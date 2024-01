36.000 người mong người mẫu làm chết 7 vật nuôi không nuôi thú cưng nữa

Mới đây, người mẫu Katie Price chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh chú mèo Sphynx - vật nuôi mới của cô. Động thái này được Price thực hiện sau khi 7 thú cưng do cô nuôi trong nhà lần lượt bị chết vì những lý do khác nhau. Trước đó, hơn 36.000 người đã ký vào một lá thư ngỏ gửi tới nhà chức trách tại Anh, đề nghị nhà chức trách ra lệnh cấm người mẫu 45 tuổi nuôi thú cưng.

Price từng chia sẻ về cái chết của 7 vật nuôi do cô chăm sóc, gồm 5 chú chó, 1 chú ngựa và 1 chú tắc kè hoa. Điều này đã khiến công chúng Anh rất lo ngại cho những vật nuôi được Price đưa về nhà chăm sóc. Hiện tại, Price có 7 chú chó. Chú mèo không lông mà Price vừa mua thêm nâng tổng số thú cưng cô đang nuôi trong nhà lên 8 vật nuôi.

Mới đây, người mẫu Katie Price chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh chú mèo Sphynx - vật nuôi mới của cô (Ảnh: Daily Mail).

Trong năm 2022 và 2023, hai chú chó của Price chết vì chạy rông ra đường rồi bị xe hơi đâm phải. Năm 2020, một chú chó của Price bị chết vì gặp tai nạn với chiếc ghế massage, một chú chó bị xe hơi đâm phải. Năm 2018, một chú chó khác của Price bị chết vì gặp tai nạn khi chạy rông ra đường, một chú tắc kè hoa chết không rõ nguyên nhân.

Năm 2017, một chú ngựa của Price bị chết sau khi sổng chuồng, chạy ra đường rồi gặp tai nạn. Việc vật nuôi của Price liên tục bị chết khiến một số tổ chức bảo vệ vật nuôi tại Anh lên tiếng chỉ trích người mẫu này, vì cho rằng cô quá bất cẩn, thiếu trách nhiệm. Họ cho rằng chính Price là người có lỗi trong việc liên tiếp để vật nuôi thiệt mạng vì bị sổng ra đường.

Người đại diện của một số tổ chức còn lên tiếng cho rằng nhà chức trách cần có sự can thiệp, để xem xét mức độ trách nhiệm của Price trong việc liên tục khiến vật nuôi do mình chăm sóc bị chết vì những lý do xuất phát từ sự bất cẩn. Các tổ chức này cho rằng trong trường hợp cần thiết, tòa nên ra lệnh cấm Price nuôi thú cưng.

Năm 2017, một chú ngựa của Price bị chết sau khi sổng chuồng, chạy ra đường rồi gặp tai nạn (Ảnh: Daily Mail).

Các tổ chức bảo vệ vật nuôi tại Anh cũng cho rằng câu chuyện của người mẫu Katie Price là câu chuyện điển hình của việc một cá nhân hoặc một gia đình không ngừng gia tăng số lượng vật nuôi, nhưng lại không xem xét kỹ khả năng chăm sóc vật nuôi của bản thân mình cũng như của gia đình mình. Nhiều người còn biến thú cưng trở thành món quà bất ngờ để trao tặng nhau trong các dịp đặc biệt.

Thực tế, thú cưng nên được nuôi dưỡng bằng tinh thần trách nhiệm. Mỗi cá nhân và gia đình nên bắt đầu việc nuôi thú cưng bằng tinh thần trách nhiệm, bằng sự cân nhắc và chuẩn bị kỹ càng. Vì vậy, việc trao tặng thú cưng như món quà bất ngờ thực tế không phải là việc nên làm.