Ba người bị bắt vì tung tin đồn về "mỹ nhân Tân Cương" Đồng Lệ Á

Dân trí Ba người đã bị bắt vì tung tin nữ diễn viên Đồng Lệ Á tái hôn với viên chức cấp cao sau chưa đầy một năm xác nhận ly hôn.

Tối 29/12, tài khoản Weibo của công an quận Hải Điếm, Bắc Kinh, Trung Quốc đã ra thông báo giam giữ một người đàn ông họ Ngụy (35 tuổi), họ Đường (36 tuổi) và người phụ nữ họ Chu (43 tuổi).

Nguyên nhân là do ba người này tung tin không chính xác về đời tư của nữ diễn viên Đồng Lệ Á trên mạng xã hội. Cả ba đã khai nhận hành vi phạm pháp của mình và bị xử phạt hành chính, tạm giữ theo quy định của pháp luật.

Ngày 22/12, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Đồng Lệ Á kết hôn lần hai cùng một chính trị gia và được nâng đỡ để có chỗ đứng trong làng giải trí. Thông tin này đã ảnh hưởng tới danh tiếng và hình ảnh của Đồng Lệ Á.

Đồng Lệ Á quyết định hành động nhằm bảo vệ danh dự của bản thân trước những tin đồn thất thiệt.

Ngay lập tức, cô và công ty quản lý đã làm việc với cơ quan chức năng truy tìm danh tính những người tung tin đồn. Đồng Lệ Á cho biết, cô rất bức xúc vì phải chịu làn sóng công kích của khán giả sau khi thông tin này được đăng tải.

Tối qua 29/12, trong văn bản gửi cơ quan chức năng và người hâm mộ, công ty của Đồng Lệ Á khẳng định nữ diễn viên vẫn độc thân, không tái hôn hay có bất kỳ hành vi vi phạm đạo đức. Công ty quản lý của Đồng Lệ Á cho biết, họ sẽ theo đuổi vụ kiện tụng tung tin đồn bôi nhọ nghệ sĩ này đến cùng.

Công an quận Hải Điến, Bắc Kinh, Trung Quốc cũng khẳng định: "Phía cơ quan công an đã chấp nhận đơn tố cáo của Đồng Lệ Á về những tin đồn cô tái hôn. Công an đang điều tra vụ việc. Ngoài ra, cơ quan chức năng cho biết, mạng Internet không phải nơi nằm ngoài vòng pháp luật, những hoạt động vi phạm pháp luật như tung tin đồn thất thiệt, gây rối sẽ bị điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật".

Đồng Lệ Á cũng thông báo trên trang cá nhân, cô hiện độc thân và chưa có ý định tái hôn.

Đồng Lệ Á mới xác nhận ly hôn nam diễn viên kiêm đạo diễn Trần Tư Thành hồi tháng 5 vừa rồi sau sáu năm chung sống. Đứng trước tin đồn này, nữ diễn viên xinh đẹp lúc đầu lựa chọn im lặng nhưng việc cô liên tục bị cư dân mạng công kích khiến Đồng Lệ Á quyết định lên tiếng, bảo vệ danh dự.

Người đẹp Tân Cương là một cái tên nổi bật trong làng giải trí Hoa ngữ với vai trò diễn viên, nghệ sĩ múa, MC. Cô từng góp mặt Cung tỏa tâm ngọc, Mẫu nghi thiên hạ, Lang nha bảng, Chuyện tình Bắc Kinh, Lưu luyến không quên, Thế giới bình thường, Mê thành... Sau khi ly hôn, cô tích cực hoạt động nghệ thuật trong nhiều vai trò khác nhau và nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Đồng Lệ Á khoe vũ đạo bắt mắt, gợi cảm (Video: iQiyi).

Mi Vân

Theo Sina/QQ