Bạn trai vừa cầu hôn Selena Gomez bằng nhẫn kim cương 6,3 tỷ đồng là ai?

Ngày 12/12, Selena Gomez gây sốt mạng xã hội khi thông báo đính hôn với Benny Blanco. Nhà sản xuất âm nhạc kiêm rapper cầu hôn mỹ nhân sinh năm 1992 bằng chiếc nhẫn kim cương 8 carat, có giá lên đến hơn 250.000 USD (hơn 6,3 tỷ đồng).

"Mãi mãi của chúng tôi chính thức bắt đầu ngay từ giây phút này", Selena Gomez xúc động chia sẻ khoảnh khắc đính ước với bạn trai cùng nụ cười mãn nguyện.

Đặc biệt, ở phần bình luận dưới bài đăng của Selena Gomez, Benny Blanco khẳng định việc hai người đang hướng tới hôn nhân: "Đợi đã, cô ấy là vợ tôi".

Selena Gomez nhận được nhiều lời chúc phúc của đồng nghiệp, bạn bè khi xác nhận đính hôn với Benny Blanco (Ảnh: Page Six).

Tờ Page Six cho biết Benny Blanco cầu hôn Selena Gomez bằng một bữa tiệc riêng tư. Sau khi được Selena Gomez gật đầu chấp nhận, cặp đôi mới thông báo với công chúng.

Bữa tiệc ăn mừng được cặp sao tổ chức đơn giản, ấm cúng ở nhà riêng. Selena Gomez đăng loạt ảnh chụp chung với bạn bè và người thân trong ngày đính hôn trên trang cá nhân có hơn 420 triệu người đăng ký theo dõi.

Nữ ca sĩ cũng có cuộc gặp gỡ bố mẹ chồng tương lai. Trong bức ảnh nhà sản xuất Raquelle Stevens chia sẻ trên mạng xã hội, Selena Gomez e ấp, kín đáo thể hiện tình cảm với hôn phu bên ông bà và bố mẹ chồng tương lai.

Truyền thông Mỹ nhận định, thông báo đính hôn của Selena Gomez gây chấn động mạng xã hội. Bài đăng thông báo đính hôn của Selena Gomez thu về hơn 18 triệu lượt "thả tim". Nhiều bạn bè nổi tiếng như Taylor Swift, Gordon Ramsay, Jennifer Aniston, Suki Waterhouse, Cardi B... để lại bình luận chúc mừng cặp đôi sắp cưới.

Taylor Swift - bạn thân lâu năm của Selena Gomez - lên kế hoạch tham gia hôn lễ và muốn đảm nhận vị trí người rải hoa cưới cho bạn. Người mẫu Hailey Bieber - vợ Justin Bieber (tình cũ của Selena Gomez) - cũng "thả tim" thông báo đính hôn của Selena Gomez.

Selena Gomez là tình cũ của Justin Bieber, còn Hailey từng vướng tin bất hòa với nữ ca sĩ 9X. Do đó, động thái của Hailey Bieber gây bàn tán.

Cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn trị giá 250.000 USD (hơn 6,3 tỷ đồng) của Selena Gomez (Ảnh: Instagram).

Được biết, Benny Blanco đã chọn chiếc nhẫn đính hôn không chỉ gây trầm trồ về kích cỡ mà còn có ý nghĩa đặc biệt với vợ tương lai. Chiếc nhẫn đính hôn của Selena Gomez được mô tả tượng trưng cho sự yêu chiều, mê mẩn của người nam với người nữ trong tình yêu.

Selena Gomez công khai mối quan hệ tình cảm với Benny Blanco vào tháng 12/2023. Thời gian qua, họ thường xuyên thể hiện tình cảm với nhau trên các trang mạng xã hội.

Đáng chú ý, Selena Gomez khẳng định chuyện tình với Benny Blanco là điều tuyệt nhất với cô.

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2024, Benny tháp tùng Selena và chụp hình chung với cô. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng ảnh bên anh kèm chú thích "Tôi thắng" như khẳng định bản thân may mắn có được một người đồng hành tuyệt vời.

Benny Blanco là ai?

Benny Blanco nhận được sự quan tâm của công chúng khi Selena Gomez xác nhận chuyện tình với anh vào năm ngoái. Tài năng và đam mê nghệ thuật của anh khiến nhiều nghệ sĩ tại Hollywood ngưỡng mộ.

Năm 2014, Benny thành lập 2 nhãn hiệu riêng gồm Interscope: Mad Love Records và Friends Keep Secrets để dẫn dắt các nghệ sĩ như Ryan Beatty, Cashmere Cat, Rixton...

Nam rapper sinh năm 1988 là nhà soạn nhạc và nhà sản xuất đứng đằng sau nhiều ca khúc đình đám của những cái tên nổi tiếng như: Diamonds của Rihanna, Lonely của Justin Bieber, Teenage Dream của Katy Perry, Tik Tok của Kesha, Circus của Britney Spears. Anh còn hợp tác với các ngôi sao toàn cầu như nhóm nhạc Hàn Quốc BTS, Halsey, Khalid...

Selena Gomez và Benny Blanco công khai mối quan hệ từ tháng 12/2023 (Ảnh: Getty Images).

Nhờ thành tựu đáng nể trong sự nghiệp, Benny từng nhận được hàng loạt giải thưởng danh giá với chủ yếu các hạng mục dành cho nhà sản xuất.

Benny là bạn thân lâu năm của Justin Bieber sau nhiều lần hợp tác chung. Justin và Selena từng có chuyện tình dài 8 năm tiêu tốn giấy mực truyền thông.

Nhà sản xuất 36 tuổi cũng cộng tác với bạn gái và tham gia sản xuất nhiều ca khúc nổi tiếng của cô như: Single Soon, Same Old Love, I Can't Get Enough.

Năm 2023, Benny ủng hộ bạn gái huy động cho quỹ Rare Impact Fund. Đây cũng là bước khởi đầu cho mối quan hệ từ bạn thành người yêu giữa 2 người. Hơn một năm qua, anh luôn ở bên, âm thầm ủng hộ và bảo vệ Selena trên cả con đường sự nghiệp và đời sống cá nhân.

Benny cũng có sự nghiệp riêng và nhiều đam mê chung với nữ ca sĩ nổi tiếng (Ảnh: News).

So với bạn gái xinh đẹp, Benny có phong cách thời trang đơn giản. Trong danh sách bạn trai nổi tiếng của Selena gồm toàn mỹ nam như Justin Bieber, Nick Jonas, Taylor Lautner, Zedd, Charlie Puth, The Weeknd và Chris Evans, Benny là người có vẻ ngoài giản dị nhất.

Dù gây tranh cãi về ngoại hình, Benny vẫn lọt danh sách Người đàn ông gợi tình nhất thế giới năm 2024 của tạp chí People.

Theo People, Benny Blanco sở hữu khối tài sản không nhỏ từ cả hoạt động âm nhạc, công ty riêng và kinh doanh. Anh có căn biệt thự giá trị lên đến 9,2 triệu USD ở Hollywood Hills, Los Angeles (Mỹ) từng được giới thiệu trên trang Vogue. Ngôi nhà có thiết kế tinh tế và sang trọng.

Theo Celebrity net worth, nhà sản xuất sinh năm 1988 hiện sở hữu khối tài sản khoảng 50 triệu USD.

Hiện tại, cả Selena Gomez và Benny Blanco đều viên mãn trong sự nghiệp. Họ là những gương mặt quyền lực, có tiếng nói trong ngành giải trí, làng nhạc thế giới.

Benny Blanco cũng có rất nhiều điểm chung về niềm đam mê với Selena, đặc biệt là sở thích nấu ăn và thói quen ăn đồ ngon cùng gia đình.

Theo People, Benny Blanco cũng rất được lòng hội bạn thân của Selena Gomez. Vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz từng hẹn hò đôi với Selena và Benny.

Nicola khen bạn trai của Selena: "Anh ấy thật sự tuyệt vời. Chúng tôi mến anh ấy lắm, thật sự rất mến. Và anh ấy nấu ăn cũng giỏi. Brooklyn và Benny rất thích vào bếp nấu ăn, trong khi Selena và tôi ngồi nói với nhau rằng "chúng ta là những người chiến thắng"".

Nicola đánh giá Benny có tài ăn nói, trung thực, cởi mở và luôn lắng nghe Selena. "Anh ấy không yêu Selena để nhận được sự chú ý. Benny cũng không quan tâm mối quan hệ với Selena có giúp anh ấy nổi tiếng hay không. Anh ấy chỉ muốn ở bên và bảo vệ Selena. Cô ấy cảm nhận được tấm chân tình của Benny và thực sự tin tưởng anh ấy", Nicola nói thêm.