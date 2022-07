Angelina Jolie xinh đẹp nổi bật trên phố

Minh tinh Hollywood Angelina Jolie đang tới Italy quay phim mới Without Blood. Đây là bộ phim mà ngôi sao 47 tuổi đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Những năm gần đây, Angelina Jolie rất tự tin khi làm đạo diễn cho hàng loạt bộ phim như By the Sea, First They Killed My Father, In the Land of Blood and Honey...

Tới Italy quay phim mới, Angelina Jolie còn đưa các con theo cùng. Cách đây ít ngày, nữ diễn viên người Mỹ bị bắt gặp ra phố mua sắm cùng con gái Zahara còn ngày 3/7, Angelina Jolie đi cùng hai con Zahara, 17 tuổi và Vivienne, 13 tuổi.

Angelina Jolie đưa hai con dự công chiếu phim tại Italy (Video: ET).

Xuất hiện trên phố, Angelina Jolie mặc bộ váy sang trọng của hãng Alberta Ferretti có giá hơn 30 triệu đồng. Không trang điểm cầu kỳ nhưng nữ diễn viên từng giành giải Oscar vẫn xinh đẹp nổi bật giữa đám đông. Trong buổi đi dạo phố, Angelina Jolie và các con ghé vào nhiều cửa hàng đồ ăn, đồ lưu niệm trên đường phố, vừa mua sắm vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Angelina Jolie xinh đẹp ra phố cùng các con (Ảnh: Backgrid).

Angelina Jolie thường xuyên đi vòng quanh thế giới. "Sao" phim Ông bà Smith tiết lộ, cô thích sống ở khắp mọi nơi trên thế giới và các con cô cũng vậy. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Mỹ, Angelina Jolie cho biết: "Tôi không thích ở một nơi cố định, tôi thích việc liên tục di chuyển".

Nữ diễn viên xinh đẹp khẳng định, sở thích di chuyển không phải của riêng cô. Angelina chia sẻ: "Nếu các con tôi phàn nàn thì tôi sẽ lắng nghe ý kiến của con nhưng hiện giờ thì không, bọn trẻ rất thích đi các nơi. Nếu chúng ở đâu đó chừng hai tháng thì chắc chắn chúng sẽ hỏi: "Vì sao chúng con không được đi máy bay?"

Các con tôi thích di chuyển, đi tới nơi này nơi kia và tất nhiên chúng tôi luôn cố gắng để có cảm giác thoải mái như ở nhà. Các con tôi cũng không phải đi một mình vòng quanh thế giới và có cảm giác nhớ bạn bè. Chúng là một gia đình lớn, đông anh em, vì thế chúng luôn có thể ở bên nhau, chơi cùng nhau. Vì đi lại nhiều nên chúng tôi may mắn có bạn bè trên khắp thế giới".

Angelina Jolie điệu đà trong bộ váy "nghìn đô" (Ảnh: Backgrid).

Angelina Jolie có sáu người con là Maddox, 20 tuổi, Pax Thiên, 18 tuổi, Zahara, 17 tuổi, Shiloh, 16 tuổi và cặp song sinh 13 tuổi Vivienne và Knox. Cô một mình chăm lo cho các con sau khi ly dị Brad Pitt vào tháng 9/2016. Nói về các con của mình, Angelina Jolie nhận xét, các con cô đều là những người tuyệt vời.

Mới đây, Angelina Jolie đã có cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với tạp chí People. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, minh tinh 47 tuổi chia sẻ về cuộc sống của cô bên sáu đứa con và khẳng định, cô không phải là bà mẹ hoàn hảo.

Ngôi sao đoạt giải Oscar tâm sự, cô thường xuyên tự đặt câu hỏi về các quyết định nuôi dạy con cái với tư cách là một bà mẹ đơn thân. Nữ diễn viên xinh đẹp nói: "Tôi không phải là một bậc phụ huynh hoàn hảo. Mỗi ngày, tôi cảm thấy mình nhận thức rõ ràng hơn về những việc tôi đã làm không đúng.

Tôi có khá nhiều con và tôi cảm thấy rằng chúng có ảnh hưởng đến nhau. Cá nhân tôi rất trung thực với các con của mình".

Angelina Jolie rạng rỡ bên các con (Video: Maximo TV).

Angelina Jolie nói thêm, cô tò mò về tất cả các khía cạnh khác nhau của các con, và muốn giúp con phát triển tất cả các khả năng của chúng. "Tôi có sáu đứa con rất khác biệt. Tôi thực sự vui mừng khi được cùng chúng trải qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Là một người mẹ, tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình là giúp chúng hiểu ra chúng thực sự là ai".

Angelina Jolie thừa nhận khi ở nhà trong thời gian dịch bệnh Covid-19 hoành hành, cô phát hiện ra mình thiếu nhiều kỹ năng của một bà mẹ "tại gia".

Angelina nói: "Mặc dù tôi luôn muốn có nhiều con và được làm mẹ nhưng tôi đã không hình dung nó theo nghĩa truyền thống thực sự. Tôi cảm thấy mình thiếu tất cả các kỹ năng để trở thành một bà nội trợ truyền thống. May mắn là tôi cũng đã vượt qua khó khăn vì bọn trẻ khá kiên cường và chúng luôn giúp đỡ tôi.

Nếu bạn hỏi tôi rằng tôi có cho rằng mọi người thực sự hiểu về con người thật của tôi hay không thì tôi sẽ trả lời: "Tôi nghĩ chỉ các con tôi mới có thể hiểu tôi thực sự là người như thế nào".