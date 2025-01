50.000 khán giả tham gia nhạc hội chào 2025 của VietinBank tại Hà Nội

Đại nhạc hội chào đón năm mới 2025 "Trust the moment" nhận được sự chú ý bởi sự xuất hiện của sân khấu công phu cùng khối LED khổng lồ.

Theo Ban tổ chức, đây là sân khấu có quy mô hàng đầu từ trước đến nay được thực hiện tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8, Hà Nội. Sân khấu lần này mang đến cho khán giả trải nghiệm mới lạ khi một phần của sân khấu được treo lơ lửng giữa không trung tạo nên không gian đa chiều, tạo nên tầm cỡ của một sự kiện âm nhạc quốc tế. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên và phấn khích ngay khi tận mắt chứng kiến sân khấu.

Không khí tại thủ đô Hà Nội vài tiếng đồng hồ trước thời điểm diễn ra chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2025 "Trust the moment" trở nên sôi động. Hàng nghìn khán giả tranh thủ xếp hàng tại khu vực diễn ra sự kiện để sở hữu chỗ đứng đẹp nhất trong thời khắc khép lại năm cũ 2024 và chào đón năm mới 2025.

Sân khấu tầm cỡ tại đại nhạc hội countdown (đếm ngược) chào đón năm mới 2025 Trust the Moment (Ảnh: BTC).

Với sự đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại mang tầm cỡ quốc tế và quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu, chương trình mang đến không gian âm nhạc đặc sắc, trải nghiệm độc đáo, kết nối những cảm xúc thăng hoa để khán giả có mặt đón chào một năm mới 2025 sống động và rực rỡ thông qua 3 chương chính: Trust yourself (Tin vào chính mình), Trust the connection (Tin vào kết nối), Trust the future (Tin vào tương lai)

Dàn nghệ sĩ cùng hàng chục nghìn khán giả tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ

Ban nhạc The FLOB mang đến màn trình diễn tràn đầy năng lượng, khuấy động không khí của đại nhạc hội. Với phong cách biểu diễn cuốn hút, The FLOB khiến hàng nghìn khán giả nhún nhảy theo giai điệu: Vegas, Nhất bái thiên địa, Em ơi.

Vũ Cát Tường có phần màn trình diễn thăng hoa trên sân khấu "Trust the moment", chinh phục khán giả bằng ca khúc Cô gái ngày hôm qua, Người bình thường, Mashup Vết mưa - Yêu xa - Mơ - Em ơi, Từng là. Điểm nhấn của các màn trình diễn còn nằm ở sự dàn dựng công phu, từ ánh sáng, âm thanh đến hiệu ứng sân khấu tạo nên trải nghiệm nghệ thuật sống động.

Không khí trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của ca sĩ Song Luân với loạt ca khúc: Anh thích em như vậy, Lâu không gặp, Sao hạng A và quán quân Rap Việt - Hustlang Robber với các tiết mục: Qua từng khung hình, Ba ơi, 1 tình yêu. Với khả năng làm chủ sân khấu và năng lượng tích cực, hai phần trình diễn của Song Luân và Hustlang Robber để lại những dấu ấn khó quên cho mỗi khán giả tham dự.

Ca khúc Ngày đẹp trời để nói chia tay cùng loạt bản hit (được yêu thích) khác: Bắt cóc con tim, mashup (liên khúc) Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao - Mình là gì của nhau - Yêu em dại khờ đã được Lou Hoàng thể hiện đầy cảm xúc trên chính sân khấu của "Trust the Moment".

Ca sĩ Bảo Thy gây ấn tượng với phong cách mới lạ mang đến giai điệu ngọt ngào: Baby đừng quay gót, mashup Ngôi nhà hoa hồng - Công chúa bong bóng - Sorry remix, Là con gái phải xinh kết hợp cùng giọng hát trong trẻo, đã chinh phục trái tim khán giả.

Ca sĩ Bảo Thy trình diễn tại sự kiện với loạt ca khúc đình đám (Ảnh: BTC).

Rhymastic đem đến sự kiện những giai điệu mạnh mẽ, mang đậm phong cách riêng, khiến nhiều khán giả tỏ ra phấn khích với từng tiết mục anh mang tới: Lặng, Giàu sang, Yêu 5.

Rhymastic biểu diễn hết mình tại Trust the Moment (Ảnh: BTC).

Nguyễn Trần Trung Quân để lại ấn tượng với màn trình diễn mashup 3 bài Dòng máu lạc hồng - Một vòng Việt Nam - Unstoppable khơi dậy niềm xúc động tự hào cho khán giả, cùng liên khúc Trong trí nhớ của anh - Tự tâm với bản phối mới, Chân ái…

Trước khi bước vào khoảnh khắc được mong chờ nhất đại nhạc hội, hơn 50.000 khán giả đồng thanh hô vang khẩu hiệu "Tôi tin bạn tin Vietin", đây như một lời khẳng định cho sức mạnh của sự gắn kết, của niềm tin mà "Trust the moment" đã mang đến.

Sự xuất hiện của DJ Vicetone với những bản nhạc đã tạo nên không khí bùng nổ để khép lại năm cũ 2024 đáng nhớ, mở lối cho những giây phút thăng hoa chào đón năm mới 2025.

DJ Vicetone đem đến cho khán giả những bản nhạc sôi động (Ảnh: BTC).

Thời khắc đếm ngược đầy cảm xúc

Khi kim đồng hồ điện tử chuẩn bị chạm ngưỡng 0h, hàng chục nghìn khán giả đã cùng nhau hướng mắt về phía sân khấu, sát gần nhau hơn, hô vang đếm ngược những giây phút cuối cùng của năm cũ và chào đón khoảnh khắc đầu tiên của năm mới 2025. Cùng lúc đó, màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Thủ đô chào đón khoảnh khắc giao thừa.

Rực rỡ màn pháo hoa chào đón năm mới 2025 (Ảnh: BTC).

Đại nhạc hội chào đón năm mới 2025 "Trust the moment" do VietinBank kết hợp cùng nhà sản xuất Zeit Media đã để lại những khoảnh khắc đáng nhớ, nơi niềm tin và sự kết nối được lan tỏa mạnh mẽ, nơi tất cả trái tim hòa chung một nhịp đập để hướng đến năm mới tràn đầy hy vọng, sẵn sàng chinh phục những cơ hội và thử thách mới.