"Anh trai say hi" từng bị tai nạn liệt nửa mặt hát tỏ lòng biết ơn

Bùi Duy Ngọc - một trong những giọng ca nội lực của chương trình Anh trai say hi - vừa ra mắt MV Cảm ơn đã chung đường. Đây được xem là dấu mốc đánh dấu sự trở lại rõ nét của nam ca sĩ sau khi trở lại sân khấu từ giữa năm 2025.

Nhiều khán giả biết rằng, hành trình theo đuổi âm nhạc của nam ca sĩ không hề bằng phẳng. Anh từng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng cách đây vài năm, dẫn đến liệt nửa mặt phải và buộc phải tạm dừng hoạt động biểu diễn trong thời gian dài.

Giai đoạn phục hồi sau tai nạn, Bùi Duy Ngọc chuyển hướng sang giảng dạy thanh nhạc và sản xuất âm nhạc, đứng sau hỗ trợ nhiều ca sĩ trẻ như Vicky Nhung, Orange hay Ngô Lan Hương...

Bùi Duy Ngọc được đặt biệt danh là “thầy” tại Anh trai say hi mùa 2 bởi tài năng và trình độ kỹ thuật thanh nhạc cũng như những trải nghiệm khá dày trong nghề.

Với giọng hát trẻ trung, nội lực và một tâm hồn lãng mạn nhưng cũng rất mạnh mẽ, Bùi Duy Ngọc cũng chính là một trong những "anh trai" được quan tâm nhất sau cuộc thi. Nhưng phải đến 6/5, nam ca sĩ mới ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Ca khúc Cảm ơn đã chung đường mang màu sắc nhẹ nhàng, sâu lắng. Điểm nhấn của bài hát nằm ở thông điệp “cảm ơn”, như một lời tri ân giản dị nhưng sâu sắc dành cho những con người đã đi cùng hoặc từng xuất hiện trong hành trình cuộc đời nhiều thử thách của nam ca sĩ.

Bên cạnh đó, ca khúc cũng truyền tải tinh thần tích cực về sự dũng cảm bắt đầu, dũng cảm đối diện với những đổi thay của cuộc sống.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, bài hát được chấp bút ban đầu bởi Mew Amazing, sau đó hoàn thiện cùng Bùi Duy Ngọc như một cách lưu giữ những cảm xúc chân thật trong quá trình các nghệ sĩ đồng hành cùng nhau.

