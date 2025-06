Avin Lu, Rima Thanh Vy đóng phim của nhà sản xuất "Quật mộ trùng ma"

Avin Lu tên thật là Lương Anh Vũ, sinh năm 1995, từng gây chú ý đảm nhận nhân vật Trịnh Công Sơn thời trẻ trong phim điện ảnh Em và Trịnh (2022). Trong khi đó, Rima Thanh Vy tên thật là Nguyễn Phương Thanh Vy, sinh năm 1995, ghi dấu ấn với Thanh Sói và Mười: Lời nguyền trở lại.

Avin Lu và Rima Thanh Vy từng góp mặt trong Ngày xưa có một chuyện tình - phim chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Lần này, hai diễn viên trẻ có dịp hội ngộ trong Cải mả - dự án gây chú ý khi có sự tham gia của nhà sản xuất Kim Young Min (Hàn Quốc).

Avin Lu và Rima Thanh Vy (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau khi phim điện ảnh “Quật mộ trùng ma” gây tiếng vang toàn cầu, nhà sản xuất Kim Young Min khẳng định vị thế riêng trong việc đưa chất liệu văn hóa bản địa thành những câu chuyện hấp dẫn khán giả quốc tế.

Trong hành trình khai thác dòng phim kinh dị - tâm linh, nhà sản xuất Hàn Quốc đã quyết định chọn điểm dừng chân tiếp theo là Việt Nam, vì theo ông, đây là vùng đất giàu chiều sâu văn hóa và những phong tục tâm linh đặc sắc.

Phim được thực hiện bởi đạo diễn Thắng Vũ cùng sự tham gia từ đội ngũ Hàn Quốc. Ngoài Rima Thanh Vy và Avin Lu, phim còn có sự tham gia của các diễn viên: Hoàng Phúc, Kim Hải…

Nhà sản xuất Kim Young Min (ở giữa) và ê-kíp sản xuất (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Phim lấy cảm hứng từ nghi lễ cải táng (bốc mộ), nét tín ngưỡng lâu đời trong văn hóa Việt. Đây là nghi thức gia đình tiến hành cải táng cho người đã khuất sau nhiều năm an táng, để cầu mong linh hồn được siêu thoát, an yên, đồng thời mang lại bình an và may mắn cho con cháu.

Nhà sản xuất cho biết tác phẩm không đơn thuần là một bộ phim huyền bí – tâm linh, mà truyền tải thông điệp về sự gắn kết trong huyết thống cùng những triết lý nhân sinh về vòng tuần hoàn sinh tử.

Trong bối cảnh dòng phim kinh dị và tâm linh đang thu hút khán giả, bộ phim được kỳ vọng sẽ mang đến một góc nhìn mới về văn hóa Việt Nam, khai thác chiều sâu bản sắc dân tộc qua lăng kính điện ảnh hiện đại.

Nhà sản xuất Kim Young Min có hơn 25 năm kinh nghiệm, từng tham gia sản xuất hơn 20 phim điện ảnh và truyền hình. Trong số đó, hai bộ phim Secretly greatly (Ẩn thân, 2013) và Exhuma: Quật mộ trùng ma (2024) thành công vang dội, phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé tại Hàn Quốc và quốc tế, giành nhiều giải thưởng điện ảnh.

Ông còn là giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất phim, đào tạo thế hệ nhà sản xuất trẻ tại nhiều trường đại học từ năm 2011 đến nay. Đại diện nhà sản xuất tại Việt Nam cho biết: “Sự hợp tác lần này với nhà sản xuất Kim Young Min không chỉ mang tính chiến lược, mà còn mở ra cơ hội lớn để phim Việt và văn hóa Việt được phát hành rộng rãi tại các rạp phim tại Hàn Quốc”.

Phim dự kiến ra rạp vào ngày 17/10.