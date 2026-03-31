Ánh Sáng AZA đắt show sau "Em xinh", nói về áp lực tài chính tuổi 20

Ánh Sáng AZA (tên thật Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng) là một trong những gương mặt Gen Z nhận được nhiều sự chú ý sau chương trình thực tế Em xinh say hi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ánh Sáng AZA cho biết cô hạnh phúc khi nhận được nhiều sự yêu thương từ khán giả, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ có tên gọi “Bóng đèn”. Nữ ca sĩ tiết lộ lịch diễn của cô cũng trở nên dày hơn và xem đó là may mắn của bản thân.

“Sau chương trình, tôi nhận được rất nhiều tình yêu thương từ khán giả. Khi có lịch diễn, tôi chỉ cảm thấy vui và hạnh phúc. Còn việc "chạy show", tôi cũng không quá lo ngại”, cô chia sẻ.

Ánh Sáng AZA và Ngô Lan Hương trong buổi ra mắt album "Chói" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước câu hỏi về áp lực cạnh tranh giữa các nghệ sĩ Gen Z, Ánh Sáng AZA thừa nhận việc được khán giả nhớ đến đã là một điều đáng trân trọng, đồng thời cũng là động lực để cô nghiêm túc hơn với từng sản phẩm.

“Khi vẫn còn được yêu thương và nhớ tới, điều đó khiến tôi thấy cần có trách nhiệm hơn với âm nhạc của mình”, nữ ca sĩ nói.

Ở khía cạnh tài chính, Ánh Sáng AZA cho biết cô may mắn nhận được sự đồng hành từ công ty và các đối tác trong quá trình làm nghề. Điều này giúp cô giảm bớt áp lực, đồng thời ý thức rõ hơn về sự chỉn chu trong từng dự án.

Bên cạnh đó, gia đình vẫn là điểm tựa lớn của nữ ca sĩ trên hành trình theo đuổi nghệ thuật. Ánh Sáng AZA cho biết bố mẹ luôn đồng hành và ủng hộ cô từ những ngày đầu.

“Bố mẹ giống như những người bạn của em trên con đường âm nhạc. Đó là động lực để em cố gắng mỗi ngày”, cô nói.

Ánh Sáng AZA là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý sau "Em xinh say hi" (Ảnh: Ban tổ chức).

Mới đây, Ánh Sáng AZA tiếp tục gây chú ý khi ra mắt album CHÓI, gồm 9 ca khúc. Album được xem như một cuốn nhật ký cảm xúc, ghi lại những rung động của một cô gái tuổi đôi mươi qua nhiều cung bậc của tình yêu. Tại buổi giới thiệu, nữ ca sĩ lần lượt trình diễn các ca khúc như Tâm trí lang thang, SHINE, Lucky girl, đồng thời thể hiện thế mạnh vũ đạo trên sân khấu.

Không chỉ thể hiện, Ánh Sáng AZA còn tham gia vào quá trình sáng tác và sản xuất album, cho thấy tư duy âm nhạc hiện đại và định hướng phát triển rõ ràng.

Chia sẻ về dự án này, cô cho biết: “Album là câu chuyện tình yêu được kể theo dòng cảm xúc trong một ngày, từ những rung động mơ màng đến những khoảng lặng cuối ngày”.

Trong đó, ca khúc It’s you được nữ ca sĩ xem là gần với con người mình nhất. “Nhiều người thấy tôi lúc nào cũng vui vẻ, nhưng bản thân tôi cũng có những khoảng lặng khó nói thành lời”, cô bộc bạch.

Ngoài ra, Ánh Sáng AZA cũng gây chú ý khi hợp tác cùng ca sĩ Tiên Tiên trong album. Nữ ca sĩ tiết lộ từng có phần e dè trước đàn chị, nhưng sau quá trình làm việc, cô dành nhiều sự trân trọng cho sự hỗ trợ từ Tiên Tiên.