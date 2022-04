5 DJ hàng đầu thế giới sẽ trình diễn tại Lễ hội EDM Pinbus Ravolution Music Festival 2022

Ở nhà mãi rồi, tiệc tùng lễ hội thôi!

Sau thời gian "cột chân" không thể nhúc nhích thì giờ đây, việc tận hưởng và trải nghiệm một vùng đất hoàn toàn mới chính là phần tự thưởng xứng đáng cho tất cả chúng ta. Đặc biệt là dân mê "quẩy" khắp mọi miền đất nước lại càng phải tham gia Pinbus Present Ravolution Music Festival | Embrace Chapter 2022.

Quang cảnh buổi họp báo công bố sự kiện.

Chia sẻ năng lượng - Khơi nguồn cuộc vui cùng Pinbus

Sau 2 năm gián đoạn, cột mốc lễ hội thứ 7 của Ravolution Music Festival 2022 sẽ là phiên bản đặc biệt ý nghĩa khi có sự tham gia của người bạn đồng hành Pinbus - thương hiệu Pin sạc Công nghệ hàng đầu Việt Nam. Nguồn năng lượng tích cực từ Pinbus cộng hưởng nguồn năng lượng tinh thần Ravolution sẽ hòa làm một, đẩy mọi xúc cảm của giới trẻ lên cao trào trong lần trở lại vào ngày 15/5 này.

Thế nào là phát súng khai màn cho sự trở lại của lễ hội âm EDM châu Á?

"Thời vàng son" của Ravolution Music Festival đã thật sự trở lại khi đại tiệc âm nhạc lần này hội tụ đủ 5 tên tuổi DJ "đỉnh chóp", mang đến những trải nghiệm bất tận. Đầu tiên phải kể đến "bậc thầy" Bigroom House - Bassjackers với những cú drop "xỉu dọc xỉu ngang" trong "Derp", "Bring That Beat", "Crackin" hay "Psycho".

Nghệ sĩ Quốc tế Bassjackers.

Điểm xuyết vào hành trình Ravolution chính là âm hưởng trầm bổng khiến bao người thổn thức của Jeffrey Sutorius - ông thần nhạc Trance "nổi đình nổi đám" trên mọi mặt trận như Transmission, Tomorrowland, Ultra Music Festival với vô vàn bản hits như "Till The Sky Falls Down", "Better Half Of Me", "Waiting", …

Nghệ sĩ Quốc tế Jeffrey Sutorius.

Gương mặt "gây sốc" đỉnh điểm vào ngày 15/5 tới đây không ai khác chính là Frontliner - tượng đài Hardstyle đã trường tồn qua bao năm tháng trong lòng "những kẻ yêu âm nhạc nổi loạn" trên toàn cầu. Ravers Việt Nam sẽ có dịp "chết mê chết mệt" với những tiếng bass huyền thoại và những cú kick hủy diệt trong "Halos", "No Guts No Glory" hay "Symbols", …

Nghệ sĩ Quốc tế Frontliner.

Tiếp nối thế giới âm nhạc đa sắc màu của đàn anh sẽ là Jullian Jordan - chiến binh đầy "máu lửa" của hãng thu âm nhà Martin Garrix cùng nhân tố 22 Bullets - chàng DJ "không phải dạng vừa" đến từ Thái Lan và đang dần chiếm được trái tim của raver yêu nhạc trên toàn thế giới.

Nghệ sĩ Quốc tế Julian Jordan.

Nghệ sĩ Quốc tế 22Bullets.

Nhạc hay thôi chưa đủ, phải mãn nhãn nữa!

Không phải tự nhiên mà Ravolution Music Festival có thể chiếm một vị trí nhất định trong lòng giới trẻ Việt, tất cả luôn được thể hiện rõ nét qua sự đầu tư chỉn chu của đội ngũ ban tổ chức trong từng khâu sân khấu, âm thanh, ánh sáng. Từng đợt khói CO2 cao ngút trời, từng màn pháo bông hoành tráng, từng tia chiếu laser lung linh huyền ảo không chỉ nâng tầm yếu tố nghe - nhìn của khán giả, mà còn là truyền thống luôn đi đầu về chất lượng của chương trình.

Truy cập https://www.facebook.com/RavolutionFestival/ để nhận những thông tin mới nhất về hành trình Pinbus Present Ravolution Music Festival | Embrace Chapter 2022 nhé!