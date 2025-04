Bảo Trâm Idol: "Âm nhạc là để sưởi ấm, không phải để ganh đua"

Tối 24/3, ca sĩ Bảo Trâm, Top 3 Vietnam Idol 2012 trở lại sân khấu với minishow đầy cảm xúc mang tên Chỉ còn những rung động diễn ra tại Hà Nội, đánh dấu một hành trình mới sau thời gian chuyên tâm học tập và làm nghề.

Bảo Trâm trở lại sân khấu với hình ảnh trưởng thành, giọng hát đầy cảm xúc sau thời gian tập trung cho gia đình và học tập bài bản về thanh nhạc (Ảnh: Thái Anh Bùi).

Hơn 2 tiếng đồng hồ, Bảo Trâm đã biểu diễn khoảng 20 ca khúc với nhiều cung bậc cảm xúc. Từ dịu dàng đến bùng cháy, từ day dứt đến vỡ òa là những gì khán giả được cảm nhận trong đêm nhạc.

Khách mời đặc biệt trong đêm diễn - nam ca sĩ Dương Edward - cùng giọng ca nữ sinh năm 1991 đã mang đến một đêm nhạc trọn vẹn, giàu cảm xúc.

Tại sự kiện, Bảo Trâm bật mí rằng, toàn bộ danh sách bài hát do chính cô lựa chọn và sắp xếp, là những câu chuyện âm nhạc được cô ấp ủ trong suốt thời gian dài, như một cách tri ân và kết nối lại với khán giả sau thời gian im ắng.

Minishow Chỉ còn những rung động được chia thành 3 phần. Phần đầu là những khúc ca thanh xuân từng làm nên tên tuổi của Bảo Trâm như: Khi giấc mơ về, Giữa đại lộ Đông Tây, Chỉ còn những mùa nhớ…

Đặc biệt, ca khúc Cơn bão nghiêng đêm (thơ Tế Hanh - nhạc Thanh Tùng) đã mang lại một không khí da diết, với giọng hát khắc khoải, tròn trịa của nữ ca sĩ.

Khi thể hiện Chỉ còn những mùa nhớ - bản hit từng được nhiều nghệ sĩ cover, Bảo Trâm chia sẻ: "Trâm không sợ ai cover (hát lại) hay hơn mình. Mỗi người nghệ sĩ đều có cách riêng để rung động, để tạo ra một nhịp chạm mới với khán giả. Sáng tạo là không giới hạn và người hưởng lợi chính là các quý vị khán giả".

Dương Edward ghi dấu với phong cách lịch lãm và những bản ballad hiện đại chạm đến trái tim khán giả trẻ (Ảnh: Thái Anh Bùi).

Tiếp nối chương trình, Dương Edward, với biệt danh "kỳ lân lãng tử", xuất hiện bằng màn song ca You raise me up cùng Bảo Trâm.

Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục gửi tặng khán giả loạt ca khúc đã gắn liền với tên tuổi anh: Rung động, Thương em, Mãi mãi, Con tim xao động, Hoa nở không màu...

Đặc biệt, Phi hành gia yêu em - sản phẩm mới nhất của Dương Edward - lần đầu tiên được trình diễn tại Hà Nội ngay trong đêm nhạc này.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn song ca Lại gần hôn anh, khiến cả khán phòng lặng đi vì sự hòa quyện ăn ý giữa hai nghệ sĩ. Trong khi Dương Edward nam tính, lãng mạn thì Bảo Trâm lại ngọt ngào, nữ tính và quyến rũ.

Phần 3 của đêm diễn được coi là "mảnh ghép hiện tại" của Bảo Trâm, một nghệ sĩ trưởng thành, nhiều trải nghiệm và đang khẳng định bản sắc riêng trong âm nhạc.

Loạt ca khúc Dĩ vãng nhạt nhòa, Mong một ngày anh nhớ đến em, Lạc mất em bây giờ, Chiếc lá mùa đông, Tình nồng, Một đêm say... lần lượt được nữ ca sĩ thể hiện đầy cảm xúc.

"Nếu Trâm không tiết chế, có khi mỗi phần phải hát 15-20 bài. Có lẽ Trâm sẽ cần thêm nhiều đêm nhạc nữa, để được hát, được trải lòng, và được sống trọn vẹn với âm nhạc trước khán giả", Bảo Trâm cho biết.

Không chỉ gây ấn tượng bằng minishow, Bảo Trâm còn khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" suốt nửa năm qua với bản nhạc Hoa lời Việt Lạc mất em bây giờ, do chính cô chấp bút. Ca khúc lan tỏa trên TikTok, Facebook… với hàng trăm nghìn lượt sử dụng, trở thành nhạc nền quen thuộc cho hàng loạt video triệu lượt xem.

Bảo Trâm cho biết, ca khúc "Lạc mất em bây giờ" bất ngờ nổi tiếng với hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội nhưng cô không thấy áp lực, chỉ xem đó là món quà của khán giả (Ảnh: Thái Anh Bùi).

Tuy nhiên, Bảo Trâm lại chọn cách đón nhận thành công trong im lặng. "Trâm không muốn gọi đó là "đường đua âm nhạc". Vì với Trâm, âm nhạc là để sưởi ấm, không phải để ganh đua", nữ ca sĩ chia sẻ.

Sau minishow Chỉ còn những rung động, Bảo Trâm chia sẻ sẽ tiếp tục tập trung ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ hy vọng có thể xuất hiện nhiều hơn ở các sân khấu, gameshow, dự án cá nhân để "đáp lại tình yêu của khán giả dành cho mình".