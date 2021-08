Bé trai bị "chuyển giới" làm con gái Kim Tae Hee giờ ra sao?

Dân trí Seo Woo Jin chính là cậu bé đảm nhận vai con gái của Kim Tae Hee trong bộ phim tâm lý hiện đại "Hi Bye, Mama". Dù là một bé trai nhưng trong phim, cậu nhóc bị "chuyển giới" thành nữ.

Hi Bye, Mama là một bộ phim nói về tình mẫu tử từng lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Phim ra mắt vào năm 2020 và đánh dấu sự trở lại của Kim Tae Hee sau vài năm nghỉ ngơi để chăm sóc gia đình và làm mẹ. Phim kể về cuộc hành trình quay lại thế giới trong 49 ngày của một người mẹ ma nhờ phép màu tình cờ.

Không chỉ được khen ngợi vì nội dung sâu sắc, phim còn được đánh giá cao bởi diễn xuất của Kim Tae Hee và cô con gái đáng yêu trong Hi Bye, Mama. Khá thú vị, cô nhóc đáng yêu, sở hữu đôi mắt to tròn lanh lợi này thực chất là một cậu bé.

Sự nhập tâm diễn xuất cùng dáng vẻ đáng yêu của cậu nhóc khiến nhiều khán giả bất ngờ khi phát hiện ra rằng, cô bé xinh xắn và đáng yêu này thực chất là do cậu bé Seo Woo Jin thể hiện.

Thời điểm góp mặt trong Hi Bye, Mama, Seo Woo Jin mới 5 tuổi và đây cũng là vai diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp của diễn viên nhí. Vì có vẻ ngoài khá giống Kim Tae Hee hồi nhỏ, Woo Jin đã được ê-kíp làm phim lựa chọn, bất chấp việc giới tính không phù hợp.

Mới 5 tuổi và chưa có khả năng đọc kịch bản nhưng cậu nhóc Seo Woo Jin đã làm rất tốt bằng chính bản năng diễn xuất. Cậu nhóc thể hiện vai diễn cô bé đáng yêu, gặp chút vấn đề về tâm lý một cách tự nhiên, sống động.

Tuy nhiên, việc nhà sản xuất để một bé trai 5 tuổi hóa thân thành con gái đã nhận phải phản ứng khá gay gắt từ công chúng xứ Hàn khi cho rằng cậu bé sẽ bị nhầm lẫn về giới tính. Trước những phản ứng gay gắt của dư luận, mẹ ruột của Seo Woo Jin đã đáp trả antifan quá soi mói con trai của họ.

"Nhiều người đang thể hiện hơi gay gắt về giới tính của Woo Jin. Không giống như nhiều đứa trẻ cùng lứa tuổi, Woo Jin là một cậu bé thông minh và rất hiểu chuyện. Con tôi biết mình đang làm gì và lí do vì sao bản thân phải hóa thân thành bé gái.

Giải thích lý do chọn Seo Woo Jin vào vai con gái của Kim Tae Hee trong "Hi Bye Mama", đoàn làm phim cho biết, Seo Woo Jin có nhiều nét giống với Kim Tae Hee khi còn bé.

Vào ngày thử vai, tôi vốn không có ý định đưa Woo Jin đi. Khi nhận được lời mời hóa thân thành bé gái Seo Woo, tôi đã hỏi ý kiến của Woo Jin và nhận được câu trả lời rằng, con tôi tin mình có thể làm tốt vai diễn đó", mẹ của Woo Jin giải thích.

Mẹ của cậu bé Woo Jin khẳng định rằng, con trai cô phát triển hoàn toàn bình thường, cư xử và có đam mê, sở thích như một bé trai. "Con thích được khen ngầu, nam tính hơn là được khen dễ thương. Ước mơ của con là trở thành một người đàn ông mạnh mẽ", mẹ của Woo Jin nhấn mạnh.

Seo Woo Jin, sinh năm 2015, bén duyên với nghệ thuật sau khi hoạt động với tư cách người mẫu nhí. Năm 2 tuổi, cậu bé đáng yêu này đã thử sức với môn nghệ thuật thứ bảy và bộ phim đầu tiên mà cậu bé tham gia là Go Back Couple đóng cùng với Jang Nara. Ngoài Hi Bye, Mama, cậu bé từng góp mặt trong những bộ phim ăn khách khác như My little baby, Love with flaws…

Một năm sau thành công với Hi Bye, Mama, cậu bé Seo Woo Jin vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật. Cậu nhóc vừa là một người mẫu vừa là một diễn viên nhí.

Trên trang cá nhân của Woo Jin do bố mẹ quản lý, những hình ảnh lanh lợi, đáng yêu và xinh trai của Woo Jin khiến fan mê mẩn. Hiện, trang Instagram của cậu bé sinh năm 2015 có hơn 19,2 nghìn người theo dõi, cập nhật chủ yếu về cuộc sống hiện tại của ngôi sao "nhí".

Trong năm 2021, Seo Woo Jin sẽ tiếp tục khẳng định bản thân thông qua hai tác phẩm truyền hình đình đám của đài tvN là Mouse (Kẻ săn người) và The Devil Judge (Thẩm phán ác ma).

Seo Woo Jin bắt đầu đóng phim từ năm 2 tuổi và có tố chất nghệ sĩ.

Sau thành công của Hi Bye, Mama, tên tuổi của Seo Woo Jin ngày càng nổi tiếng.

Trong năm 2021, Seo Woo Jin tham gia hai dự án là Mouse (Kẻ săn người) và The Devil Judge (Thẩm phán ác ma).

