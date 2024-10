200 đại biểu tham gia chương trình "Thanh niên với sắc màu văn hóa ASEAN"

Sáng 21/10, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình bế mạc Diễn đàn giao lưu văn hóa nghệ thuật Thanh niên với sắc màu văn hóa ASEAN.

Trải qua 3 ngày (19-21/10), tại Hà Nội và Ninh Bình, thanh niên các nước ASEAN đã có cơ hội tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa đa dạng, khám phá giá trị văn hóa đặc sắc của từng quốc gia...

200 đại biểu thanh niên các nước ASEAN tham gia hoạt động trải nghiệm tại Ninh Bình (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước đó, lễ khai mạc Diễn đàn giao lưu văn hóa nghệ thuật Thanh niên với sắc màu văn hóa ASEAN đã diễn ra ngày 19/10 tại Nhà hát Múa rối Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, bà Lê Minh Đức nói: "Chúng ta đang sống trong một khu vực ASEAN năng động, đa dạng và đầy tiềm năng. Thanh niên chính là nguồn năng lượng dồi dào để thúc đẩy sự phát triển và đoàn kết của khu vực.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển không ngừng của khu vực, sự kết nối giữa thanh niên các nước ASEAN trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Vai trò của chúng ta - những người thanh niên, không chỉ dừng lại ở việc làm chủ tương lai của đất nước mình mà còn phải cùng nhau đảm bảo một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết, chính chúng ta là những người sẽ tạo nên sự thay đổi, tạo ra nhiều giá trị lớn lao, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia ASEAN và cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng".

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, bà Lê Minh Đức phát biểu tại lễ khai mạc, ngày 19/10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Đến ngày 20/10, đoàn đại biểu có nhiều trải nghiệm du lịch tại Ninh Bình như: Viếng Đền Vua Đinh, Vua Lê, du lịch Tràng An,... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tham gia các hoạt động giao lưu thể thao và chương trình nghệ thuật biểu diễn đặc biệt tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, huyện Hoa Lư (Ninh Bình).

Trong khuôn khổ chương trình tại Ninh Bình, 19 tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã được trình diễn như: Một vòng Việt Nam, Bài ca Hồ Chí Minh, Xiếc hình tượng, Khen Lao, Malaysia - cuti cuti, We will get there - Singapore,...

Mỗi tiết mục đều chứa đựng những giá trị nghệ thuật cao đẹp, những câu chuyện đầy cảm hứng về quê hương, đất nước và văn hóa, con người ASEAN.

Phương Anh