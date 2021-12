200 giờ tạo nên chiếc váy đặc biệt của Hoa hậu Tiểu Vy

Dân trí Giữa không gian cổ điển đầy duy mĩ, Tiểu Vy mở màn show diễn với một thiết kế đặc biệt, kỹ thuật phức tạp và cầu kì.

Thời trang trên nền nhạc Jazz

Tối 18/12, NTK Công Trí tổ chức show diễn giới thiệu BST Xuân - Hè 2022 với 60 mẫu thiết kế, được chia làm 3 phần trong không gian đầy hoài niệm. Mỗi phần mang một màu sắc khác biệt, tạo nên bức tranh thời trang đa dạng.

Không gian 141 năm tuổi nơi tập trung giới tinh hoa của TPHCM được cải tạo lại chính xác thời kỳ vàng son. "Những ánh đèn vàng hơi yếu điện. Tiết tấu chậm rãi, các người mẫu đi ra sân khấu cầm biển đánh số trên nền giọng đọc đúng kiểu thời trang xưa trên nền nhạc Jazz..." - đạo diễn Việt Tú chia sẻ.

Những khoảnh khắc vô cùng thu hút.

Công Trí "chọn mặt gửi vàng" đạo diễn Việt Tú cho buổi diễn lần này. Được biết, cả hai gặp nhau lần đầu tiên là tại Đẹp Fashion Show 2005.

Đã 16 năm kể từ lần gặp đầu tiên, cả hai có một tình bạn đẹp và khăng khít không chỉ trong cuộc sống, mà còn trong lĩnh vực nghệ thuật.

NTK Công Trí chia sẻ cùng đạo diễn Việt Tú, MC Tùng Leo và MC Trác Thúy Miêu.

Khách mời giới hạn số lượng và cùng diện trang phục gam màu trắng đen. Bàn tiệc được bày trí thanh tú với tông màu trắng chủ đạo, từng bảng tên của khách mời được thiết kế hình chiếc nơ. Các vị khách mời được ngồi ở bàn tiệc theo từng nhóm.

Đạo diễn Việt Tú lịch lãm trong bộ suit đen, phát biểu trong chương trình.

Công Trí và đạo diễn Việt Tú đẩy đến tận cùng trong nghệ thuật trình diễn - người mẫu phô diễn các sáng tạo lụa là theo phong cách catwalk của ngày xưa trên bục tròn đỏ giữa trung tâm khán phòng.

Minh Tú catwalk trên bục tròn đỏ giữa trung tâm khán phòng.

Trước khi bước vào bên trong khán phòng, tại không gian ngoài trời, NTK còn mời một DJ người Nhật đến để chơi nhạc. Những chiếc đĩa than được sử dụng để chơi nhạc, nhằm đảm bảo hiệu ứng âm thanh như những năm xưa cũ.

Dàn người đẹp hội tụ trong buổi trình diễn

Ý tưởng của NTK trong mùa mốt năm nay là vẻ đẹp đa diện của người phụ nữ tại những giây phút tỏa sáng trong cuộc sống. Không chỉ người nổi tiếng, mỗi phụ nữ trong cuộc sống đều có một thảm đỏ riêng.

Thảm đỏ nên là một ý niệm được dành cho tất cả mọi người - tri ân những thành quả và khoảnh khắc tự hào của họ trong cuộc sống vốn nhiều cung bậc cảm xúc.

"Giấc mơ thảm đỏ" được chia làm 3 phần: mỗi phần gồm 20 mẫu thiết kế đều có những tên tuổi trong làng thời trang mở màn và kết màn xen kẽ những người mẫu đình đám như: Trang Phạm, Kim Nhung, Hằng Nguyễn, Đào Thị Hà, Phạm Anh Thư, Lê Thu Trang, Lê Hoàng Phương, Cao Anh Thư, Linh Chi, Ngọc Thúy, Kim Phương,…

Màn một do Hoa hậu Trần Tiểu Vy mở màn và kết màn là Minh Tú. Màn 2 do người mẫu Tuyết Lan đảm nhận và Hoàng Thùy kết màn. Màn 3 do Lệ Hằng và H'Hen Niê chia nhau mở màn và kết show.

Chân dung 6 gương mặt rạng rỡ sải bước trong show diễn.

Chiếc đầm tốn nhiều thời gian hoàn thành nhất

Giữa không gian cổ điển đầy duy mĩ, Tiểu Vy mở màn show diễn với một thiết kế đặc biệt, kỹ thuật phức tạp và cầu kì. Trên nền chất liệu ren sequin xếp li, NTK đã sử dụng kĩ thuật patchwork xếp nhiều lớp vải tạo nên bề mặt chất liệu mới, kết hợp kĩ thuật đính đá và thiết kế rập đa chiều để dựng phom.

Bên cạnh sự đính kết cầu kì thì chiếc nơ trắng to bản chất liệu satin xếp li cũng là một điểm nhấn gây ấn tượng thị giác. Được biết, các nghệ nhân đã dành ra 200 giờ đồng hồ để đính kết công phu và xếp lớp để tạo nên thiết kế đặc biệt này.

Tiểu Vy mở màn show diễn với một thiết kế đặc biệt.

Thảm đỏ cuối năm hội tụ dàn ngôi sao tên tuổi

Hoạt động thảm đỏ có sự xuất hiện của loạt ngôi sao nổi tiếng trong ngành nghệ thuật Việt Nam như Thanh Hằng, Giáng My, Hà Kiều Anh, H'Hen Niê, Tiểu Vy, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Mâu Thủy, Hoàng Thùy, Hiền Hồ, Thu Hoài, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Khánh Vân, Minh Tú, Hồ Thu Anh, Kelbin Lei, Hoàng Ku…

Người mẫu - diễn viên Thanh Hằng xuất hiện rạng rỡ.

Vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng tại sự kiện của NTK Công Trí.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Thầy trò Hà Anh - Tuyết Lan đọ sắc.

