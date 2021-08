Bi kịch khiến tài tử "Xác ướp Ai Cập" mất tích gần 10 năm

Dân trí Brendan Fraser là tài tử điển trai được săn đón vào thập niên 90 của Hollywood nhưng những biến cố trong cuộc sống khiến anh biến mất khỏi làng giải trí và trượt dài trong sự nghiệp.

Tài tử điển trai, tài năng nhất nhì Hollywood thập niên 90

Brendan Fraser sinh ra trong gia đình có ba anh trai. Anh thông thạo tiếng Anh, Pháp vì sống ở nhiều quốc gia, trước khi định cư ở Mỹ. Việc sinh sống tại nhiều quốc gia, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa giúp Brendan có vốn kinh nghiệm diễn xuất và văn hóa phong phú.

Brendan Fraser sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Fraser đến New York theo đuổi diễn xuất. Vẻ ngoài đậm chất tài tử, ngoại hình vạm vỡ, anh nhanh chóng nhận được các vai diễn.

Trong thập niên 90, anh là cái tên được yêu thích tại Hollywood khi góp mặt trong dự án đặc sắc Xác Ướp Ai Cập các năm 1999, 2000, 2001 với vai diễn Rick O'Connell. Trong phần đầu tiên, bộ phim thu được 416 triệu USD dù kinh phí sản xuất là 80 triệu USD. Đây được xem là thành công đáng kể về mặt doanh thu.

Ngoài ra, anh còn đóng nhiều bộ phim khác như Encino Man (1992), George of the Jungle (1997), Bedazzled (2000), Looney Tunes: Back in Action (2003) và Journey To The Center Of The Earth (2008), Gods And Monsters (1998), The Quiet American (2002) và Crash (2004).

Brendan Fraser từng là người đàn ông trong mộng của các fan nữ thập niên 90.

Lợi thế ngoại hình giúp Brendan có một lượng fan nữ đông đảo. Anh liên tục xuất hiện trong danh sách những tài tử điển trai nhất Hollywood. Nữ diễn viên Rachel Weisz - bạn diễn của anh trong Xác Ướp Ai Cập cũng không ngừng khen ngợi vẻ điển trai và thân hình vạm vỡ của anh.

Biến mất khỏi làng giải trí gần chục năm sau loạt biến cố

Sự nghiệp của Brendan có dấu hiệu chững lại vào năm 2008 rồi biến mất khỏi truyền thông mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Trong những năm Brendan vắng mặt, nhiều tin đồn xoay quanh cuộc sống của anh như dính bê bối ma túy, tình dục hay bệnh tật...

Mãi tới năm 2018, Brendan James Fraser bất ngờ tiết lộ, anh có mặt trong "danh sách đen" của Hollywood sau khi bị Philip Berk - chủ tịch Hiệp Hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA), đồng thời là cựu chủ tịch giải Quả cầu Vàng quấy rối tình dục.

Xác ướp Ai cập là tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Brendan Fraser.

Thông tin này gây chấn động truyền thông và người hâm mộ. Tài tử Xác ướp Ai cập cho biết, vụ việc xảy ra vào năm 2003. Hai người có cuộc gặp gỡ tại khách sạn ở California với lý do công việc. Song, Berk đã lợi dụng để thực hiện hành vi quấy rối với nam diễn viên.

"Tôi cảm thấy mình bị xâm hại. Tôi bỗng cảm thấy mình như đứa trẻ và chỉ muốn khóc", Brendan kể lại. Điều đau lòng nhất với tài tử sinh năm 1968 là việc anh không thể tiết lộ điều này với ai, thậm chí ngay cả với vợ.

Việc giữ kín thông tin này cũng như tâm lý sốc vì bị xâm hại đã khiến Brendan sống trong sợ hãi, buồn bã, bế tắc một thời gian dài. Anh từng nghĩ tới chuyện công khai thông tin này nhưng rồi lại không đủ dũng cảm.

Brendan Fraser từng bị quấy rối tình dục và bị đưa vào danh sách đen tại Hollywood vì đối đầu với người có thế lực.

Quản lý của Fraser từng yêu cầu Philip Berk đưa ra lời xin lỗi chính thức nhưng cựu chủ tịch của giải Quả cầu Vàng trả lời với thái độ thách thức: "Lời xin lỗi của tôi không phải thừa nhận hành vi sai trái. Nếu tôi làm điều gì khiến Fraser khó chịu, đó không phải ý định của tôi".

"Tôi bị trầm cảm suốt nhiều năm. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn sợ hãi. Tôi nghĩ đã đến lúc công khai chuyện này sau nhiều năm giấu diếm", Brendan giải thích khi quyết định công khai.

Sau lời chia sẻ bất ngờ của Brendan Fraser, nhiều người cũng hiểu lý do anh biến mất khỏi Hollywood gần trong nhiều năm mà không lời từ biệt. Song, Berk đã phủ nhận việc HFPA trả đũa Fraser sau khi bị nam diễn viên tố cáo tấn công tình dục.

Brendan Fraser bên vợ cũ và hai con trai.

Chuyện tình cảm không thuận lợi cũng là lý do khiến tài tử Brendan Fraser tuột dốc một thời gian. Con trai cả của anh được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ từ khi mới ra đời.

Năm 2007, anh chia tay với vợ cũ - Afton Smith. Sau khi ly hôn, nam diễn viên được tòa yêu cầu cấp dưỡng cho vợ cũ 1,2 triệu USD/năm cho ba người con. Năm 2013, anh phải làm đơn kêu cứu, yêu cầu tòa án giảm số tiền cấp dưỡng vì không đủ tiền cấp dưỡng nuôi con do thất nghiệp.

Hạnh phúc khi nhận được tình yêu và sự ủng hộ của fan khi trở lại

Quyết định công khai việc bị xâm hại và chèn ép sau nhiều năm giữ bí mật của Brendan nhận được sự cảm thông, ủng hộ của công chúng. Điều này khiến Brendan vô cùng xúc động và có thêm động lực trở lại làm việc.

Vài năm gần đây, Brendan Fraser dần được đón nhận trở lại. Năm 2016, anh đóng vai John Gunther trong loạt phim ăn khách The Affair (2016), xuất hiện trong phim truyền hình Trust (2018) và phim kinh dị Condor (2018).

Brendan Fraser góp mặt trong dự án Killers of the Flower Moon của đạo diễn Martin Scorsese.

Mới đây, Brendan Fraser hạnh phúc thông báo vì được mời hợp tác với đạo diễn tài năng Martin Scorsese trong tác phẩm Killers of the Flower Moon. Theo đó, Brendan Fraser sẽ đóng vai chính trong phim bên cạnh những ngôi sao tên tuổi khác như Leonardo DiCaprio và Robert De Niro.

Killers of the Flower Moon lấy bối cảnh tại bang Oklahoma, Mỹ vào thập niên 1920. Phim được xây dựng dựa trên nội dung cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả David Grann.

Tác phẩm tập trung làm sáng tỏ những bí ẩn xoay quanh chuỗi án mạng nhắm vào các thành viên của Osage Nation - một bộ lạc bản địa giàu có. Chuỗi tội ác này được lịch sử gọi tên Reign of Terror (Triều đại khủng bố) và do người da trắng gây nên.

Tác phẩm có kinh phí sản xuất lên tới 200 triệu USD, bắt đầu bấm máy từ tháng 4 vừa rồi. Ngay sau khi thông tin Brendan hợp tác với đạo diễn Martin Scorsese được đăng tải, anh đã nhận được sự động viên của cộng đồng mạng.

Brendan Fraser kể về những biến cố trong cuộc đời

Tháng 8 này, Brendan Fraser đã bật khóc trong cuộc trò chuyện với TikToker - Lindley Key khi cô nói với anh rằng: "Hãy hiểu rằng, trên mạng có rất nhiều người ủng hộ anh. Chúng tôi luôn đứng về phía anh. Có rất nhiều người yêu mến anh và mong anh thành công. Chúng tôi hào hứng muốn được nhìn thấy anh trong những tác phẩm kế tiếp".

Đoạn clip này được chia sẻ trên trang cá nhân của TikToker Lindley Key và đạt hơn 400 nghìn lượt "thích". TikToker này chia sẻ với tờ Insider: "Fraser là một phần ký ức tuổi thơ của tôi. Các bộ phim anh ấy đóng, đến nay vẫn được nhiều người yêu thích. Sau tất cả, sau những năm tháng đó, khán giả hâm mộ vẫn mong được thấy anh ấy hạnh phúc và trở lại làm việc".

Được biết, ngoài dự án đáng chờ đợi Killers of the Flower Moon, Brendan còn có một tác phẩm hài sắp khởi quay là Brothers.

