34 tuổi, Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc vào vai... nữ sinh trung học

Dân trí Nữ diễn viên 8x khiến khán giả bất ngờ khi khoác lên mình bộ đồng phục nữ sinh trung học dù hiện đã là mẹ một con và bước vào tuổi 34.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã nhận lời tham gia một MV You Are Worth Better (Xứng đáng với điều tốt hơn) của ca sĩ Trương Kiệt. Trong clip, cô vào vai một nữ sinh với bộ đồ phục, váy chữ A xếp ly, mặt trang điểm nhẹ nhàng và tóc xõa giản dị.

Triệu Lệ Dĩnh hóa "nữ thần thanh xuân" trong MV You Are Worth Better (Xứng đáng với điều tốt hơn) của ca sĩ Trương Kiệt.

Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc khi hóa thân nữ sinh trung học

Người đẹp sinh năm 1987 khiến khán giả bất ngờ bởi màn "hóa thân" ấn tượng này. So với những bạn diễn kém tuổi trong clip, Triệu Lệ Dĩnh trông như một nữ sinh trung học mới lớn với gương mặt trong trẻo, dáng vóc nhỏ nhắn.

Cư dân mạng đã dành lời khen cho nữ diễn viên 34 tuổi trong màn "hack tuổi" rất thành công. Để có dáng vóc nhỏ nhắn và gương mặt trẻ trung, Triệu Lệ Dĩnh rất chăm tập luyện và ăn kiêng khoa học.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện nay. Sự xuất hiện của cô là bảo chứng cho thành công của các sản phẩm âm nhạc và điện ảnh.

Nữ diễn viên 34 tuổi xuất sắc khi vào vai một nữ sinh trung học.

Triệu Lệ Dĩnh nhận nhiều lời khen bởi vẻ ngoài trẻ trung, trong trẻo.

Nữ diễn viên hiện là một trong những ngôi sao nổi tiếng và có giá trị thương mại lớn tại Trung Quốc.

Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh gồm Tân Hoàn Châu Cách Cách, Sam Sam đến đây ăn nào, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Minh Lan truyện. Đến thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành sao hạng A có sức ảnh hưởng và giá trị thương hiệu cao bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Triệu Lệ Dĩnh cũng là cái tên gây "ồn ào" trên mặt báo nhờ vụ ly hôn với Phùng Thiệu Phong sau 3 năm chung sống. Chuyện tình đổ vỡ của hai người đã tốn không ít giấy mực của giới truyền thông như tin đồn ngoại tình, vô trách nhiệm với gia đình...

Cặp đôi có một cậu con trai chung và hiện bé được bố mẹ của Phùng Thiệu Phong chăm sóc. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh vẫn tranh thủ thời gian rảnh về thăm con trai. Phùng Thiệu Phong cũng tạo điều kiện cho con trai được gần mẹ ruột và cư xử rất văn minh.

Tháng 8/2021, Triệu Lệ Dĩnh về Thượng Hải để ghi hình quảng cáo và tranh thủ về thăm con trai.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh có một chuyến công tác tại Thượng Hải để ghi hình quảng cáo. Sau đó, nữ diễn viên đã tranh thủ trở về tư gia của Phùng Thiệu Phong ở Thượng Hải để thăm con trai. Triệu Lệ Dĩnh đã trở về nhà vào ngày hôm sau khi lịch quay quảng cáo kết thúc.

Trước các tin đồn về đời tư, Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ thái độ im lặng. Cô đang tập trung cho sự nghiệp và cậu con trai 2 tuổi.

Sắp tới, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng 2 phim sắp lên sóng là Hạnh Phúc đến Vạn gia và Ai là sát thủ. Trong đó, Hạnh Phúc đến Vạn gia được khán giả hy vọng sẽ là màn lột xác, lấy lại vị thế của cô sau màn thất bại ở Hữu phỉ (năm 2020).

Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh miệt mài làm việc và chứng tỏ năng lực của bản thân.

Triệu Lệ Dĩnh tương tác ngọt ngào với fan

Mi Vân

Theo Ifeng