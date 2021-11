"Are You Ok"? Hot trend mới Tiktoker Việt Nam

Dân trí MV âm nhạc "Are You Ok?" chính thức có mặt trên Youtube và Tiktok từ ngày 4 tháng 11 năm 2021

MV "Are You Ok" chỉ mới xuất hiện tầm khoảng 2 tuần nhưng đã nhanh chóng chiếm lĩnh Youtube và trở thành một trong những hot trend của Tiktok, nhất là điệu nhảy "Are You OK" đã được rất nhiều Tiktoker nổi tiếng và KOL cover lại. Với giai điệu và lời nhạc vui nhộn, dễ nghe, rộn ràng cùng với động tác nhảy cuốn hút khiến cư dân mạng nhiều nước trên thế giới như sôi sục và thi nhau "lắc lư" "Are You OK". Có thể nói là đây là bài hát đầu tiên trong lịch sử Campuchia được nhiều người nghe nhạc trên toàn thế giới công nhận và yêu thích.

Ca khúc "Are You OK" do GALAXY NAVATRA Production sản xuất và được thể hiện bởi Miss Ton Chanseima, một trong những ca sĩ trẻ triển vọng Campuchia. Bản tiếng Anh của MV được viết bởi Heng Long và sáng tác bởi TEMPO TRIS, chỉ đạo sản xuất bởi Rawyer - Juedy - Run Sokheng. Sản phẩm âm nhạc này thuộc sở hữu của ông Leng Navatra, cũng đồng thời là người sở hữu công ty sản xuất âm nhạc GALAXY NAVATRA Production.

MV này được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn đầu xu hướng Tiktok trong thời gian sắp

Trường Thịnh