành nữ nghệ sĩ nổi bật trong dòng nhạc nhẹ. Cho đến giờ, sau 17 năm, tên tuổi, vị trí của cô ngày càng được khẳng định, gắn liền với âm nhạc của nhiều nhạc sĩ tên tuổi, đặc biệt là âm nhạc Đỗ Bảo.

Trong chương trình "Sao Mai hội tụ", Nguyễn Ngọc Anh biểu diễn ca khúc quốc tế "The prayer" cùng nam ca sĩ Lê Nam Khánh. Sự xuất hiện của cô khiến nhiều người ngỡ ngàng, nghi ngờ cô mang bầu lần 3 do vòng eo to bất thường.

Ở các góc quay, đều cho thấy vóc dáng Nguyễn Ngọc Anh khá "đậm", gương mặt tròn đầy hơn bình thường. Chính vì điều này mà sau chương trình tối qua, Nguyễn Ngọc Anh nhận được rất nhiều tin nhắn của bạn bè, khán giả, nghi cô có bầu.

Ngọc Anh cho biết, sẽ mau chóng tập luyện, lấy lại vóc dáng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trước những nghi ngờ này, Nguyễn Ngọc Anh phủ nhận chuyện mang bầu. Cô cho biết, dịp này đang mập lên, không kiểm soát được cân nặng bởi lịch trình công việc dày đặc, không có thời gian siết cân hay ăn theo chế độ giữ dáng.

"Thời gian này tôi đang di chuyển nhiều vùng miền trên cả nước để diễn và quay hình cho dự án mới rất đặc biệt sắp ra mắt khán giả. Cứ đến vùng miền nào có đồ ăn ngon lại muốn thử, nhất là đồ ăn vặt nên đúng là hơi mất kiểm soát về cân nặng. Giờ đây chắc tôi phải đổ tội cho ẩm thực nước mình ngon quá, rất khó kiềm lòng", Nguyễn Ngọc Anh bày tỏ.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, hình ảnh Nguyễn Ngọc Anh tăng cân đến mức gây chú ý cũng là vì thiết kế mà cô diện ôm sát, vai trần, dễ lộ nhược điểm cơ thể, còn thực tế cô không lên cân quá nhiều.

"Cảnh báo" của khán giả sau chương trình đã khiến cô lập tức lên kế hoạch tập luyện, siết vóc dáng, giảm cân để lấy lại vóc dáng.

Nguyễn Ngọc Anh tâm sự, cô cũng giống như các bà mẹ khác, dễ lên cân nếu không chú ý, nhưng cô cũng rất dễ giảm cân, nhanh lấy lại vóc dáng với chế độ tập luyện, ăn uống khoa học. Nguyễn Ngọc Anh khẳng định, chắc chắn hình ảnh của cô trong MV dự án mới sẽ đẹp và khiến khán giả hài lòng.