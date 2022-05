Amber Heard: "Tôi và Johnny đã từng yêu lại, nói về chuyện có con"

Phiên xử vụ Johnny Depp kiện Amber Heard tội phỉ báng tiếp tục diễn ra ở tòa án Fairfax (Virginia, Mỹ) vào ngày 16/5 (giờ Mỹ). Amber Heard tiếp tục cho lời khai và nhắc lại vụ xô xát giữa hai vợ chồng tại Australia vào năm 2015.

Johnny Depp và Amber Heard tiếp tục gặp nhau tại tòa vào ngày 16/5 sau gần một tuần tạm nghỉ (Ảnh: News).

Amber Heard từng muốn cứu vớt quan hệ nhưng không thành

Theo Amber Heard, cô và Depp đã "yêu lại từ đầu" sau vụ ẩu đả hồi tháng 3/2015, thời điểm Depp bị mất đầu ngón tay. Nữ diễn viên cho biết vào mùa xuân năm đó, chồng cũ đồng ý đi cai nghiện ma túy và hai vợ chồng vẫn sống ở Australia.

"Chúng tôi đã yêu lại và nói về tương lai. Vợ chồng tôi đang trong thời kỳ yên bình, tươi đẹp", nữ diễn viên cho biết. Amber Heard tiết lộ thêm rằng, vào giai đoạn nối lại quan hệ đó, cặp đôi đã nghĩ tới việc mua một trang trại mới và dự định sinh con.

Khi Elaine Bredehoft - luật sư của Amber Heard hỏi cô cảm giác về việc yêu lại từ đầu với Johnny Depp và đặc biệt chuyện hai người tiếp tục sống trong căn hộ từng xảy ra xô xát, Amber Heard cho biết, cô thấy vui vẻ, bình thường và không suy nghĩ gì nhiều.

Tuy nhiên, theo lời Amber Heard, quãng thời gian hòa bình kéo dài không lâu khi Johnny Depp tiếp tục hành xử bạo lực. Cuối năm 2015, nữ diễn viên nhận ra rằng, mối quan hệ của họ không thể duy trì. "Johnny là ngôi nhà của tôi nhưng ngôi nhà ấy thường rất bạo lực", cô nghẹn ngào nói.

Amber Heard thừa nhận, cô và Johnny Depp đã cố gắng hàn gắn quan hệ sau vụ xô xát vào năm 2015 nhưng không thành công (Ảnh: DM).

Amber Heard cũng tiết lộ việc chồng cô thường dùng những từ ngữ xúc phạm để mắng nhiếc cô. Anh đã nổi cơn ghen tuông khi Amber Heard nói về việc tham gia một dự án cùng nam diễn viên James Franco. Anh cũng không chấp nhận việc vợ tham gia những dự án có cảnh nóng hay khỏa thân.

Trong dự án London Fields (năm 2018) mà Johnny Depp góp mặt với tư cách khách mời còn Amber Heard đảm nhiệm vai nữ chính, tài tử Hollywood đã nổi giận với vợ khi biết phim có nhiều cảnh quay nhạy cảm.

Thẩm phán cũng đưa ra bức ảnh ghi lại vết sẹo trên cánh tay của Amber Heard vào năm 2015. Cô khẳng định, vết sẹo này là dấu tích của một lần bạo hành của Johnny Depp. "Đây đều là những vết sẹo mà Johnny gây ra cho tôi trong những lần bạo hành tại Australia", Amber Heard nói với tòa.

Amber Heard phủ nhận cáo buộc nói dối, đến với Johnny vì tiền

Luật sư của Johnny Depp cũng đặt một loạt câu hỏi về tuyên bố của Heard rằng cô đã quyên góp khoản tiền giải quyết ly hôn trị giá 7 triệu USD cho hai tổ chức từ thiện. Trước đó tại tòa, cố vấn chung của một trong hai tổ chức từ thiện đã làm chứng rằng tổ chức này chỉ nhận được 1,3 triệu USD trong số 3,5 triệu USD cam kết, bao gồm 500.000 USD từ một tài khoản liên kết với Elon Musk, người đã hẹn hò với Amber Heard sau khi cô chia tay Johnny Depp.

Amber nói rằng, cô không có khả năng thực hiện tất cả các khoản thanh toán vì Johnny Depp đã kiện cô nhưng cô dự định sẽ thực hiện đầy đủ cam kết theo thời gian. Amber cũng cho biết vụ kiện này đã tiêu tốn của cô hơn 6 triệu USD.

Trước tòa, Amber Heard thú nhận, cô cảm giác đang bị buộc tội là một kẻ đào mỏ và nói dối. Điều quan trọng cô muốn làm rõ chính là cô không muốn bất cứ thứ gì từ Depp. Khi luật sư của Johnny đặt câu hỏi "Cô đã muốn một cái gì đó, phải không?", Amber Heard nói: "Tôi không muốn bất cứ thứ gì và tôi không nhận được gì cả".

Trước câu hỏi: "Bạn muốn tiền của ông Depp?", nữ diễn viên đáp lại: "Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi yêu Johnny. Đó là lý do tại sao tôi ở bên anh ấy".

Trước những lời khai của vợ, Johnny Depp tỏ ra chăm chú lắng nghe. Trước khi bước vào phòng xử án, anh vẫy tay chào người hâm mộ đứng ở bên ngoài. Họ đứng thành hàng dài, mang theo biểu ngữ và thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ tài tử Cướp biển vùng Caribbean.

Biểu cảm của Amber Heard khi cho lời khai tại tòa ngày 16/5 (Ảnh: The Independent).

Trong một diễn biến khác, truyền thông thế giới nhận định Hollywood đang bị chia làm hai phe khi một phần ủng hộ Johnny Depp còn một phần ủng hộ Amber Heard. Số nghệ sĩ tại Hollywood công khai ủng hộ Johnny Depp có phần nhỉnh hơn Amber Heard.

Ngày 15/5, tại một sự kiện, danh hài Chris Rock đã nhắc đến vụ kiện của cặp sao Hollywood và tuyên bố: "Tôi tin mọi phụ nữ trên thế giới trừ Amber Heard" và nhắc đến vụ việc cô phóng uế trên giường. Hành động của Chris Rock tạo nên một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến phê phán câu đùa cợt của danh hài da màu.

Sự nghiệp của Amber Heard và Johnny Depp sẽ thay đổi sau phiên tòa

Theo The Independent, vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi quy mô lớn và hấp dẫn hơn nhiều so với lần đầu tài tử tố bị News Group Newspapers - công ty mẹ của The Sun bôi nhọ danh dự. Phiên tòa hiện tại xoay quanh bài xã luận mà Amber Heard viết trên tờ Washington Post vào năm 2018, trong đó ngụ ý Johnny Depp là kẻ bạo hành gia đình.

Johnny Depp chăm chú lắng nghe lời khai của Amber Heard, ngày 16/5 (Ảnh: The Independent).

Phiên tòa còn được livestream trực tiếp trên Law & Crime Network và thu hút lượng xem không nhỏ. Chủ tịch của Law & Crime Network ước tính "70% hoặc hơn" những bình luận trực tiếp đang ủng hộ Johnny Depp, trong khi cựu công tố viên Neama Rahmani tin rằng tỷ lệ này phải ở mức 90 đến 95%.

Sự quay lưng của công chúng dành cho Amber Heard đã được thể hiện qua việc hơn 4 triệu người đã ký vào đơn yêu cầu hãng Warner Bros. loại nữ diễn viên khỏi dự án Aquaman 2.

Trái với trường hợp của Amber Heard, các chuyên gia truyền thông cho rằng, sự nghiệp của Johnny Depp sẽ khởi sắc hơn sau vụ kiện. Hiện, hơn 800 nghìn người đã ký đơn yêu cầu Disney đưa anh trở lại phần 6 của Cướp biển vùng Caribbean.

Trả lời phỏng vấn của tờ Insider, Juda Engelmayer - chuyên gia quan hệ công chúng cho rằng, phiên tòa là cơ hội tốt để tài tử Johnny Depp vực dậy sự nghiệp. Juda nhận định Johnny Depp là ngôi sao "có giá trị" nên việc loại anh khỏi các dự án Hollywood là sai lầm. Anh sẽ trở lại, nhưng có thể Johnny sẽ không còn được giao cho vai chính, dạng nhân vật anh hùng cứu mỹ nhân.

"Johnny Depp sẽ được chọn vào các bộ phim độc lập hoặc những tác phẩm mà anh ấy là kẻ xấu, tội phạm hoặc tên cướp. Vai diễn người đàn ông dễ mến, vui vẻ và thân thiện không còn dành cho anh ấy", Engelmayer phát biểu.

Người hâm mộ tụ tập bên ngoài tòa án để ủng hộ Johnny Depp, ngày 16/5 (Ảnh: AP).

Juda Engelmayer giải thích rằng, đến với phiên tòa lần này, 50 triệu USD không phải là mục đích của Johnny Depp. Điều anh mong muốn là được khán giả lắng nghe, cảm thông và ủng hộ.

"Johnny đã đánh mất sự nghiệp và thanh danh, nên bất kể điều gì xảy ra trong phiên tòa này, chắc chắn sẽ có người vẫn nghĩ anh ấy là kẻ đánh vợ. Điều đó đã làm cho Johnny nhìn nhận rằng có thể anh sẽ thua, nhưng ít nhất, anh ấy vẫn có cơ hội đưa câu chuyện của mình ra trước đám đông", chuyên gia Juda nói thêm.

Juda Engelmayer cũng nhận định, sự nghiệp của Amber Heard sẽ không hoàn toàn "tiêu tùng" sau phiên tòa 50 triệu USD bởi theo chuyên gia truyền thông này, Amber Heard vẫn sẽ là một cái tên hút khách trong thời gian tới và các hãng phim có lẽ không muốn bỏ qua điều này.