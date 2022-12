Bị cười nhạo phát tướng, hoa hậu Ấn Độ "lột xác" xinh đẹp bất ngờ

Chưa đầy một tháng, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 sẽ diễn ra và tìm ra chủ nhân mới cho vương miện hoa hậu. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 được ấn định tổ chức tại Mỹ vào tháng 1/2023 sau nhiều cân nhắc về thời gian, địa điểm. Hiện, có gần 70 quốc gia và vũng lãnh thổ cử đại diện tham dự cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Hoàn vũ vốn được xem là một trong hai cuộc thi nhan sắc lớn và uy tín nhất hành tinh. Tiêu chí của cuộc thi là tìm kiếm những đại diện vừa sở hữu ngoại hình đẹp, vừa có khả năng lan tỏa năng lượng tích cực. Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ từ lâu đã là ước mơ của nhiều cô gái trên khắp thế giới.

Harnaaz Sandhu đang tận hưởng những ngày tháng cuối cùng trên cương vị Hoa hậu Hoàn vũ 2021 (Ảnh: Miss Universe).

Người đang sở hữu vương miện Hoa hậu Hoàn vũ là người đẹp Ấn Độ Harnaaz Sandhu. Tháng 12/2021, Harnaaz Sandhu đăng quang trong sự khen ngợi và ủng hộ của phần lớn khán giả.

Người đẹp Ấn Độ được đánh giá cao về ngoại hình, phong cách trình diễn và khả năng thuyết trình. Trong hành trình Hoa hậu Hoàn vũ của mình, Harnaaz Sandhu cũng là người đẹp tích cực, chịu khó di chuyển và thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Tuy nhiên, Harnaaz Sandhu cũng là Hoa hậu Hoàn vũ phải chịu nhiều áp lực nhất sau khi đăng quang. Chỉ 3 tháng kể từ khi giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2021, mỹ nhân 22 tuổi đối mặt với những chỉ trích về ngoại hình và phong cách thời trang.

Harnaaz Sandhu từng chia sẻ việc cô phát tướng là do mắc bệnh đường ruột. Celiac - căn bệnh hiếm về đường ruột mà hoa hậu gặp là do không thể nạp được gluten vào cơ thể, dẫn đến viêm niêm mạc. Trong quá trình điều trị, nhiều loại thuốc có tác dụng phụ đã khiến mỹ nhân Ấn Độ bị tăng cân do tích nước.

Hoa hậu Harnaaz Sandhu tham dự sự kiện tại Thái Lan, tháng 11/2022 (Ảnh: Miss Universe).

Bên cạnh đó, môi trường sống tại Mỹ cũng góp phần khiến Harnaaz Sandhu tăng cân không phanh. Cô bị rối loạn lịch làm việc, giấc ngủ, không có thời gian luyện tập và tiêu thụ thức ăn nhiều chất béo.

Tháng 11 vừa rồi, Hoa hậu Harnaaz Sandhu trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện cùng các cựu Hoa hậu Hoàn vũ tại sự kiện ra mắt cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Bangkok, Thái Lan.

Sự kiện có sự tham gia của 5 Hoa hậu Hoàn vũ gồm Natalie Glebova (Hoa hậu Hoàn vũ 2005), Leila Lopes (Hoa hậu Hoàn vũ 2011), Catriona Gray (Hoa hậu Hoàn vũ 2018), Andrea Meza (Hoa hậu Hoàn vũ 2020) và Harnaaz Sandhu (Hoa hậu Hoàn vũ 2021).

Trong đó, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ - Harnaaz Sandhu gây chú ý với ngoại hình khác biệt so với thời điểm đăng quang. Nhiều khán giả nhận xét, Harnaaz Sandhu tăng cân nhiều và việc lựa chọn trang điểm, kiểu tóc dường như "cộng" tuổi cho mỹ nhân Ấn Độ.

Trước những lời nhận xét về ngoại hình suốt một năm đương nhiệm, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ chia sẻ: "Tôi biết nhiều người đang chế giễu tôi. Không sao vì đó là cách nghĩ, lối tư duy, định kiến của họ. Nhưng có nhiều người khác cũng bị chế giễu mỗi ngày, bất kể họ có phải Hoa hậu Hoàn vũ hay không".

Harnaaz Sandhu đối mặt với những lời miệt thị vì ngoại hình thay đổi suốt một năm qua (Ảnh: Instagram).

Cô cho rằng mỗi người có những vẻ đẹp khác, dù họ béo hay gầy. Người đẹp nói: "Nếu bạn nghĩ tôi là cô gái đẹp nhất vì thế tôi giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thì bạn đã lầm. Có thể tôi không phải cô gái đẹp nhất nhưng là cô gái can đảm và tự tin. Tôi tin dù mình mũm mĩm hay gầy gò, đó cũng là cơ thể của tôi, tôi yêu bản thân".

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng nhiều lần lên tiếng bênh vực đương kim Hoa hậu và khẳng định rằng, vẻ đẹp của người phụ nữ trong xã hội hiện đại không chỉ nằm ở ngoại hình. Họ cũng phản đối việc miệt thị, cười nhạo và bình luận khiếm nhã về ngoại hình nữ giới.

Trên trang cá nhân của mình, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ liên tục cập nhật những hình ảnh mới và lời động viên bản thân: "Đừng để những lời bình luận của người khác lọt vào tâm trí bạn và đừng để những lời chỉ trích của người khác làm tổn thương trái tim bạn".

Harnaaz Sandhu vẫn tin rằng, cô đã có một nhiệm kỳ hạnh phúc và đáng nhớ (Ảnh: Miss Universe).

Trong bài phỏng vấn gần đây với truyền thông Ấn Độ về tháng cuối đương nhiệm, Hoa hậu Harnaaz Sandhu thừa nhận cô đã trải qua một năm đặc biệt trong cuộc đời khi sở hữu vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Cuộc sống của cô một năm qua là những chuyến đi ý nghĩa và đặc biệt. Người đẹp tin rằng, Hoa hậu Hoàn vũ là một trải nghiệm "cả đời có được" của chính mình.

"Sau khi chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, cuộc sống của tôi thay đổi đáng kể. Tôi rất vui vì được đại diện tiếng nói cho nhiều người và sẽ tiếp tục đóng vai trò là người phát ngôn, vận động, thúc đẩy bình đẳng xã hội", Hoa hậu Harnaaz Sandhu nói.

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm đăng quang, Hoa hậu Harnaaz Sandhu đã viết những lời tâm huyết dành cho người hâm mộ và quê hương của mình trên trang cá nhân. Người đẹp Ấn Độ thừa nhận, cô rất tự hào vì đã khiến người dân Ấn Độ tự hào, mang vương miện trở lại Ấn Độ sau gần 20 năm. Cô cũng gửi lời cảm ơn những người đã tin tưởng, ủng hộ, yêu thương cô trong suốt hành trình một năm qua.

Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Harnaaz Sandhu trong show truyền hình mới phát hành (Ảnh chụp màn hình).

Hoa hậu Harnaaz Sandhu cũng hy vọng bản thân có thể viết tiếp những điều tuyệt vời, ý nghĩa trong tương lai. Mỹ nhân 22 tuổi từng bày tỏ mong muốn trở thành diễn viên điện ảnh và tin rằng, danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ là bước khởi đầu "không thể hoàn hảo hơn" cho chính sự nghiệp diễn xuất của cô.

Trong tháng cuối cùng đương nhiệm, đương kim Hoa hậu Harnaaz Sandhu xuất hiện trong chương trình hướng dẫn nấu ăn với vóc dáng mi nhon hơn. Nhiều khán giả nhận xét, người đẹp Ấn Độ đã giảm cân và lấy lại thần thái xinh đẹp cách đây một năm.

Trước đó, trên fanpage chính thức của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, hình ảnh Harnaaz Sandhu đổ mồ hôi trong phòng tập với bộ môn kick-boxing được chia sẻ và lan tỏa năng lượng tích cực. Đây là một bộ môn thể thao giúp giải phóng cơ thể, giảm stress, tăng cường sức khỏe tim mạch và đặc biệt hiệu quả trong việc giảm mỡ, săn chắc vùng bụng.

Hoa hậu Harnaaz Sandhu sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình vào ngày 14/1/2023 khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 diễn ra tại Mỹ. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi này là người đẹp Ngọc Châu và cô được xếp vào nhóm thí sinh tiềm năng của cuộc thi năm nay.