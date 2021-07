Á hậu Huyền My phấn khích khi phỏng vấn cầu thủ Duy Mạnh

Dân trí Á hậu Huyền My kể cảm xúc phỏng vấn trung vệ Duy Mạnh khi được giao trọng trách đảm nhận vai trò MC tường thuật sự kiện bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Á hậu Huyền My kể, mới đây cô được giao trọng trách đảm nhận vai trò MC buổi tường thuật sự kiện bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong hậu trường, Huyền My chăm chú cùng ban tổ chức trao đổi công việc. Cô còn ngồi một góc, cặm cụi kiểm tra kỹ lưỡng kịch bản trước giờ lên sóng. Từng làm MC nhiều sự kiện, cô có kinh nghiệm và kỹ năng ăn nói lưu loát.

Á hậu Huyền My đã phỏng vấn trung vệ Duy Mạnh.

Huyền My cho biết, cô ấn tượng khi có dịp hội ngộ trung vệ Đỗ Duy Mạnh và thực hiện phỏng vấn anh. Anh vừa hoàn thành hai tuần cách ly tại TPHCM sau khi kết thúc chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 ở UAE. Trung vệ CLB Hà Nội cho biết, anh thường gọi điện facetime với vợ con, từ đó vơi bớt nỗi nhớ người thân và giúp thời gian cách ly trôi qua nhanh chóng hơn.

Ngoài ra, theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Trước kết quả này, Duy Mạnh phát biểu: "Các đội bóng đều có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ 3. Việc đội tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc sẽ là một trận đấu đặc biệt hấp dẫn. Toàn đội nỗ lực tập luyện để có được thành tích tốt nhất".

Huyền My phấn khích với chia sẻ của Duy Mạnh.

Trung vệ Duy Mạnh cũng nhớ lại về hình ảnh cắm cờ Tổ quốc tại Thường Châu (Trung Quốc) tại U23 châu Á 2018.

Á hậu Huyền My tiết lộ, cả gia đình cô đều yêu thích môn thể thao vua. Là một fan trung thành của bóng đá Việt Nam, Huyền My rất háo hức chờ tới ngày các cầu thủ ra sân. Cô hi vọng đội tuyển sẽ mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Huyền My trân quý công việc mùa dịch.

Hiện dịch Covid-19 đang tái bùng phát khắp cả nước. Huyền My chia sẻ thêm, công việc của nhiều nghệ sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì Covid-19. Do đó, được làm việc trong giai đoạn khó khăn này, cô bày tỏ sự trân quý cơ hội.

Nhiều tháng qua, Huyền My dành thời gian quây quần bên gia đình. Mỗi tối, cô hay xem phim cùng bố mẹ, chia sẻ những chuyện vui, buồn. Để giữ năng lượng tích cực, Huyền My dành hầu hết thời gian đọc sách, nấu ăn và dọn dẹp, tập thể thao. Người đẹp còn thích trang hoàng nhà cửa, cắm hoa để không gian sống thêm sinh động, thanh lịch.

Á hậu Huyền My khoe nhan sắc thăng hạng tuổi 26.

Huyền My nói thêm cô cũng thay đổi thói quen tiêu tiền trong mùa dịch Covid-19. Người đẹp hạn chế mua sắm online, chỉ mua những đồ cần thiết. Nếu mua món nào đắt tiền, Á hậu phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, tránh lãnh phí. "Đó là cách tôi biết tiết kiệm nhiều hơn cho tương lai của mình", cô cho hay.

Ở tuổi 26, người đẹp ngày càng thăng hạng nhan sắc, là một trong những mỹ nhân được săn đón hàng đầu sau 7 năm đăng quang Á hậu Việt Nam.

Phương Nhung

Ảnh: Thành Đạt