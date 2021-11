48 tuổi, Lý Băng Băng vẫn độc thân, thừa nhận sức khỏe sa sút

Dân trí Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc - Lý Băng Băng bất ngờ thừa nhận, sức khỏe ngày càng giảm sút, cô thường xuyên mất ngủ và mất năng lượng với mọi việc.

Mới đây, Lý Băng Băng đã viết trên trang cá nhân: "Điều đáng sợ nhất là mất ngủ" bên cạnh những chia sẻ về dự án mới Miracles Beside You and Me. Lý Băng Băng nói thêm rằng, cô thường xuyên đến bệnh viện thăm khám vì cảm thấy trong người không khỏe.

"Mấy năm nay, sức khỏe của tôi rất kém. Tôi đi khám bệnh thì bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn. Bệnh tật của tôi không thể tìm ra nguyên nhân. Tôi rất dễ mệt mỏi, mắt đau, yếu ớt, mỏng manh, nhạy cảm, sợ lạnh và gió, và điều đáng sợ nhất là không ngủ được", Lý Băng Băng tâm sự.

Lý Băng Băng thừa nhận cô gặp vấn đề sức khỏe ở tuổi 48.

Để cải thiện giấc ngủ, Lý Băng Băng đã thử nhiều cách khác nhau như nghe đọc sách, nghe nhạc, tập thể dục, học tiếng Anh nhưng tình hình không có nhiều cải thiện. Lý Băng Băng còn mắc một bệnh lạ là chứng sợ lạnh.

Nhiều người hâm mộ đã gửi lời động viên Lý Băng Băng, khuyên cô dành thời gian nghỉ ngơi, giữ cho tinh thần luôn thư thái và quan tâm chăm sóc sức khỏe. Cư dân mạng cũng kêu gọi nữ diễn viên nổi tiếng đừng tự tạo áp lực cho bản thân.

Đây không phải là lần đầu nữ diễn viên gặp vấn đề về sức khỏe. Năm 2015, cô từng bị sốt cao liên tục 21 ngày trong lúc đang quay phim ở nước ngoài và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Kể từ đó, sức khỏe của Lý Băng Băng ngày càng tụt dốc. Cô dễ bị mệt mỏi. Những năm gần đây, nữ diễn viên 48 tuổi không còn tham gia đóng phim thường xuyên mà lui về làm công tác sản xuất điện ảnh, quản lý nghệ sĩ.

Bộ phim gần nhất mà cô góp mặt là The Meg (Cá mập siêu bạo chúa) quay phim chủ yếu dưới biển, khiến cơ thể cô một lần nữa bị ảnh hưởng.

Lý Băng Băng tham gia dự án "Mystery Nest" do Trung Quốc và Australia phối hợp sản xuất.

Sau Cá mập siêu bạo chúa, Lý Băng Băng chủ động giảm lịch làm việc, dành thời gian nghỉ ngơi. Dù không còn hoạt động liên tục như trước, Lý Băng Băng vẫn là minh tinh hàng đầu làng phim ảnh Hoa ngữ và góp mặt trong nhiều tác phẩm của Hollywood.

Trên trang cá nhân, Lý Băng Băng còn có dòng tâm sự khá chân thành: "Tôi hầu như không khóc trong cuộc đời. Sau khi khóc được, tôi cảm thấy rằng khóc cũng là một cách giải phóng những năng lượng độc hại".

Nữ diễn viên 48 tuổi quay lại cuộc sống độc thân sau khi chia tay với bạn trai kém 16 tuổi Hứa Văn Nam vào đầu năm 2021. Lý Băng Băng chọn gia đình và bố mẹ là điểm tựa của mình lúc này.

Cô tâm sự về mối quan hệ với cha mẹ: "Mối quan hệ giữa tôi với cha luôn rất căng thẳng trong những năm qua. Không có lý do nào khác, chỉ vì tôi quá yêu ông, luôn lo lắng về ông quá nhiều.

Khi bố mẹ không làm theo ý muốn của tôi, tôi có thể giận ông và dần dần tôi không còn nói chuyện với ông thường xuyên. Nhưng những lúc đó, tôi lại rất nhớ ông và hỏi tại sao mình lại chọn cách làm tổn thương nhau khi trái tim đang hướng về nhau".

Dự án "The Meg" là tác phẩm Hollywood gần nhất mà Lý Băng Băng góp mặt.

Nữ diễn viên nổi tiếng kể rằng, gần đây, cô đã rơi nước mắt khi nhận được tin nhắn của bố, dặn cô ngủ ngon và đừng làm việc quá sức. Khi đó, nữ diễn viên U50 hiểu rằng, cha mẹ là người yêu thương và luôn quan tâm tới mình nhất.

Lý Băng Băng, sinh năm 1973, là một trong các đại hoa đán Trung Quốc. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1994 và cho đến nay đã gặt hái được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực phim truyền hình cũng như điện ảnh với nhiều bộ phim nổi tiếng như Vua Kung Fu, Thời niên thiếu Bao Thanh Thiên, Thiên hạ vô tặc, Vân thủy dao, Phong thanh và Địch Nhân Kiệt thông thiên đế quốc…

Mỹ nhân U50 từng giải thích rằng, cô sinh ra trong một gia đình không khá giả nên ngay từ nhỏ đã đặt mục tiêu cho mình phải nỗ lực, chăm chỉ làm việc và trở thành ngôi sao để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

Trong nhiều năm, Lý Băng Băng đã gác chuyện tình cảm sang một bên để tập trung gây dựng sự nghiệp. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô trở thành một trong những ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng nhất thế giới.

