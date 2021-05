Á hậu Hàn Quốc bị phạt vì uống rượu, lái xe gây tai nạn

Dân trí Á hậu Hàn Quốc - Park Shi Yeon đã bị phạt 12 triệu won vì gây tai nạn giao thông trong tình trạng say rượu. Đây là lần thứ hai cô bị phạt vì vi phạm luật an toàn giao thông.

Theo Sports Donga, ngày 25/5, nữ diễn viên kiêm Á hậu Hàn Quốc - Park Shi Yeon đã bị tòa án quận phía Đông Seoul tuyên án phạt 12 triệu won vì vi phạm luật giao thông. "Bị cáo đã lái xe trong tình trạng uống rượu bia lần thứ hai. Đây là tội lỗi rất nặng", thẩm phán Park Chang Hee cho biết.

Vụ tai nạn xảy ra hồi tháng 1 vừa rồi khi nữ diễn lái xe va chạm với một chiếc xe ô tô khác đang chờ ở điểm dừng tại Seoul, Hàn Quốc. Vụ tai nạn khiến tài xế và 2 hành khách ngồi trên xe bị thương, phải mất 2 tuần mới bình phục.

Park Shi Yeon vừa nhận án phạt 12 triệu won vì lái xe gây tai nạn giao thông hồi tháng 1/2021.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, cảnh sát đo được nồng độ cồn trong máu của Park Shi Yeon là 0,097%. Nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép, khiến cô bị tước bằng lái xe. Công ty quản lý giải thích Park Si Yeon đã uống rượu vào đêm hôm trước và gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau vụ việc.

Người đẹp Park Shi Yeon từng bị phạt 2,5 triệu won vào năm 2006 vì gây tai nạn giao thông.

Park Shi Yeon, sinh năm 1979, bắt đầu nhận được chú ý sau khi giành giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. Cô bước chân vào sự nghiệp phim ảnh, tham gia loạt phim truyền hình như The Coffee House, My Girl, The Innocent Man, The Greatest Marriage...

Park Shi Yeon xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2000 và trở thành diễn viên.

Park Shi Yeon từng có thời gian phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc và cũng được mến mộ. Á hậu Hàn Quốc được đánh giá là nghệ sĩ có tài và sắc. Sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo và xinh đẹp, Park Shi Yeon từng dính tin đồn dao kéo thẩm mỹ khi cộng đồng mạng liên tục phát hiện ra những bức ảnh thời chưa nổi tiếng của người đẹp khác xa hình ảnh hiện tại.

Bên cạnh sự nghiệp đình đám, cựu Á hậu Hàn Quốc cũng dính khá nhiều bê bối đời tư. Năm 2013, Park Shi Yeon bị điều tra vì sử dụng chất cấm propofol và chịu mức phạt 8 tháng tù giam, 2 năm quản thúc. Vụ việc khiến sự nghiệp, danh tiếng của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sự việc này cũng ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của Park Shi Yeon. Cô làm đám cưới với một doanh nhân giàu có vào năm 2011. Sau khi lập gia đình, người đẹp từng có ý định giải nghệ để tập trung chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, vụ scandal sử dụng chất cấm năm 2013 đã khiến cuộc sống hôn nhân của cô lung lay.

Năm 2013, Park Shi Yeon bị điều tra vì sử dụng chất cấm propofol và chịu mức phạt 8 tháng tù giam, 2 năm quản thúc.

Năm 2016, Park Shi Yeon và chồng ly hôn sau 5 năm chung sống và đúng 6 tháng sau khi cô sinh con gái thứ hai. Người quản lý của Park Shi Yeon giải thích, mối quan hệ giữa chồng và người đẹp đã có nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết.

Sau khi ly hôn, Park Shi Yeon cố gắng quay lại làm việc trong làng giải trí để có tiền nuôi hai con gái. Song, scandal ngồi tù vì dùng chất cấm khiến một bộ phận khán giả không chào đón người đẹp, các đạo diễn từ chối làm việc với cô. Cô chỉ có cơ hội tham gia một vài show truyền hình.

Mãi tới năm 2020, cô trở lại đóng phim sau một thời gian dài "ở ẩn". Nữ diễn viên đảm nhiệm một vai phụ trong bộ phim When My Love Blooms (Khi tình yêu nở rộ) ra mắt khán giả vào tháng 6/2020. Người đẹp từng chia sẻ trên truyền hình rằng, việc làm mẹ đơn thân của hai cô con gái thực sự không dễ dàng.

