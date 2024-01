Ariana Grande gây phẫn nộ vì ca khúc mới, đáp trả làn sóng tẩy chay

Yes, And? là ca khúc mới nhất của Ariana trong vòng 3 năm nay. Bài hát có vai trò mở đường cho album thứ bảy sắp ra mắt của cô. Nó được lấy cảm hứng từ Vogue của Madonna ra mắt vào năm 1990.

Yes, And? do Ariana Grande đồng sáng tác và sản xuất với Ilya Salmanzadeh và Max Martin. MV của Yes, And? được phát hành vào ngày 12/1.

Ariana Grande gây xôn xao khi phát hành ca khúc mới "Yes, And?" (Ảnh: News).

Nhiều ý kiến chia sẻ trên Pagesix, Ariana mượn lời bài hát để đáp trả dư luận sau khi cô phải hứng gạch đá vì chen chân vào cuộc hôn nhân của nam diễn viên Ethan Slater và vợ, nữ ca sĩ Lilly Jay. Trong ca khúc, cô ngầm khẳng định mình đã xem hết các bình luận nhưng không bận tâm đến chúng.

Mối quan hệ giữa Ariana và Ethan được truyền thông quốc tế đề cập từ tháng 7 vừa rồi. Một nguồn tin thân cận với Lilly Jay tiết lộ, nữ ca sĩ rất tức giận vì phải chứng kiến hôn nhân tan vỡ sau sự xuất hiện của Ariana. Lilly đau lòng khi Ethan bỏ mặc gia đình để chạy theo tình yêu với Ariana.

Ethan và vợ có một con gái chung, em bé chưa đầy 2 tuổi. Tới tháng 5/2023, mối quan hệ giữa Ethan và Lilly vẫn rất tốt đẹp song cặp đôi dần xa cách vì Ethan nảy sinh tình cảm với bạn diễn Ariana sau màn hợp tác ở tác phẩm Wicked.

Ariana Grande (trái) được cho là nhân vật xen vào cuộc hôn nhân 10 năm của nam diễn viên Ethan Slater (Ảnh: News).

Ariana nhanh chóng ly hôn chồng còn Ethan đệ đơn ly hôn người vợ gắn bó với anh 10 năm vào tháng 7/2023. Sau khi ly hôn, nữ ca sĩ Lilly Jay (vợ của Ethan) nói với Pagesix: "Câu chuyện mọi người đang bàn tán là có thật. Cô ấy khiến gia đình tôi bị tổn hại. Tôi đang tập trung vào việc nuôi con".

Trên các diễn đàn mạng xã hội, cộng đồng mạng không ngại chỉ trích giọng ca nổi tiếng và nam diễn viên Ethan. Ethan Slater (SN 1992) là ca sĩ, diễn viên kiêm nhà soạn nhạc người Mỹ. Anh được nhiều khán giả biết đến nhờ vai diễn SpongeBob SquarePants trong vở nhạc kịch cùng tên.

Ariana Grande (SN 1993) là một trong những giọng ca trẻ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Năm 2020, ngôi sao xinh đẹp là một trong 10 người phụ nữ có thu nhập cao nhất trong lĩnh vực âm nhạc trong danh sách 100 người nổi tiếng nhất năm 2020 do tạp chí Forbes bầu chọn.

Năm 2023, theo Celebrity Net Worth, Ariana Grande sở hữu khối tài sản ước tính 240 triệu USD và là một trong những người nổi tiếng được trả lương cao nhất thế giới. Giọng ca xinh đẹp hiện có gần 380 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram.

Trong 3 năm qua, Ariana Grande không phát hành album, bài hát độc lập nào. Cô chỉ tham gia một số bài hát của The Weeknd như Save your tears và Die for you.

Năm 2023, Ariana Grande dành thời gian để tập trung vào vai diễn trong bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway - Wicked.

Ariana Grande và Ethan Slater bén duyên từ lần cộng tác chung trong dự án "Wicked" (Ảnh: DM).

Dù không ra các sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian dài nhưng Ariana Grande vẫn có lượng khán giả trung thành. Bằng chứng là cô thuộc nhóm 3 nghệ sĩ có nhiều người nghe nhất hàng tháng trên Spotify toàn cầu, đứng sau The Weeknd và Taylor Swift.

Tháng 10 năm ngoái, Ariana Grande chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm với chồng cũ, doanh nhân Dalton Gomez. Theo nhiều nguồn tin, Ariana Grande và chồng cũ chia tay trong êm đẹp, vẫn dành sự tôn trọng cho nhau. Cặp đôi cũng từng ký hợp đồng tiền hôn nhân nên khi ly hôn không xảy ra vấn đề tranh chấp về tài sản.

Ngoài ra, theo TMZ, Ariana Grande chia cho Dalton Gomez số tiền 1.250.000 USD (hơn 30 tỷ đồng) sau ly hôn, và chi trả phí luật sư 25.000 USD (hơn 600 triệu đồng) cho chồng cũ. Doanh nhân Dalton Gomez cũng nhận một nửa số tiền bán căn nhà chung của họ ở Los Angeles (Mỹ).

Trong bài đăng tổng kết cuối năm 2023, Ariana Grande cho biết cô đang hạnh phúc, được những người yêu thương bảo vệ giữa lúc bị khán giả chỉ trích. Ariana Grande và Ethan Slater cũng công khai mối quan hệ. Tờ Pagesix đưa tin, nam diễn viên nhạc kịch thường xuyên đến nhà Ariana Grande. Nữ ca sĩ cũng giới thiệu bạn trai với bạn bè và gia đình.