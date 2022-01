Á hậu Thụy Vân "cầu cứu" NTK Đức Vincie giữa đêm

Năm qua được xem là một năm khá thành công của Á hậu Thụy Vân. Cô liên tiếp được nhà đài giao vai trò người dẫn chương trình của các show lớn. Đặc biệt, cô còn đảm nhận rất nhiều chương trình vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Với danh hiệu Á hậu Việt Nam, lại đảm nhận vai trò MC - BTV của VTV, chính vì thế Thụy Vân luôn xuất hiện chỉn chu.

Thụy Vân cho biết, để tránh sự lặp lại, cô luôn trau dồi thêm kiến thức, vốn hiểu biết ở nhiều lĩnh vực để trở thành một biên tập viên năng động. Đặc biệt, cô cũng chú trọng đến trang phục dẫn của mình (Ảnh: Vũ Toàn).

Thụy Vân cho rằng, người dẫn chương trình cũng giống như nghệ sĩ, bởi ngoài kỹ năng dẫn, đài từ tốt, sự hiểu biết về lĩnh vực dẫn thì cũng cần để ý đến ngoại hình.

Khán giả khi mở ti vi, ngoài việc muốn thưởng thức chương trình thì vai trò của người dẫn dắt rất quan trọng.

Vốn được dẫn nhiều chương trình chính thống và yêu tà áo dài, chính vì thế Thụy Vân đầu tư rất nhiều áo dài. Được biết, bộ sưu tập áo dài của cô đến giờ đã có hơn 100 bộ.

Ngoài làm BTV - MC, gần đây nhất cô đảm nhiệm vai trò sản xuất chương trình mới của VTV, thêm vào đó lịch dẫn thường xuyên khiến cô rất bận rộn.

BTV Thụy Vân và BTV Quốc Khánh dẫn một chương trình xuân (Ảnh: Vũ Toàn).

Vì thế, đến sát ngày quay chương trình Tết, cô mới lựa chọn áo dài để mặc. Vì thế, ngay trong đêm, Á hậu Thụy Vân đã liên hệ với NTK Đức Vincie để anh gửi đồ gấp từ TPHCM ra Hà Nội để người đẹp tuổi Dần kịp có đồ lên hình. Được biết, vì bận rộn quá tải công việc mà Á hậu đã sút 3 cân.

Chiếc áo dài đỏ Thụy Vân mặc nằm trong BST áo dài mới nhất của NTK Đức Vincie. BST mang tên Xuân Cát Tường.

NTK Đức Vincie chia sẻ: "Cát có nghĩa là tốt lành. Tường là điều may mắn, thuận an. Cát Tường có nghĩa là những điều tốt lành, sự viên mãn, hạnh phúc. Trong ngày đầu năm mới, sửa soạn tươm tất, diện một chiếc áo dài cũng chính là dành cho bản thân một câu chúc, một hy vọng về một sự khởi đầu may mắn".

Khoảnh khắc hài hước của Thụy Vân và Quốc Khánh (Ảnh: Vũ Toàn).

Sự dí dỏm và duyên dáng của hai BTV được yêu mến của VTV (Ảnh: Vũ Toàn).