Angelina Jolie tiết lộ cùng làm việc với Pax Thiên và Maddox

Angeline Jolie vừa bất ngờ tiết lộ với báo giới rằng, cô đã thuê hai con trai của mình là Pax Thiên và Maddox để cùng cô thực hiện bộ phim mới Without Blood, bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết năm 2002 của Alessandro Barrico.

Ngôi sao từng đoạt giải Oscar chia sẻ với tạp chí People rằng Pax, 18 tuổi và Maddox, 21 tuổi, là thành viên của đoàn làm phim. Bộ phim hiện được quay tại Italy với dàn diễn viên toàn "sao" gồm Salma Hayek và Demían Bichir.

"Chúng tôi làm việc tốt cùng với nhau. Khi một đoàn làm phim đạt phong độ cao nhất, họ cảm thấy như một đại gia đình, vì vậy cảm giác đó thật tự nhiên", Angeline Jolie nói.

Nữ minh tinh cũng nói với phóng viên rằng các con trai của cô đang làm việc trong bộ phận trợ lý đạo diễn, nghĩa là chúng làm việc bên cạnh cô vì cô là đạo diễn của bộ phim này.

Angelina Jolie bên hai con Pax Thiên và Maddox (Ảnh: Getty Images).

Đây không phải lần đầu tiên Pax Thiên và Maddox hỗ trợ mẹ trên phim trường. Pax Thiên từng làm việc với mẹ trong bộ phim First They Killed My Father vào năm 2017 trong vai trò nhiếp ảnh gia. Angelina Jolie sau đó rất tự hào cho biết, Pax Thiên làm việc rất chăm chỉ.

Maddox cũng đã từng làm việc cùng với mẹ trong hai bộ phim First They Killed My Father và By The Sea. Cậu con trai người Campuchia của Angelina Jolie hiện là sinh viên đại học.

Without Blood là một bộ phim khám phá sự thật về chiến tranh, chấn thương tâm lý, ký ức và sự chữa lành. Khi trả lời phỏng vấn, nữ minh tinh Salma Hayek, diễn viên chính của phim, cho biết Angelina Jolie là một nữ đạo diễn tuyệt vời.

Salma Hayek và Angelina Jolie trở nên thân thiết với nhau sau khi họ đóng cùng trong bộ phim "bom tấn" The Eternals của Marvel vào năm 2021.

Salma Hayek chia sẻ rằng: "Angelina có lẽ là đạo diễn xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc cùng dù tôi đã làm việc với một số người khá xuất sắc. Tôi luôn yêu quý cô ấy với tư cách là một đạo diễn nhưng tôi nghĩ bộ phim này có thể là tác phẩm tốt nhất của cô ấy, hoặc một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất".

Angelina Jolie là bà mẹ 6 con (Ảnh: Getty Images).

Minh tinh Angelina Jolie có ba con đẻ và ba con nuôi. Là bà mẹ của sáu người con, nữ diễn viên đình đám Hollywood cho biết, hiện tại làm mẹ đã trở thành ưu tiên quan trọng nhất của cô chứ không phải phát triển sự nghiệp điện ảnh.

Ngôi sao đoạt giải Oscar tâm sự, cô thường xuyên tự đặt câu hỏi về các quyết định nuôi dạy con cái với tư cách là một bà mẹ đơn thân. Nữ diễn viên xinh đẹp nói: "Tôi không phải là một bậc phụ huynh hoàn hảo. Mỗi ngày, tôi cảm thấy mình nhận thức rõ ràng hơn về những việc tôi đã làm không đúng.

Tôi là người khắt khe với bản thân. Tôi thường xuyên suy nghĩ: "Việc này mình có đang làm đúng không? Điều mình nói có đúng hay không?". May mắn là tình yêu của các con tôi đã chữa lành cho tôi".

Vào năm 2002, ở tuổi 27, Jolie nhận nuôi đứa con đầu lòng của mình, Maddox Chivan, cậu bé khi đó 7 tháng tuổi và đang sống tại một trại trẻ mồ côi ở Battambang, Campuchia. Jolie một mình nhận nuôi Maddox và cô trở thành bà mẹ đơn thân sau khi cô chia tay người chồng khi đó là Billy Bob Thornton.

Sarath Mounh, người bạn của Angelina Jolie ở Campuchia đã hỗ trợ ngôi sao Hollywood trong việc nhận nuôi cậu bé Maddox. Angie khi đó gặp nhiều khó khăn trong việc nhận con nuôi và Sarath giúp cô ấy bằng cách đóng vai trò là cha của Maddox trên các tài liệu của tòa án.

Ông Sarath nói, khi Jolie đến thăm trại trẻ mồ côi và nhìn thấy Maddox, cậu bé đã mỉm cười với cô ấy và đứng dậy, thay vì khóc như tất cả những đứa trẻ khác. "Maddox đã mỉm cười ngay khi thấy Angelina Jolie, điều đó đã chạm đến trái tim cô ấy, đó là lý do tại sao cô ấy chọn Maddox", ông Sarath kể lại.

Angelina Jolie nhận nuôi Pax Thiên vào năm 2007 từ trại trẻ mồ côi ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, Pax Thiên gần 4 tuổi và có tên là Phạm Quang Sáng.

Khi nhận nuôi Pax, Angelina Jolie đã viết lời cảm ơn trại trẻ mồ côi Tam Bình (nơi nuôi dưỡng Pax Thiên) rằng: "Cảm ơn các bạn vì đã chăm sóc con trai tôi một cách tuyệt vời như vậy. Tôi chắc chắn rằng cậu bé sẽ nhớ về những nhân viên tốt bụng, chu đáo ở đây, giống như các bạn sẽ nhớ cậu bé".

Nữ diễn viên giành giải Oscar từng tâm sự rằng, bất kể có con theo cách nào, thông qua việc nhận con nuôi hay sinh con, thì mỗi người đều đã có cơ hội tuyệt vời để trở thành một gia đình của nhau.

"Tôi nhận con nuôi một cách hoàn toàn có chủ ý. Khi tôi trưởng thành, tôi muốn nhận con nuôi bởi vì tôi biết rằng có những đứa trẻ không có cha mẹ. Đó không phải là một việc nhân đạo và tôi không coi đó là một sự hy sinh. Đó là một món quà", Jolie nói.