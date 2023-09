Á khôi Đinh Ngọc Phượng tiết lộ lý do thân thiết với dàn cầu thủ Việt

Bên cạnh các tuyển thủ CLB bóng đá Công an Hà Nội được đông đảo công chúng quan tâm, trong bức ảnh được chia sẻ mới đây có một người đẹp cũng gây chú ý bởi vóc dáng và nhan sắc nổi bật. Đó là Á khôi Đinh Ngọc Phượng.

Cô khá thân thiết với các cầu thủ: Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng ... và xem họ như những người anh em. Cô bày tỏ: "Ngay từ đầu làm việc với các cầu thủ tôi cảm nhận được sự chân thành và những ý chí quyết tâm nỗ lực của các bạn ấy từ khi còn rất trẻ, ở độ tuổi 18-19. Nên tôi rất yêu mến và ngưỡng mộ".

Á khôi Đinh Ngọc Phượng thân thiết với Đoàn Văn Hậu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đinh Ngọc Phượng là người Hà Nội gốc, từng được xướng tên trong Top 10 của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021 và giành danh hiệu Người đẹp Thanh lịch.

Đam mê kinh doanh từ nhỏ, hiện tại cô đã có cho mình những thành công nhất định trong lĩnh vực kinh doanh. Thương hiệu thời trang do cô sáng lập luôn đồng hành cùng dàn cầu thủ CLB Bóng đá Công an Hà Nội. Đó cũng là một phần lý do cô có sự gắn bó thân thiết với các cầu thủ này.

Chia sẻ về triết lý sống của một phụ nữ hiện đại, cô cho rằng: "Hiện nay, phụ nữ không chỉ cần đẹp là đủ mà còn cần cả kiến thức, tự chủ và độc lập. Tôi đã may mắn đạt được một chút và luôn không ngừng cố gắng hoàn thiện hơn để có thể giúp được nhiều người hạnh phúc và thành công hơn".

Người đẹp chụp ảnh cùng các tuyển thủ CLB bóng đá Công an Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người đẹp sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cô sở hữu vẻ đẹp duyên dáng, ngọt ngào nhưng cũng đầy gợi cảm. Cô theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung, thanh lịch. Ngay từ khi còn đi học, cô sinh viên Đinh Ngọc Phượng có thành tích học tập đáng nể với điểm số luôn xếp trong Top đầu. Cô từng giành ngôi vị Á khôi Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội.

Đinh Ngọc Phượng sở hữu vẻ đẹp duyên dáng, ngọt ngào nhưng cũng đầy gợi cảm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ bí kíp giữ gìn sắc vóc sau khi đã trải qua 2 lần sinh con, Á khôi cho biết cô luôn dành thời gian tập thể thao mỗi ngày, giữ thói quen ăn uống healthy, thiền định và quan trọng hơn với một phụ nữ kinh doanh là biết giữ sự cân bằng trong cuộc sống.