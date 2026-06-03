Bên trong căn nhà 47m2, có thang máy của NSND Hương Dung "Chạy án"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Hương Dung cho biết, trước kia bà và gia đình ở một ngôi nhà trên phố Hoàng Cầu nhưng từ tháng 6/2022, bà đã chuyển sang đường Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề). Căn nhà mới rộng 47m2, nằm trong một khu dân cư văn minh, đoàn kết.

Nhà gồm 6 tầng, có nhiều phòng ngủ. Phòng khách nhỏ được nữ nghệ sĩ đặt ở tầng 1, phòng khách chính được bố trí ở tầng 2, là nơi tụ họp của con cháu, bạn bè mỗi khi có dịp vui.

Ở nơi trang trọng nhất trong nhà, Hương Dung treo ảnh mình nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) vào tháng 3/2024 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Những bức hình thời còn trẻ cũng được bà Dung của Chạy án treo ở nơi dễ nhìn thấy. Hương Dung nói, vì xuất thân từ sân khấu nên các dạng vai: Chính diện, phản diện… bà đều làm được.

Bà có quan điểm: Nếu chỉ diễn một màu sẽ tạo sự nhàm chán, không vượt qua được cái bóng của chính mình. Vì vậy, người nghệ sĩ phải nỗ lực trong từng vai diễn.

Điểm nhấn trong căn nhà là chiếc đàn piano lớn được đặt ở phòng khách tầng 2, khiến ai bước vào cũng chú ý. Là người có tâm hồn nghệ sĩ nên sau khi về hưu, Hương Dung thường tham gia chương trình văn nghệ quần chúng của cụm, phường Bồ Đề - nơi bà sinh sống, hay dàn dựng các sự kiện tại Hà Nội và Hạ Long (Quảng Ninh).

Bà nhận lời làm chương trình vào mỗi tối thứ 7. Nữ nghệ sĩ thường lên sân khấu diễn, hát nhạc cách mạng, dân ca… theo chủ đề từng tháng ở các sự kiện được mời.

Căn nhà 6 tầng được thiết kế theo nhu cầu sử dụng của gia đình, cầu thang được bố trí thông thoáng, có ánh sáng tự nhiên.

Gia đình nữ nghệ sĩ sử dụng thang máy để di chuyển giữa các tầng trong nhà cho tiện và nhanh hơn.

Phòng ngủ của Hương Dung ở tầng 3, có nhiều ánh sáng. Khi con cháu về thăm, có thể tụ tập vào một phòng để trò chuyện, vui đùa.

Nữ nghệ sĩ cũng dành một góc trong phòng ngủ để đặt tủ quần áo. Hương Dung cho hay, bà rất thích mặc áo dài lên sân khấu biểu diễn.

Hương Dung rất yêu cún cưng. Nhiều năm nay, bà nuôi 2 chú cún tên là Misa và Thơ. "Các con, cháu ở xa, hằng ngày có các bạn nhỏ này quanh quẩn, chạy theo lên các tầng, tôi thấy vui hơn...", nữ nghệ sĩ tâm sự.

Hương Dung nói, bà là người rất thích trồng cây, chăm hoa. Vì thế, ở căn nhà 6 tầng này, bà đặt nhiều chậu cây, hoa cảnh. Những lúc rảnh rỗi, bà chăm hoa, tưới cây để tạo không gian xanh cho ngôi nhà.

Căn bếp được nữ nghệ sĩ đặt ở tầng 1, ưu tiên sự tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày. NSND Hương Dung cho biết, bản thân là người khéo tay, làm được nhiều món ngon.

Mỗi khi con cháu về chơi, nữ nghệ sĩ thường đi chợ từ hôm trước, chuẩn bị nhiều đồ ngon để bồi bổ sức khỏe cho người thân.

Mỗi tuần một lần, nữ nghệ sĩ thuê người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa. Hương Dung bộc bạch, sau một ngày làm việc bận rộn, được trở về căn nhà nhỏ, bà thấy rất bình yên.

NSND Hương Dung (SN 1956) là nghệ sĩ thành công trong lĩnh vực sân khấu và truyền hình. Ở lĩnh vực sân khấu, bà từng đoạt Huy chương vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1985 và được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012. Vào tháng 3/2024, bà được trao tặng danh hiệu NSND. Ở lĩnh vực điện ảnh, Hương Dung tham gia bộ phim Săn bắt cướp cùng nhiều diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ như: Thương Tín, Lê Khanh, Trọng Trinh... Trong phim, bà đóng vai Hai Loan - người tình của tướng cướp Bạch Hải Đường (Thương Tín). Thành công ngoài mong đợi của Săn bắt cướp đã tạo nên tên tuổi cho các diễn viên thời điểm đó. NSND Hương Dung nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn truyền hình bởi nét đẹp quý phái. Bà thường xuyên được giao vai người phụ nữ quyền lực, sắc sảo trong nhiều bộ phim như: Chạy án, Chủ tịch tỉnh, Cầu vồng tình yêu, Điều bí mật, Hoa nở trái mùa, Người phán xử… Và seri phim Cảnh sát hình sự: Cô gái đến từ Băng Cốc , Lãnh địa đen , Cái chết con Thiên Nga, Mê cung…

Ảnh: Nguyễn Hà Nam