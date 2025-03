Bạn của Kim Sae Ron nói nữ diễn viên đã kết hôn, bênh vực Kim Soo Hyun

Ngày 25/3, tờ The Fact có bài phỏng vấn với A, một người tự nhận là bạn của nữ diễn viên Kim Sae Ron. Chia sẻ với truyền thông, người đàn ông cho biết: "Tôi bi quan về sự thờ ơ của gia đình nữ diễn viên, không phải vì Kim Soo Hyun".

Chia sẻ với tờ The Fact, anh A cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ diễn viên là do B, người đàn ông mà Kim Sae Ron gặp gỡ và kết hôn tại New York (Mỹ) hồi đầu năm nay.

Một người bạn của Kim Sae Ron xác nhận việc nữ diễn viên kết hôn tại Mỹ hồi đầu năm nay (Ảnh: Naver).

Trong cuộc phỏng vấn, người đàn ông tên A kể rằng, nữ diễn viên đoản mệnh đã cố gắng liên lạc và dựa dẫm vào anh trong thời gian khó khăn ngay sau khi kết hôn với bạn trai tại New York (Mỹ) hồi đầu năm.

Khi phát hiện ra điều này, người được xem là chồng của Kim Sae Ron đã tịch thu điện thoại của nữ diễn viên và cấm cô liên lạc với A.

Chồng của Kim Sae Ron còn theo dõi, lăng mạ và đe dọa A. Hành động của người được xem là chồng của Kim Sae Ron đã khiến nữ diễn viên bị rối loạn tinh thần và cố gắng tự tử nhiều lần.

Anh A cũng cho biết Kim Sae Ron đã trải qua thời gian khó khăn vì sự thờ ơ của gia đình và bi quan về tương lai của chính mình.

Người này kể, ngày 1/11/2024, Kim Sae Ron đã phải phẫu thuật khẩn cấp vì dây chằng cổ tay bị rách do tự gây thương tích, nhưng không có thành viên nào trong gia đình xuất hiện để chăm sóc cô. A cho biết anh là người đã ở bên nữ diễn viên trong giai đoạn khó khăn.

Anh A cho rằng việc khẳng định Kim Sae Ron tự tử vì mâu thuẫn với nam diễn viên Kim Soo Hyun là vô lý.

Người này cũng khẳng định, tuyên bố không một ai trong gia đình biết về việc Kim Sae Ron kết hôn tại Mỹ chứng minh rằng, gia đình nữ diễn viên hoàn toàn không liên lạc và quan tâm tới cô trước khi Kim Sae Ron qua đời.

Theo bạn của Kim Sae Ron, cô sống trong sợ hãi, cô đơn và bị gia đình bỏ rơi trước khi qua đời (Ảnh: Instagram).

Theo nguồn tin của tờ The Fact, nữ diễn viên sinh năm 2000 bắt đầu hẹn hò với người đàn ông (sau này trở thành chồng cô) từ tháng 11/2024. Nói về lý do kết hôn, cô giải thích với A: "Ban đầu, anh ấy không bộc lộ tình cảm. Anh ấy luôn bận rộn và mệt mỏi mỗi ngày, còn em luôn thấy cô đơn vì không thể dựa vào ai.

Em đã xao lòng vì em cần một người lắng nghe và giúp em giải quyết vấn đề. Nhưng điều đó chỉ là thoáng qua. Sau đó, anh ta đe dọa sẽ tung ảnh và tin nhắn KakaoTalk, chiếm tài khoản Instagram của em để đăng ảnh, đe dọa em. Em thực sự rất sợ. Vì vậy, em không thể chia tay anh ta được và em cũng sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến anh".

Người đàn ông tên A cũng đặt nghi vấn về người nhận là dì của Kim Sae Ron và chia sẻ rất nhiều thông tin liên quan tới nữ nghệ sĩ trên kênh YouTube Viện Garo Sero những ngày qua.

"Người gọi là dì bất ngờ xuất hiện với danh nghĩa người thân và cố dẫn dắt dư luận theo hướng rằng, cô ấy qua đời là do có vấn đề với Kim Soo Hyun. Mẹ ruột và cha ruột đều không đứng ra lên tiếng. Có lẽ, họ chính là những người mà Sae Ron luôn muốn tránh xa khi còn sống", anh nói.

Người bạn của Kim Sae Ron xác nhận, Kim Soo Hyun không liên quan tới cái chết của nữ diễn viên (Ảnh: Sina).

"Có quá nhiều sự thật bị che giấu khiến tôi vô cùng tức giận. Dù chỉ là một phần, tôi cũng muốn đưa sự thật ấy ra ánh sáng để an ủi linh hồn của Sae Ron", người này tuyên bố thêm.

Anh A đã để lại số đăng ký thường trú và nộp giấy chứng nhận xác nhận có đóng dấu để đảm bảo độ tin cậy cho báo cáo và lời khai của mình. Chia sẻ của người đàn ông này lại khiến dư luận châu Á xôn xao.

Trước đó, YouTuber Lee Jin Ho từng gây sốc khi chia sẻ, Kim Sae Ron đã kết hôn với bạn trai tại Mỹ hồi đầu năm nay. Chồng của nữ diễn viên là người xuất hiện trong bộ ảnh thời trang được chính nữ diễn viên đăng rồi gỡ bỏ trên trang cá nhân.

Theo Lee Jin Ho, cuộc hôn nhân của Kim Sae Ron không hạnh phúc khi bạn đời ghen tuông, kiểm soát và đối xử tệ hại với cô. Lee Jin Ho cũng tiết lộ, Kim Sae Ron từng mang thai và đã bỏ thai.

Những tuyên bố của Lee Jin Ho khiến gia đình nữ diễn viên quá cố bức xúc, lên tiếng phủ nhận và đâm đơn kiện người đàn ông này ra tòa.

Công ty của Kim Soo Hyun vẫn giữ quan điểm đâm đơn kiện Viện Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron vì phát tán hình ảnh nhạy cảm của nam diễn viên (Ảnh: News).

Vụ ồn ào giữa gia đình nữ diễn viên Kim Sae Ron và tài tử Kim Soo Hyun chưa có dấu hiệu kết thúc. Tới thời điểm hiện tại, phía gia đình Kim Sae Ron vẫn muốn Kim Soo Hyun thừa nhận có quan hệ tình cảm với con gái họ từ khi cô là trẻ vị thành niên và gửi lời xin lỗi cố nghệ sĩ.

Về phần Kim Soo Hyun, anh vẫn giữ quan điểm không thừa nhận chuyện hẹn hò với trẻ vị thành niên. Công ty quản lý của Kim Soo Hyun cũng ra tuyên bố, cặp đôi hẹn hò trong khoảng 1 năm, vào thời điểm Kim Sae Ron đã 19 tuổi. Họ cũng phủ nhận cáo buộc siết nợ khiến nữ diễn viên lâm vào cảnh bế tắc và có hành động cực đoan.

Theo tờ Osen, ngày 24/3, Công ty Gold Medalist (đơn vị quản lý Kim Soo Hyun) tuyên bố nộp đơn tố cáo bổ sung đối với Kim Se Ui - chủ kênh YouTube Garo Sero Institute - với cáo buộc đe dọa.

Trước đó, Viện Garo Sero Institute bị kiện vì phát tán hình ảnh cá nhân của Kim Soo Hyun tại nhà Kim Sae Ron khi cô đã trưởng thành. Ngày 21/3, kênh này tiếp tục chiếu lại bức ảnh này trong buổi phát sóng trực tiếp của kênh.

Ngày 23/3, gia đình Kim Sae Ron thông báo không tiếp tục tung bằng chứng hẹn hò của cô và nam diễn viên Kim Soo Hyun vì cho rằng, những hình ảnh đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, Viện Garo Sero Institute thuyết phục họ tiếp tục hợp tác.

Ngày 24/3, phía cảnh sát Hàn Quốc lần đầu lên tiếng về scandal tình ái của tài tử Kim Soo Hyun. Họ cho biết: "Đơn tố cáo đã được nộp lên Sở Cảnh sát Gangnam (Hàn Quốc) vào ngày 20/3. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra người tố cáo cũng như triển khai điều tra chính thức".

Luật sư Bae Ji Seok, người đại diện pháp lý cho gia đình Kim Sae Ron, đã đệ đơn kiện YouTuber Lee Jin Ho với cáo buộc phỉ báng danh dự do lan truyền thông tin sai lệch.

Gia đình Kim Sae Ron cho rằng Lee Jin Ho đã sản xuất nhiều video chứa thông tin sai lệch về Kim Sae Ron từ năm 2022 đến nay. Điều này làm tổn hại đến danh tiếng của nữ diễn viên, khiến cô phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng.