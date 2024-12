Á quân Rap Việt 24k.Right phản hồi khi bị so sánh với HIEUTHUHAI

Rapper 24k.Right (tên thật là Vũ Ngọc Chương, SN 1997) từng vào top 8 King Of Rap và vụt sáng với ngôi vị Á quân Rap Việt mùa 3. Thành tựu trên tạo bàn đạp vững chắc cho anh phát triển sự nghiệp và có nhiều sản phẩm ấn tượng.

24k.Right là một trong 3 nghệ sĩ Việt Nam ký hợp đồng độc quyền với hãng ghi âm nổi tiếng Def Jam Recordings vào năm 2020. Đây là đơn vị quản lý nhiều nghệ sĩ hàng đầu thế giới như Rihanna, Jennifer Lopez, Ne-Yo...

24k.Right trở lại sau thời gian vấp phải tranh cãi về đời tư (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phản hồi về tranh cãi đời tư

Dù chưa phải là cái tên bùng nổ hay phủ sóng sau Rap Việt, 24k.Right khẳng định bản thân vẫn có sức ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng nhạc rap.

Rapper sinh năm 1997 chia sẻ: "Tôi tin trong năm vừa rồi, tôi là một trong những rapper Việt đi diễn ở nước ngoài nhiều nhất. Tôi cảm nhận công việc của mình đang vận hành theo chiều hướng tốt. Tôi có lượng khán giả trung thành, luôn theo dõi và ủng hộ âm nhạc của tôi. Khi ra đường, tôi rất vui vì vẫn có người nhận ra mình".

Về kinh tế, 24k.Right tiết lộ anh có cuộc sống đầy đủ hơn. Trước đây, anh làm nghề trong trạng thái "rất nghèo", thậm chí ngày đói ngày no. Hiện tại, anh không mang áp lực tiền bạc với âm nhạc. Nhờ tích cực chạy show, anh có đủ kinh phí điều trị ung thư cho mẹ.

Rapper sinh năm 1997 kể: "Sau Rap Việt, tôi nhận tin mẹ bị ung thư. Đây là khoảng thời gian thử thách, nhưng cũng là thời điểm tôi kiếm được nhiều tiền nhất trong cuộc đời mình. May mắn tôi có đủ điều kiện chữa bệnh cho mẹ. Hiện tại, mẹ đã khỏi bệnh. Nếu khoe mẽ cái gì đó về vật chất thì việc có tiền để chữa bệnh cho mẹ là điều khiến tôi tự hào nhất".

24k.Right đắt show diễn sau khi bước ra khỏi Rap Việt (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hồi tháng 8, 24k.Right đối mặt với sự chỉ trích nặng nề từ dư luận khi vướng vào lùm xùm đời tư. Nam rapper bị một tài khoản tố lăng nhăng, thiếu tôn trọng phụ nữ. Trước ồn ào bủa vây, anh giữ im lặng.

Phản hồi về ồn ào trên với phóng viên Dân trí, 24k.Right nói: "Tôi im lặng không có nghĩa là trốn tránh. Nhưng tôi nghĩ cách trả lời hay nhất của một nghệ sĩ là bằng âm nhạc của họ, chứ không phải bằng một status (dòng trạng thái) hay một lời phát ngôn trước truyền thông. Tôi là người hướng nội nên rất khó chia sẻ bằng lời. Do đó, tôi dùng rap để tâm sự, giải tỏa cảm xúc".

Không trực diện nhắc về ồn ào nhưng qua các sản phẩm âm nhạc 24k.Right ẩn ý những lời bàn tán về anh chỉ có 50% sự thật, còn lại là bịa đặt.

Song, nam rapper cũng thẳng thắn nhìn nhận: "Không có lửa thì sao có khói, nhưng có vài chuyện bản chất không song hành với hiện tượng. Điều tôi có thể nói chính là 24k.Right sẽ có một phiên bản mới, trưởng thành hơn".

24k.Right miêu tả khoảng thời gian đối diện sóng gió dư luận là mốc "chạm đáy" trong đời anh. Có những ngày, anh chỉ nằm ở nhà và cảm thấy mọi thứ xung quanh sụp đổ. Anh suy ngẫm rất nhiều về bản thân. Cuối cùng, 24k.Right học cách nhận lỗi, sửa sai và cố gắng hoàn thiện bản thân để bước ra ngoài.

24k.Right và Double2T - Quán quân Rap Việt mùa 3 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau thời gian im lặng, 24k.Right trở lại đường đua âm nhạc với MV Một nửa sự thật, sản phẩm mở màn cho album mới. Ca khúc này không đơn thuần là sản phẩm âm nhạc, mà còn là lời đáp trả của anh trước những ồn ào, chỉ trích mà anh phải đối mặt trong thời gian qua.

Qua ca khúc, 24k.Right đề cập đến việc "mạng xã hội là con dao hai lưỡi" - nơi dễ dàng tung hô nhưng cũng nhanh chóng hạ bệ ai đó.

Phản hồi về chuyện bị so sánh với HIEUTHUHAI

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, 24k.Right cho biết mỗi thí sinh bước ra từ Rap Việt đều có con đường riêng. Double2T, HURRYKNG hay Rhyder đều gặt hái được những thành công nhất định. Rapper sinh năm 1997 nói, rất khó để so sánh về độ thành công, nổi tiếng giữa mình và đồng nghiệp.

Cùng bước ra cuộc thi King of Rap (2020) và gặt hái được những thành công sau đó, 24k.Right thường bị đặt lên bàn cân so sánh với HIEUTHUHAI. Đối diện với điều này, 24k.Right thừa nhận anh từng bức bối, không vui khi để thua HIEUTHUHAI ở King of Rap.

Tuy nhiên, với anh đó chỉ là cảm xúc nông cạn của một cậu bé mới bước ra đời. Hiện tại, anh đối diện với chuyện so sánh trong nghề ở tâm thế bình thường, thoải mái.

24k.Right và HIEUTHUHAI từng là thí sinh "King of Rap" (Ảnh: Facebook nhân vật).

24k.Right nhận xét HIEUTHUHAI là người thông minh, không ngừng nỗ lực. Anh khẳng định những điều mà đàn em có được ở thời điểm hiện tại hoàn toàn xứng đáng.

24k.Right nói thêm: "Gần đây, tôi thấy trong cộng đồng nhạc rap xuất hiện những tranh cãi về trình độ của Hiếu, nhưng ở góc nhìn của một rapper, tôi đánh giá Hiếu là người có năng lực. Không chỉ viết rap, bạn còn có khả năng phối và sản xuất nhạc. Tôi chưa bao giờ hoài nghi về năng lực của Hiếu. Bạn ấy đang truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ.

Thái độ và cách sống cũng là điều tạo nên thành công của Hiếu. Bạn ấy rất lễ phép và thông minh, giống như cách mà mọi người hay khen là "EQ cao" (chỉ số cảm xúc cao). Thậm chí, chính tôi cũng được truyền cảm hứng từ Hiếu rất nhiều".

Trước câu hỏi về việc "nhạc rap đang dần giảm sức hút ở thị trường nhạc Việt", 24k.Right nói anh đã đồng hành với rap 10 năm nay, từ thời điểm trầm lắng đến thăng hoa của nhạc rap. Do đó, rapper sinh năm 1997 tin rằng, dù có chuyển đổi thế nào thì rap vẫn tồn tại và có lượng khán giả nhất định.

24k.Right đưa quan điểm: "Có thể sự xuất hiện của các gameshow đã giúp rap có một thời kỳ đỉnh cao, phủ sóng. Nhưng dù sức nóng của các chương trình có giảm thì rap vẫn sẽ tồn tại theo cách của nó như trước giờ. Khán giả vẫn sẽ luôn tìm được sự mới mẻ, thú vị ở dòng nhạc này".