Bạn gái Leonardo DiCaprio và mẹ nổi bật khi diện bikini trên biển

Ngày 20/8, cánh săn ảnh thấy người mẫu 9X Camila Morrone và mẹ, bà Lucila Sola xuất hiện trên bãi biển Saint-Tropez ở Pháp. Camila Morrone, 25 tuổi, khoe thân hình gợi cảm và vòng eo thon thả trong bộ bikini màu trắng kiểu dáng đơn giản còn mẹ của cô, nữ diễn viên Lucila, 46 tuổi, cũng không kém phần trẻ trung và tươi tắn.

Camila Morrone dự giải Oscar (Video: ScreenSlam).

Camila Morrone sinh ra ở Los Angeles, California, Mỹ với bố Maximo Morrone và mẹ Lucila Sola đều là diễn viên. Đôi vợ chồng người Argentina chuyển đến Los Angeles, Mỹ sinh sống ngay trước khi con gái họ chào đời. Bố mẹ của Camila Morrone ly hôn vào năm 2006.

Morrone tốt nghiệp trường trung học Beverly Hills, Mỹ vào năm 2015. Người đẹp sinh năm 1997 bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một người mẫu và cô từng xuất hiện trên trang bìa của ấn bản Vogue Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016. Camila Morrone cũng từng trình diễn tại nhiều tuần lễ thời trang uy tín.

Camila Morrone, bạn gái của Leonardo DiCaprio (Ảnh: Backgrid).

Camila Morrone, 25 tuổi nổi tiếng từ khi hò hẹn với ngôi sao điện ảnh đào hoa Leonardo DiCaprio vào năm 2017. Camila Morrone cũng là một người mẫu áo tắm - như nhiều bạn gái khác trong quá khứ của Leo. Người mẫu gợi cảm kém bạn trai 23 tuổi.

Camila Morrone không chỉ là người mẫu mà hiện cô còn lấn sân sang điện ảnh. Cô gái trẻ hi vọng có thể phát triển sự nghiệp diễn viên một cách nghiêm túc.

Morrone đóng phim lần đầu vào năm 2013. Cô tham gia bộ phim Bukowski của James Franco. Năm 2018, cô trở lại diễn xuất trong bộ phim hành động Death Wish và đóng vai chính trong bộ phim Never Goin 'Back của đạo diễn Augustine Frizzell. Sau khi nhận vai trong phim Daisy Jones & The Six, Morrone cho biết cô sẽ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất hơn là công việc người mẫu. Vào năm 2019, Morrone nhận được giải thưởng Ngôi sao đang lên tại Liên hoan phim Quốc tế San Diego ở Mỹ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi, Camila đã chia sẻ về việc danh tiếng có ảnh hưởng đến cô như thế nào. Người đẹp 25 tuổi nói: "Tiếp xúc nhiều hơn dẫn đến phán xét và tiêu cực nhiều hơn. Đó có thể là một chút ngớ ngẩn vì trong khi bạn đang thực sự cố gắng làm việc tốt và trở thành một người tốt thì mọi người lại ước những điều tiêu cực đến với bạn".

Camila nói, cô không cho phép sự tiêu cực cản trở con đường trở thành một ngôi sao điện ảnh của cô. Trong cuộc phỏng vấn của mình, người đẹp gợi cảm đã chia sẻ rằng, cô cố gắng không để những lời chỉ trích của người khác lấy đi niềm vui trong công việc.

"Tôi thực sự may mắn vì tôi có đặc quyền có thể lựa chọn những gì tôi làm. Tôi chỉ chọn những dự án tôi thực sự yêu thích và cảm thấy mình có thể mang lại điều gì đó hoặc tôi có thể học hỏi từ đó. Tôi nghĩ rằng thật khó để tất cả mọi người đều có thể đánh giá đúng về tôi", Camila Morrone tâm sự.

Mẹ của Camila Morrone cũng rất trẻ trung (Ảnh: Backgrid).

Camila Morrone và tài tử Hollywood Leonardo DiCaprio gắn bó như hình với bóng trong 5 năm nay nhưng họ giữ rất kín chuyện tình cảm của mình. Tờ Us Weekly khẳng định, mối quan hệ giữa Leonardo DiCaprio và Camila Morrone vô cùng nghiêm túc. Sau hàng loạt mối tình với các người mẫu nổi tiếng, Leo hiện đang muốn "yên bề gia thất", ổn định cuộc sống bên bạn gái trẻ xinh đẹp.

Camila Morrone lộng lẫy tại Cannes (Video: Access Video TV).

Khoảng cách tuổi tác hơn hai thập kỷ giữa Morrone và DiCaprio khiến một số người đặt câu hỏi về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên Camila Morrone từng nói với tờ Los Angeles Times rằng: "Có rất nhiều cặp đôi ở Hollywood chênh nhau hàng chục tuổi. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể hẹn hò với người mà họ muốn hẹn hò".

Camila Morrone và Leonardo DiCaprio (Ảnh: Backgrid).

Về phía Leonardo DiCaprio, lịch sử tình trường của tài tử phim Titanic Leonardo DiCaprio từng khiến người hâm mộ choáng váng. Từ ngày "đôi mươi" tới nay, nam diễn viên nổi tiếng từng hẹn hò với 15 người mẫu và hơn 15 người đẹp nổi tiếng gợi cảm khác.

Hẹn hò với nhiều người nổi tiếng nhưng Leonardo DiCaprio chưa từng kết hôn và lên chức bố. Nam diễn viên U50 dường như thích tận hưởng cuộc sống độc thân thoải mái trong những năm vừa qua.