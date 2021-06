5 ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn bất ngờ bị công kích vì một bức ảnh

Bức ảnh 5 minh tinh xứ Hàn gồm Han Ye Seul, Han Ga In, Go So Young, Cha Ye Ryun và Choi Ji Woo do kênh Youtube Viện Garo Sero tung lên mạng ngày 8/6 đã trở thành đề tài "hot" trên mạng xã hội.